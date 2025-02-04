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Çocuk ve çiçek!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

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hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 4 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

SÖMESTR tatili bitti.
İçimizdeki orkestra hangi şarkıyı seslendirirse seslendirsin, hayatın en gizemli çalgısı teneffüse çıkan çocukların sesidir.

***

Karanlık adamların yüzünü kara çıkarmayan sistemde, parasal iklim kuşağı Z kuşağını cebinden çıkarır.
Bahşiş niyetine!

***

Dostlarınıza borcunuzu ödemekte gecikebilirsiniz ama kötü insanlara asla borçlu kalmayın. Yoksa ömür boyu boyunduruk altında kalırsınız!

***

Sefalete merhem olmak için fırınlara ekmek astıranlar orta halli insanlardır. Her sezon lüks otomobilini yenileyenlerin ekmeğin fiyatını bildiğini bile zannetmiyorum.

***

Elimizde olanın kıymetini kaybettiğimiz zaman anladığımız doğru olabilir ama o fırsat elimize gelene kadar neler kaçırdığımızın farkına varamadığımız da doğrudur.

***

Hayat hep başkalarını yenmek üzerine kurulu değildir, insanın önce kendini yenmesi gerekir. En azından denemeye değer! Oysa hayatın sihirleri de var ve hep bir şeyler fısıldar bizlere.
Bu koca dünyada bizim tuttuğumuz yer nedir ki, içimizde sevgi yoksa eğer.

***

Gençliğim özgürlük rüzgarlarının at koşturduğu meydanları hayal etmekle geçti. Yaşlandıkça gördüm ki; her türlü suçu işleyen kabadayılar, futbolun kara para kasaları o meydanlardan elini kolunu sallayarak geçti.

***
Hala tenekelerden yaptıkları saksılara çiçek dikenlerimiz var, kimsenin canına ve malına göz dikmeyenlerimiz.

Onlar çiçeklere bile suyu kalplerinden veriyorlar.

***
Verilmeyecek hesap yoktur. İlahi adalet denen gerçeğin karşısında "ayrıcalıklı" sayılacak bir kul da mevcut değildir. O elit hırsızlar kıyamet yalnızlarıdır, şimdilik başları ne kadar kalabalık olsa da!

***
Başkalarına göre aklımı kaçırmış olabilirim ama hayatımda bir kere olsun ağzı kan kokan adamların kullandığı cümleleri ağzımdan kaçırmadım.

MUTLULUK TAKVİMİ
Herkese hak ettiği değeri ver.
Yattığın yeri topla.
Günü kolay harcama.
Sorgula!

Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık sanki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN

Varlığı fark edilmeyen güzelliklerin yokluğu da kimseyi ilgilendirmiyor.

İnşallah!
Dünyanın su ihtiyacını Mars'tan gelecek pet şişelerle karşılayacağı günler de gelecek bir gün. Plastik hayatta!
Bir çam ağacının fotoğrafına çam ormanı gözüyle bakılacağı günler de gelecek bir gün. Bir kozalak otomobil fiyatından değerli olduğunda.
İnsanlık adına onurlu mücadele etmenin, kimsenin hakkını yemeden yaşamanın da anlamı da olacak bir gün. İnşallah!

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