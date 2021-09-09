BİR çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçinin iş akdini feshedebilir mi? Bu durumda kıdem tazminatı ödenir mi?
İŞVEREN de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir.
Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresi ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır.
Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporlu oluyorsa bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir.
Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.
Fazla rapor işten attırır
BİR çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçinin iş akdini feshedebilir mi? Bu durumda kıdem tazminatı ödenir mi?
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