T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/14 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/14 Esas Fatma Çaylak, Münire Sonduk, Halil Çaylak, Nail Çaylak, Naim Çaylak adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Eskioba Mah. 109 ada 12 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 102.57 m²'lik kısmının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Eskioba mah. 109 ada 12 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 102.57 m²'lik kısmı için 12.163,95 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 05/01/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 08.01.2026

