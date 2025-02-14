YAĞMUR gözlü atların çektiği faytondur aşk. Nar yürekli olmaktır dara düştüğünde bile. Aşk iliklere işleyen merhamet, haksızlığın karşısında ölüme giderken dublör kullanmayan cesarettir.

Aşk sadece gözlerin yaşlanması değil birlikte yaşlanmaktır. Dağ gibi adamın dizlerinin üzerine çökmesi, Alzheimer olsanız bile unutamayacağınız ismin ta kendisidir.

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Aşk mavi gülmek, sarı özlemek, kırmızı yaşamak, yeşil bakmak, gerektiğinde kara kara düşünmektir. İlahi bir ninnidir. En çok bebeklerin sesinde duyulur.

Aşk, hangi mesleğe sahip olursa olsun sevgilisine gül satın alsa da hesabını verecek kadar mert bir delikanlıdır. Hiçbir hediyeye ihtiyaç duymayacak kadar gönlü zengin yiğit bir kadın.

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Aşk, Kafka'yı okumayı sever, televizyon dizilerini de izlemez, insanların kanını emen yarışmaları da. Ama sokakta aşk şarkıları söyleyen onurlu şarkıcıları bütün gün dinler, dünyanın bütün sabahlarına iki kişilik bilet alır, sevdiğini ölümden sonraki hayata çağırır.

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Aşk insanın yüzündeki kırışıkları düzelten ütüdür, gerektiğinde deli gömleğini giyip hiç çıkarmaz. Günah aklın ürünüdür aşk kalbin ama aşkı kimse suçlayamaz!

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Güneşe şapka çıkaran gölgedir aşk, ölüme meydan okuyan bilge! Kırk kapıda dilenmek, gerektiğinde bin dereden su getirmektir. Kendine kilitlendiğinde anahtarı paspasın altında bırakmak, sevdiğini kurabiye tarifine katmak, üç günlük hasrette bile kıyameti koparmaktır.

Aynı diş fırçasını birlikte kullanmak, sevdiği insanı yalnızlıkta bile aldatmamaktır.

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Aşk sözünü geri almaya gittiğinde gözlerini geri alamamak, bütün ihtimallerin bittiği yerde yeniden başlamak, harbiden hüngür hüngür ağlamaktır. Yüreğinle yemin etmektir dilinle değil. Şimdiki zamanda o saf ve masum aşkları bulabilmek de mümkün değil. Çünkü aşkın tarihi yalan ve parayla yazılmamış ve hiçbir sevda katilinin heykeli dikilmemiştir.

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Aşk bir ülkede kadının katledilmesine çanak tutuyor da "çok seviyordum öldürdüm" diyen erkek cellatlar "Mecnun" farz edilip cezalarında indirim alıyorsa, aşkın bu kadar ucuzlatılmasına hiçbirimizin izin vermemesi gerekiyor. Çünkü tüm zamanların kaptanıdır sevgi. Her şeyin yakıp yıkıldığı bir dünyada ne yapsalar aşkı öldüremezler."

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Bir başkası için yaşamanın anlamıdır aşk, yürekte ve ruhtadır, hediye paketlerinde ve mağaza dekorlarında değil. Soyu tükenmekte olan "bir günde sakınmakla" kurtarabilir miyiz? Kadınlara her türlü barbarlığı, insanlara her türlü zorbalığı yapanlar bugün bir armağan alırsa Sevgililer Günü anlam kazanacak öyle mi?

Bir insana verilecek en değerli armağan onu yürekten sevmektir bir gün gösteri yapmak değil.

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Aşkta sadece bir şey için pişmanlık duyabilirsiniz. Yaptıklarınız için değil, yapamadıklarınız için. Gerçek aşk sizinleyse, gününüz kutlu olsun ama böyle bir günü sükse ve laf olsun diye kutluyorsanız! Aşk olsun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sevgini göstermek için gerek arama.

Yeşilçam filmi izle.

Eski yılların aşk anılarını dinle.

Aşkın çay bahçesinde

Sen Gülşen'din

Ben Tarık

Yeşilçam filmi gibi

Güzel bir aşk yaşadık



Yanlış adrese gitti

Sevda mektuplarımız

Sonra sessiz sedasız

Küskün ayrıldık

Gençlik yıllarımdan

Sana bir borcum vardı

Hayatımın aşkı

Dilerim gururunu

Okşar bu şarkı

Hakkı YALÇIN

Yüreğini açanlar duyar. "Anar ömrünce gönül giden sevgilileri."

Aşk şarkıları

Şarkıları vardı insanların hüzne ve sevdalara yakıştırdığı şarkıcıları. Aşk şarkıların içindeydi. Sezen Aksu "kaybolan yılların hesabını sorardı" kimseyi incitmeden.

İlhan İrem'in sevgilisinin sazlıklardan havalanan bir ördek gibiydi sesi. Alpay, 'Eylül'de Gel' dediği aşkını okul önünde beklerdi hiç bıkmadan, Selçuk Alagöz, 'Malabadi Köprüsü'nde. Ersan Erdura 'Acılar sürekli olamaz' derken umut dağıtırdı en zarif haliyle. Timur Selçuk, 'İspanyol Meyhanesi'nde çığlık çığlığa şarkı söyleyen bir kadını anlatırdı da bir film izlerdik sanki.

Ama Sevgililer Günü'ne has en güzel şarkı;

Parayla Saadet Olmaz!" Aşkını para satanın böyle bir günde "kafa koparmaktan başka" işi olmaz çünkü!