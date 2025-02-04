SÖMESTR tatili bitti.

İçimizdeki orkestra hangi şarkıyı seslendirirse seslendirsin, hayatın en gizemli çalgısı teneffüse çıkan çocukların sesidir.

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Karanlık adamların yüzünü kara çıkarmayan sistemde, parasal iklim kuşağı Z kuşağını cebinden çıkarır.

Bahşiş niyetine!

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Dostlarınıza borcunuzu ödemekte gecikebilirsiniz ama kötü insanlara asla borçlu kalmayın. Yoksa ömür boyu boyunduruk altında kalırsınız!

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Sefalete merhem olmak için fırınlara ekmek astıranlar orta halli insanlardır. Her sezon lüks otomobilini yenileyenlerin ekmeğin fiyatını bildiğini bile zannetmiyorum.

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Elimizde olanın kıymetini kaybettiğimiz zaman anladığımız doğru olabilir ama o fırsat elimize gelene kadar neler kaçırdığımızın farkına varamadığımız da doğrudur.

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Hayat hep başkalarını yenmek üzerine kurulu değildir, insanın önce kendini yenmesi gerekir. En azından denemeye değer! Oysa hayatın sihirleri de var ve hep bir şeyler fısıldar bizlere.

Bu koca dünyada bizim tuttuğumuz yer nedir ki, içimizde sevgi yoksa eğer.

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Gençliğim özgürlük rüzgarlarının at koşturduğu meydanları hayal etmekle geçti. Yaşlandıkça gördüm ki; her türlü suçu işleyen kabadayılar, futbolun kara para kasaları o meydanlardan elini kolunu sallayarak geçti.

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Hala tenekelerden yaptıkları saksılara çiçek dikenlerimiz var, kimsenin canına ve malına göz dikmeyenlerimiz.

Onlar çiçeklere bile suyu kalplerinden veriyorlar.

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Verilmeyecek hesap yoktur. İlahi adalet denen gerçeğin karşısında "ayrıcalıklı" sayılacak bir kul da mevcut değildir. O elit hırsızlar kıyamet yalnızlarıdır, şimdilik başları ne kadar kalabalık olsa da!

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Başkalarına göre aklımı kaçırmış olabilirim ama hayatımda bir kere olsun ağzı kan kokan adamların kullandığı cümleleri ağzımdan kaçırmadım.

MUTLULUK TAKVİMİ

Herkese hak ettiği değeri ver.

Yattığın yeri topla.

Günü kolay harcama.

Sorgula!

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor



Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN



Varlığı fark edilmeyen güzelliklerin yokluğu da kimseyi ilgilendirmiyor.



İnşallah!

Dünyanın su ihtiyacını Mars'tan gelecek pet şişelerle karşılayacağı günler de gelecek bir gün. Plastik hayatta!

Bir çam ağacının fotoğrafına çam ormanı gözüyle bakılacağı günler de gelecek bir gün. Bir kozalak otomobil fiyatından değerli olduğunda.

İnsanlık adına onurlu mücadele etmenin, kimsenin hakkını yemeden yaşamanın da anlamı da olacak bir gün. İnşallah!