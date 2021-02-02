Ev alma hayali hüsran olmasın

Maketten konut alırken ileride mağduriyet yaşanmaması için nelere dikkat edilmelidir?

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir.

Tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı kadar kat irtifakı kurulması ve inşaat izinlerinin alınmış olmasıdır. Özellikle inşaat ruhsatının bulunması, yapılacak olan satış sözleşmesinin geçerliliğini etkiler. İnşaat ruhsatı alınmadan tüketicilerle yapılan ön ödemeli konut satışları tüketici yönünden geçersiz sayılır.

Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur.

Sözleşmenin kanunda öngörülen resmi şekilde yapılmaması durumunda, yapılan sözleşme geçersiz kabul edilir. Sözleşmenin kurulmasından en az 1 gün önce tüketici bilgilendirilmelidir. Satışa konu konutun en çok 7 gün öncesine ait takyidatlı tapu kayıt örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur.

Ayrıca satıcı, cayma hakkı süresinin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde sözleşmeye konu konuta ilişkin satışı tapu siciline tescil ettirmek zorundadır.

İmzalamış olduğunuz sözleşmeyi mutlaka tapuya şerh ettirin. İnşaat şirketinin tamamlama sigortası yaptırıp yaptırmadığını da mutlaka öğrenin.