Yasemin Şefkatli’den göz operasyonu geçiren ikizleri hakkında açıklama!

İDO Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli'yle evlenmişti. Çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşmuştu. Sevilen ikili ikizlerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını koymuştu. Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikizlerin ameliyat olacağını duyurmuştu.



RAHATLADILAR!

Göz yaşarması yüzünden operasyon olan ikizlerin son sağlık durumları belli oldu. Instagram'dan paylaşım yapan Şefkatli, "Eski fotoğraflara bakıyorum da, gerçekten gözlerde hep yaş var. Daha 1 hafta oldu bayağı rahatladılar bence" mesajıyla iyi haberi verdi.

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