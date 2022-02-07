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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 07 Şubat 2022, Pazartesi

Kapıcı tazminatını kimler öder?

Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Doğru mu?
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur.
Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir. Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir. Bu durumda kıdem tazminatının veya toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kira sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, kanuna göre bu bedeller kat maliki tarafından ödenmelidir.

Apartmanın en üst katında oturan çatıyı teras yaparak kullanıyor. Engel olabilir miyiz?
Çatı kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, değişiklikler varsa eski hale dönmesi istenebilir.

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