Ürünlerimiz piyasada ilgi görüyor. Çalışanlar bunlarla ilgili bilgileri başkalarına satarsa ne gibi haklarım var?
Türk Borçlar Kanunu'nun 396. Maddesi "İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür" şeklindedir. Yani işçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. İşçinin işten ayrıldıktan bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip anlamına gelmiyor.
İşçi işyeri sırrını saklamak zorunda
Ürünlerimiz piyasada ilgi görüyor. Çalışanlar bunlarla ilgili bilgileri başkalarına satarsa ne gibi haklarım var?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İşçi işyeri sırrını saklamak zorunda 23 Ocak 2021, Cumartesi Ürünlerimiz piyasada ilgi görüyor. Çalışanlar bunlarla ilgili bilgileri başkalarına satarsa ne gibi haklarım var?...
- Her şeye haciz olmaz 22 Ocak 2021, Cuma * Borcumu ödemedim, haciz olursa tüm eşyaları mı alırlar? Borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür....
- Kredi borcu geri ödenmezse 21 Ocak 2021, Perşembe Bankadan kredi çektim ama ödeyemiyorum. Başıma neler gelebilir? Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek...
- Rapor sisteme işlenmeli 20 Ocak 2021, Çarşamba İşveren olarak işçinin istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunlu mu? İşçinin hastalık...
- Sitede işyeri açarken onay alınmalı 19 Ocak 2021, Salı Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur? Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı...
- İşçi işyeri sırrını saklamak zorunda
- Her şeye haciz olmaz
- Kredi borcu geri ödenmezse
- Rapor sisteme işlenmeli
- Sitede işyeri açarken onay alınmalı
- İşi hemen bırakan tazminat öder
- Nişan takıları geri istenebilir
- Hakkınız için yargıya başvurun
- Avukat desteğinden nasıl yararlanılır?
- Değer kaybına 15 gün formülü