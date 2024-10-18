BİR ülkede gerçek hukuk karaborsaya düşüyorsa, "marifet borsa düşerken kazanmaktır" diyenlerden misiniz, hak ve hukuk adına kaybetmeyi göze alanlardan mı?

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Haksız hukukta sizin ne kadar kazandığınız mı önemlidir, suçu olmayan insanların neler kaybettiği mi? Haksız hukuk sizi korkutuyorsa hiçbir şey yapmayıp kendinizi emniyette hissetmeyi mi seçiyorsunuz, insanlık onuru adına hakkın yanında olma eylemine mi soyunuyorsunuz?

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Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur düşüncesini savunmanın bile suç olduğu bir ülkede, suçu olmadığını ispat edememek en büyük suç sayılırsa kendinizi vasıfsız eleman mı sayıyorsunuz?

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Aynı suçu işleyen erkekle kadın arasında, tercihini erkekten yana kullanan haksız hukuk, dolandırıcı kadını hapse gönderirken, dolandırıcı erkeği yurtdışına staja mı gönderir?

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Nasıl çirkin sözdür; her yerde adamın olmalı.

Oysa her şartta adam olmak gerekmez mi?

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Neden, kendi halindeki dürüst insanların isyanı yasaklıdır da onların yaşama hakkı kötüleri ve zorbaları kollayan haksız hukukun tasarrufunda saklıdır?

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Çeşmelerden su içen çocukları hatırlıyorum, ateşlere basa basa yürüyen onurlu insanları.

Ahlaksızlığa fidye vermeyi reddeden delikanlı yılları.

Yemin ederim ki bu kadar kötü insan yoktu. Katillerin kan kokusunu bebek kokusuna tercih eden adamlara alkış tutulmazdı.

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"Elinde bir kadının kesilmiş başıyla poz veren adamlara hiçbir hukukun koz vermeye hakkı yoktur" cümlesinde, gerçek hukuka duyduğumuz özlemi hisseden var mıdır?

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Haksızlıklara karşı suskun duranlar için zaman zaman haykırıyorum, "bağırsana!" Sonra "kendini boşuna yorma" diyor içimdeki ses. "Sen ne kadar megafonsan, onlar o kadar sağır sana."

MUTLULUK TAKVİMİ

Közlenmiş patates ye.

Telefonu gereksiz kullanma.

Vicdanlı insanla dost ol, parası olanla değil.

Bugün mavi ol.

Rüzgara kapılmış

Yaprak gibiyim

Sevdalı yüreğim

Can çekişiyor

Dinlediğim şarkıları

Ettiğim duaları

İçimdeki yangınları

O bilmiyor



O bilmiyor

Hala eski anılarla

Yaşadığımı

O bilmiyor

Resimlere bakıp bakıp

Yalvardığımı

Ona vurgun olduğumu

Ağlayıp kahrolduğumu

Yıkılası gururumu

O bilmiyor

Hakkı YALÇIN



Balların sahte olması dürüstlüğün arı kovanına sokulan çomak yüzündendir.

Ne güzel hayat!

Yeni moda delikanlılığın kalbi kasıklarında atıyorsa, bizim sözümüz bellidir. "Erkeksen kestirip at!" Para insanların en büyük ahlaksızlığı haline gelmişse orada yeni bir dünya kurulmuştur. O dünyanın adaleti de yoktur merhameti de. Tercümesi; salt cerahat!

Hayat eskiden vapurlarda başkalarının elindeki gazeteleri okumak gibiydi, şimdi canına okuyanların elinde oyuncak olmak.

Hayatın her zamanki yasası. Kazma sapı yalayanların bir baltaya sap olma ihtimali dikine giden namuslu insanlardan çoktur. Yeme de yanında yat!

İnsanlık deniz seviyesinin ne kadar altındaysa çıkarcılık o kadar el üstünde.

Ömürlük istirahat!