Arjantın'ın Siyonist Başkanı Milei ve çocuk katili Netanyahu sonuçtan memnun değil. İspanya, Arjantin'i FIFA'ya rağmen yenmiştir. Hakemler, Arjantin için özel bir çaba sarf etti. Arjantin takımı daha fazla kırmızı kart görmeliydi. Tekme, tokat acımasızca İspanyol futbolculara saldırdılar...

Bütün dünyanın nefret ettiği, sportmenlikten uzak, kaba saba, çirkin bir takım olarak tarihe geçtiler... Aslında zaten Mısır maçında da hakem olmasaydı kaybetmişlerdi. İspanya bu maçı dibine kadar hak ederek kazandı.

Skor yanıltmasın, daha farklı olabilirdi, Gol çok geç bile kaldı. Eze eze yendiler Arjantin'i... FIFA bir çok kurum gibi yahudi güdümlü, Mısır maçında Arjantin resmen korundu, finale kadar geldi. Katil, cani, terörist Netanyahu, İsrail'i sevenler Arjantin'i desteklesin diyordu.

Sonuç: Dünya kupasını Filistin kazandı, İsrail kaybetti...Bütün dünyada vicdan ve merhamet sahibi insanlar, İspanya'nın kazanmasını istediler... Ve öyle oldu...

FUTBOLDA ABD FİTNESİ

Yamal, Filistin atkısı taktı diye ABD vize bile vermek istemedi... İster taraftar, ister gazeteci, isterse Somalili Ömer Abdülkadir Artan gibi hakemler olsun, bazıları, ABD'ye bile sokulmadı. Ayrıca, İran takımına bu turnuvada düzgün bir şekilde yarışma izin verilmedi. Ayrıca Balogun davasını da unutmadık: Bir başkanın, bir oyuncunun cezasının kaldırılması için FIFA başkanını aradığını övünerek anlattığını gördük.

KAFİRLER KAVMİ VE MÜSLÜMAN

Kur'an-ı Kerim'de yüce ALLAH bize öğretmiş: Kafirler kavmi Müslümanlara karşı bir ve beraberdirler... Gizli/açık tarikatlar, dinler tarihi, mezhepler, dini topluluklar ve bunların amaç ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmayanların, dünyada neler olup bittiğini anlamaları asla mümkün değildir... Hıristiyanlar ve Yahudiler iş birliği içindeler ve ortak bir amaç güdüyorlar.

Aslında Hıristiyanlar samimi kalple asla Yahudileri sevmezler, asırlarca Hristiyanlar Yahudilere korkunç soykırımlar uyguladılar, Yahudiler sinsi tuzaklar ile dünya savaşları çıkartarak, Hristiyanları birbirlerine kırdırdılar. Ancak şimdilik daha sonra nasıl olsa bir şekilde hallederiz düşüncesiyle anlık işbirliği yapıyorlar. Müslümanlar ile savaşmak, dünyayı ele geçirmek ve yönetmek iddiasında Hristiyanlar mı yoksa Yahudiler mi komutan...? Kim kimin hizmetinde ve amiri konumundadır? Kim kimi kontrol eder?

İRAN'IN ASIL HEDEFİ KİM?

ABD gece boyunca İran"ın Güney Azerbaycan bölgesini vurdu... Buralar Türk yurdu... İran ABD/İsrail savaşında aslında hedefte İslam ve Müslümanlar var. Gayeleri asla sadece para, petrol, doğalgaz, değerli madenler değil. Tek dertleri sadece nükleer tesisler ve silahlar değil.... Asla... Bunları iddia eden tespitler tamamen çöptür. Bu gerekçeler sadece kılıftır. Elbette bütün dertleri bunlar olan kişi ya da topluluklar vardır. Amma ve lakin asıl dertleri dini gayeleridir. Arap, Acem, Kürt,Türk, Sünni, Şii, Ortadoğu'da herkes birbirini öldürsün istiyorlar. Devletler yıkılsın, haritalar değişsin insanlar birbirini gırtlaklasın istiyorlar. Bu gerçeğe göre tavır almak, saf tutmak, dikkatli ve uyanık olmak zorundayız...