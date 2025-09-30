SON DAKİKA
30 Eylül 2025

Ülkemizde kendisine muhalifim diyenlerin bazıları, ABD motor vermeyecek diye neredeyse zil takıp oynayacaklar...
İnsan ülkesine, devletine bu kadar düşman olur mu...?
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün; KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti. Bu mesele ile ilgili polemiklere son noktayı koydu.

AMERİKA İÇ SAVAŞI
Amerika'daki Yahudi vesayeti ile toplumun tamamındaki özellikle de şu an iktidar olan Cumhuriyetçi Parti'deki Hristiyan beyazlar arasındaki mücadeleyi hafife almamak gerekiyor...
ABD'de Yahudi karşıtlığıyla mücadele birliğinin (ADL), Hristiyan kimliğini 'antisemitik' olarak değerlendirdiği sayfası viral oldu. Bunun üzerine, Beyaz/Hristiyan kimliğiyle bilinen Elon Musk, Yahudi ADL'yi yerden yere vurdu.
ABD'de Kongresi başta olmak üzere devletin kozmik odalarının her yerinde, İsrail'le birlikte hareket eden Siyonist düzen ile savaşanlar var. Trump ve Beyaz Saray, Siyonist düzene direnmeye gayret ediyor... Elbette bu durum ABD'nin Türkiye ile ilgili kararlarına da yansıyor. birbirinden farklı tavırlar, söylemler ve uygulamalar, bu gerçekle beraber değerlendirilmek zorundadır.

HAMAS SİYONİSTİ YENDİ
Bu fakir kardeşiniz de dahil, ateşkesin veya Filistin'in tanınmasının ardında başka bir oyun olduğundan Hamas adına endişelenen samimi insanlar var. İsrail'in ilk hedefi rehineleri kurtarmaktı.
Hamas'ın anlaşmalar sonucunda kendisinin serbest bıraktığının dışında bir tane bile rehine kurtaramadı. İsrail'in ikinci hedefi Hamas'ı yok etmekti.
Belki Hamas'ın bilinen lider kadrolarının neredeyse tamamına yakınını şehit etti ama liderleri şehit olduğu halde Hamas hareketi daha da büyüdü. Şehit olan liderlerin yerine hemen aynı savaş yeteneklerine sahip insanların geçmesi, müthiş bir destan olarak tarihe geçti. Holokost hikâyesi, katil, terörist İsrail'in haklılığına, mağduriyetine ve mazlumluğuna sağduyu sahibi hiç kimseyi ikna etmiyor. Bütün dünyada tecrit edilme, yalnızlaşma ve lanetlenmeyi yaşıyorlar.
Katil, terörist İsrail, her yerde soykırımcı olarak görülüyor. Dostları onu tek tek terk ediyor. İsrail vatandaşları dünyanın hiçbir yerinde hoş karşılanmıyorlar, tepkilere, protestolara maruz kalıyorlar.

SUMUD FİLOSU
Gazzeli yetimler ve yaralılar için gıda ve ilaç yardımı taşıyan bu uluslarası filoya destek için donanmamız 2 fırkateyn gönderdi. Buna rağmen soykırımcı Siyonist ordunun Sumud Filosu'na baskın düzenleyeceğine dair haberler yapılıyor.
ALLAH'ım filodaki insanları koru, kolla amin...

CHP'NİN GÜNDEMİ MİLLET DEĞİL
CHP'de iç savaş tam gaz devam ediyor... Birbirlerini gırtlaklıyorlar. Milletin dertleri, sorunları, sıkıntıları, dünyanın gidişatı falan umurlarında değil. Ali Mahir Başarır'ın: "Partiye darbe yapan hainler var, biz Bandırma Vapuru'nun partisiyiz" çıkışına, Gürsel Tekin: "Sen o vapura değil, itirafçıların kayığına layıksın" dedi... Elbette bu ifadeler ve suçlamalar, demokrasinin ve çok sesliliğin, özgürce fikir tartışmalarının gereği değildir...

BAĞIRARAK SUÇ ÖRTMEK
Cevap vermek yerine hedef şaşırtmaya çalışıyorlar ve avazları çıktığı kadar bağırıyorlar... Çok bağırarak suçlarının üstünü örtebileceklerini sanıyorlar...
Arsızca, yüzsüzce, pişkince, meydan okuyarak, hakimleri savcıları tehdit ederek, Cumhurbaşkanı'na saldırarak, kadrolu militanları sokaklara dökerek, kanunları devleti mahkemeleri tanımayarak, ortalığı birbirine katarak yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışıyorlar...

