Paralel İmamoğlu! 1990’da ilk haşhaşi koleji açtı 15 Temmuz’da FETÖ ile ’yat’tı... Hain gecede kiralık teknede kimden ne talimat aldı?

Kamuoyunda Ekrem İmamoğlu ismi yolsuzluk, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarını kapsayan bilumum yüz kızartıcı olaylarla anılıyor.



İmamoğlu ve Beylikdüzü'nden İBB'ye yol yürüdüğü çekirdek ekibi yolsuzluktan hüküm giyip cezaevine gönderilirken devam eden soruşturmada her güne bir skandal patlak veriyor.



Son olarak İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki lüks bir otelde 6 ayda 46 kez yaptığı sır görüşmeler kamuoyuna yansımış, bu görüşmelerin iki tanesinde kameraların bantladığı ve bavulların taşındığı görülmüştü. Görüşmeye katılan isimler de İmamoğlu'nun para ve rüşvet kasaları olarak bilinen Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Adem Soytekin olarak kayıtlara geçmişti.



İMAMOĞLU'NUN PARALEL FAALİYETLERİ



Oteldeki sır görüşmeler tartışılırken CHP içinde paralel bir yapı kurabilecek kadar ileri giden İmamoğlu'nun paralel faaliyetleri de birer birer ortaya çıkıyor.

FETÖ'YE "İMAŞ" ÇALIŞMASI



Bilindiği üzere Trabzon'daki ilk FETÖ okulunun Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'un eliyle Gülbahar Koleji adı altında açıldığını Türkiye TAKVİM'den okudu. İmamoğlu Eğitim AŞ'nin kurduğu okul, 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdi. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyetleri sona erdi.

15 TEMMUZ GECESİNİ TÜM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SÖKÜLEN YATTA GEÇİRDİ



Trabzon'a ilk FETÖ okulunu açan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin en karanlık gecesinde tüm elektronik sistemleri kör edilen bir yatla Beylikdüzü'nden denize açıldığı ve hain kalkışmayı burada takip ettiği ifade edildi.



İmamoğlu'nun yanındaki isim ise oldukça dikkat çekiciydi. Sıvacılıktan milyarderliği terfi eden Adem Soytekin. Soytekin de İmamoğlu gibi yolsuzluk dosyasından hüküm giyip cezaevinde. İtirafta bulunan birçok kişi onun ismini veriyor.



YATIN SAHİBİ DE BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇIKTI



Öte yandan "15 Temmuz'da yat kiralandı iddiası" Ekrem İmamoğlu'nu çok yakından tanıyan, meslektaşı olan bir müteahhitten geldi. Yatın sahibinin ise Beylikdüzü'nde İmamoğlu ile beraber iş yapan ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen Emre Beyaz olduğu konuşuluyor.



Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu o geceye bir yat kiraladı mı?" başlıklı yazısında konuyu detaylıca ele aldı.



Övür, "Ekrem İmamoğlu ve Adem Soytekin ikilisi, darbenin başarılı olup olmayacağı belli olmadan denize açılır. Sabah darbe bastırıldığında ise "görev tamam" edasıyla karaya dönerler. Ama yatı teslim ederken ilginç bir detay ortaya çıkar: Yatın tüm elektronik cihazları sökülmüştür! Casus filmlerine özenmişçesine... Emre Beyaz'a da bu "temizlik için" 300 bin TL ödenir. Yani karşımızda James Bond değil ama "Beylikdüzü Bond" var!" ifadelerini kullandı.



"Cihazların neden söküldüğü belli değil ama Samanyolu TV'de FETÖ operasyonlarını savunan o eski İmamoğlu görüntüleri hâlâ hafızalarda" diyen Övür sözlerini şöyle sürdürdü:



Fenerbahçe'ye atılan iftiraları hararetle destekleyen o ekran yüzü unutulmadı. Ve şimdi soralım: Bunları istihbarat bilmiyor olabilir mi? Beylikdüzü'nde üç kişinin bildiğini şeyi devletin bilmemesi mümkün mü? CHP kanadı büyük ihtimalle "Aman efendim, bunu da mı 15 Temmuz'a bağladınız?" diyecek. Desinler. Çünkü mesele sadece bir gece değil; CHP içinde "paralel" bir yapılanma kurabilecek kadar güçlenen bir aktörden bahsediyoruz. Bu artık siyasi bir anekdot değil, ciddi bir güvenlik meselesidir. Ve soruşturulmalıdır.



Gelinen bu noktada FETÖ'ye Trabzon'da kolej açan, Samanyolu TV'de "yorumculuk" kisvesiyle haşhaşi kumpasları savunan, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ı ihalelere boğan Ekrem İmamoğlu'nun paralel faaliyetleri ayan beyan somut delillerle bir kez daha ortaya çıkmış oldu.



İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi radarları ve elektronik sistemleri kör ediliş yatla denize açılması sonrası şu sorular önem kazandı:



- O gece yatta Pensilvanya, FETÖ imamları ve cuntacılarla görüşme trafiği mi oldu?



- Yatta ne planlar yapıldı? İmamoğlu hangi talimatı aldı?



Kamuoyu bu soruların yanıtı bekliyor.



İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler (Takvim.com.tr / Arşiv)



İMAMOĞLU'NUN FETÖ ARŞİVİ



Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler, FETÖ'cülerle iş tutması ve Dilek İmamoğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşımları ise arşivdeki yerini koruyor.



İmamoğlu FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarını savundu (Takvim.com.tr / Arşiv)



FETÖ KANALINDA FETÖ KUMPASINA DESTEK VERDİ

Temmuz 2011: İkinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV'ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ'cü savcı ve polislere tam destek verdi.

Kumpası çok olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, Samanyolu TV'de yaptığı açıklamada, FETÖ'cü savcı ve polisleri olayın üzerine kararlı gidişleri nedeniyle kutladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim.

Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır ve fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım."

İmamoğlu Samanyolu TV'de firari FETÖ'cülerle bir arada (Takvim.com.tr)



FİRARİ FETÖ'CÜLERİN AYAĞINA GİTTİ



4 Kasım 2013: Ekrem İmamoğlu, FETÖ'nün medya üssü Samanyolu TV'de üst düzey FETÖ'cüleri ziyarete gitti. Ziyaret sonrası firari vatan haini Metin Yıkar'a teşekkür eden İmamoğlu "Samanyolu Haber TV ziyaretimizden bir kare.. Göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ederim" dedi.



İmamoğlu FETÖ derhasnesinde (Takvim.com.tr / Arşiv)





13 Mart 2014: Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün kapatılan dershanelerine destek ziyaretine gitti.







4 Nisan 2014: İmamoğlu, FETÖ'nün amiral gemisi ZAMAN'a Beylikdüzü Belediye makamında röportaj verdi.



İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a iş tuttuğu biliniyor (Takvim.com.tr / Arşiv)





FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI İLE İŞ TUTTU



2014 - 2016: İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a Beylikdüzü Belediyesi'nden danışmanlık ve eğitim hizmeti alım işi adı altında sürekli iş verdiğini ve bu durumun Karaarslan'ın FETÖ bağlantısının basında yer aldığı Eylül 2016'ya kadar sürdüğü ifade edildi.



Dilek İmamoğlu'ndan skandal 15 Temmuz payhlaşımları (Takvim.com.tr)

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü kalkışmaya selam çakan paylaşımları:



FETÖ'cü darbecilere üzülen Dilek İmamoğlu, "Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar" dediği, darbenin bastırılmasının ardından ise, "Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandığı belirlendi.





