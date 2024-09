Ersin Ramoğlu

Hey gidi günler hey… Zaman nasıl da su gibi akıp gidiyor… Oysa daha dün gibi her şey… Okul yıllarım ve arkadaşlarım… Sene 1991 Güneydoğu'da kaybolan BBC muhabiri Rosanna Della Casa'nın Rize'nin Fındıklı ilçesinde kırık ayakla bulmaya çalıştığımız günler… Arkadaşlarımın çoğu rahmete kavuştu, kimi de hasta… Bazı arkadaşlarım devlet yönetiminde… Kısacası her birimiz ayrı bir yerde yaşıyoruz hayatı.

Sizin anlayacağınız mevzu önemli… Bu yüzden derin daldım kusura bakmayın.

Bir arkadaşım dedi ki;

"Geri almak şansım olsaydı zamanı, Çocukça çalıp, kaçmak yerine Çalardım korkusuzca sevdanın kapısını." Zaman adamın yüreğinde sızıyı derinleştirmiş belli.

Bizim efkarımız ise kaybettiklerimize… Başta canım anama, tatlı Fistuğuma… Ve tabii ki de babama… Tabii ki Adana'da bulduğum Hatice anama… Çünkü yıllardır yoklar!

Ölüm bir eve girince sağ kalanları da öldürüyor.

Bunun ne demek olduğunu, yakınını kaybedenler bilir… Ev artık eksiktir ve her odasında kimsesizlik saklıdır.

Yani ölüm ölene değil, kalana zordur!

Ve o yüzden keşke dememek için kıymetini bilin sevdiklerinizin hele ana ve babanızın… **

Ben ekmek derdiyle senelerdir gurbet elde yol yürürüm.

Keşkelerdir yaşanamamış güzelliklerin, ya da yaşanmış kötü anıların son kelamı...

Ve mutlaka herkesin vardır bir keşkesi.

Ne yazık kı her giden şey gibi zaman da geri gelmiyor… Ahh, keşke...!

Çok isterdim anacığım ve babamla yaş almayı… Ama olmadı işte, neylersin ki kader… Bizim gidişimize de şunun şurasında ne kaldı ki… Anacığım her güz vakti yakacak derdine düşer, "Kar yağacak uşağum havalar soğuyacak. Bilirsin buranın rüzgarı serttir duvarı delip içeri girer odunsuz donarız" derdi.

Uzak yerlerden kızılağaçları keser, arabayla okulun yanına getirir, sonra da sırtta eve taşırdık.

Çünkü o yıllar evimizin kapısına kadar gelen yol yoktu… Güneyde havalar sıcaktır… Soba yakmadan da (kalorifer) kışı geçirmek mümkündür… Ahh anam ah, keşke…

***

Sadede gelirsek eğer… Aşağısı Gaziret, yukarısı Yaranoz… Hastikoz'dur köyümüzün eski adı.

Yeni adı ise Yukarı Kışlacık… Aşağısı da var tabii… Bir de Kabanköy… Kanunsuz Ahmet'in mahallesi… Yazın da kışın da ayrı bir güzelliği yaşatır buralar.

Hele yazın… Masmavi bir gökyüzü ve yeşilin deli tonlarına bezenmiş sarı- beyaz papatyalar ile mor menekşeler ve cıvıl cıvıl öten kuşlar hayata bağlar insanı….

Ünlümüz de çoktur dostlar...

Okuyanımız da… 1950'li yıllarda mebusu olan ilk köy bizimkisiydi.

Amcam Salih Zeki Ramoğlu, DP Trabzon Mebusu olmuş, sonra Yassıada'da Adnan Menderes ile birlikte yargılanmıştı.

(Mersin mebusu Hüseyin Fırat'ın oğlu sevgili Mehmet Mircan Fırat kurduğu whatsApp grubunda tüm DP'lileri bir araya topladı sağolsun) **

Tıp adamımız da var adı Prof. Dr. Ali Akyüz.

Tabii adını sayamadığım başkaları da var… Ama bir başka önemli ismi daha var köyümüzün.

Of'un medar-I iftiharı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz… Ama o şimdi emekli bir paşa… Ankara'da günlerini geçiriyor ve torun seviyor… Hasan Paşa hem köylüm hem de sınıf arkadaşımdır!

FETÖ, biliyorsunuz TSK mensuplarına çok kumpas kurup yerlerine teröristlerini yerleştirdi… 15 Temmuz darbe girişimini yapan da o hainlerdi.

FETÖ Hasan Paşayı da yemek istedi ama fırsat bulamadı… Hasan Paşa memleketini seven bir askerdir.

Bana göre erken emekli oldu ya neyse… Hasan Paşa her bayram mutlaka köye gelirdi… Rahmetli babası Şevki Küçükakyüz'ün imamlık yaptığı camide bayram namazını kılardı.

Camiden hemen ayrılmaz köylüleriyle tek tek bayramlaşır, hasbihal eder, hal hatır sorar, camiye gelemeyenlerin de evlerine kadar giderdi.

Sonra rahmetli anacığı Nefiye teyzeye koşardı.

Mütevazidir yani halktan biridir Hasan Paşa.

Devletine ve milletine bağlı muhteşem bir askerdir.

***

Karadeniz müziğinin dev sanatçısı Zeynep Başkan da var.

Zeynep Başkan da hikayesi de özeldir.

Has Karadeniz kızıdır Zeynep..

Eski calışanımız Ahu Bozlar'ın hemşerisidir..

İkisi de memleket sevdalısıdır… Ve bir not:

Hasan Paşa uzun yıllar kullandığı F-104'ü Of'a hediye etti.

Uçak hala ilçenin girişinde heybetiyle gelip geçeni selamlıyor.

Hasan Paşa efsanevi F-4 Phantom'la Of'un üstünde az uçmadı.

Of Belediye Başkanı Salim Sarıalioğlu uçaktaki F yazısının önüne O harfi koyarak uçağı adını OF-104 yaptı… Dedim ya mevzu derin...

Daha az keşke için, daha çok yoklayın sevdiklerinizi olur mu?