Sultan Alparslan'ı, şanlı ecdadımızı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum... Anadolu'yu yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi, Anadolu'da Türk/İslam birliğini temin ettiğimiz Çaldıran Zaferi, Otlukbeli Zaferi, bütün dünyaya huzur, güvenlik ve barış getiren Mercidabık Zaferi, Mohaç Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Kıbrıs'ın Fethi, 30 Ağustos Kurtuluş Savaşı Zaferi ve ecdadımızın başka bir çok zaferleri bu aydadır.

TÜRK/İSLAM RUHU ROMA'YI YENDİ

Prof. Dr. Mustafa Alican'a göre ecdadımız Türkler, bu savaş ve zafer ile İslam dünyasının liderleri olarak adeta tarih tarafından tescil edilmişlerdir. Müslüman kardeşler ve aynı coğrafyada yaşayan topluluklar olarak bir araya gelindiğinde tek parça olunduğunda, 30 yıllık tecrübesiz küçük bir devletin bile, 1000 yıllık devasa bir imparatorluğu yenebildiği görülmüştür. İslam dünyasında halen yaşanan bir takım askeri, siyasi ve kültürel problemlerin de çözülebilmesi için belki de o dönemlerdeki kardeşliğe, o dönemlerdeki birliğe, beraberliğe vurgu yapmak çok önemli. Terörsüz Türkiye ile alakalı çabaların yürütüldüğü bu günlerde, Malazgirt Savaşı'nı bu açıdan da hatırlamak ve gündemde tutmak gerekiyor...

BATI'YA TAPANLAR ANLAMAZLAR

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli; ruhunu Alparslan ve Malazgirt'ten alan, bağımsız, güçlenen, müreffeh, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirmeye çalışıyorlar. Karşısındakiler ise; Türkiye Batı'ya kul köle olsun istiyorlar. Oyun kuran, hakkını arayan ve alan, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye, içimizdeki bazılarının beyinlerini yakıyor. Dolayısı ile bunların;

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli beraberliğini, Cumhur İttifakı'na katılmış diğer isimleri anlamaları mümkün değildir.

Çünkü onlar Türkiye'nin safında değiller...

BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Önümüzdeki yıllarda siyasi krizleri kışkırtma, darbe girişimi, iç savaş kışkırtması, suikastler, terörü ve teröristleri başımıza bela etme gibi hadiseler devam edecektir.

Petrol, doğalgaz arama/işleme kurumları ile savunma sanayi işletmelerimize, ülkemizde ve dünyada büyük hizmetler veren saygın kurumlarımıza itibar suikastleri olabilir.

Bunları boşa çıkartmak için kenetlenmeliyiz. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız...

ANA MUHALEFET RUHU

Böyle bir tarihi gündemde ana muhalefet CHP yöneticilerinin ruh halleri ne ile meşgul? CHP idarecileri, başta İstanbul olmak üzere belediyelerdeki rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk iddialarının ve parti içi iktidar savaşının ardından; tabanlarını ve seçmenlerini iktidara yönelik yalan, kin ve nefret söylemleri ile diri ve bir tutmak istiyorlar. Partiden olması muhtemel kopma/ayrılma/ dağılma/parçalanmayı, iğrenç yalan/hakaret/kin ve nefret politikaları ile önleriz sanıyorlar. Belediye başkanlarının fırıldaklarını gündemden düşüreceklerini zannediyorlar. Bu nedenle; iftira yayıyorlar, pislik atıyorlar, yalan söylüyorlar...