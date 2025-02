TÜRKİYE'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve Cumhurbaşkanı'nın son Asya gezisi, kafirler kavmini kudurttu.

Nüfusunun ezici çoğunluğu Arap olmayan Müslümanlardan oluşan Malezya, Endonezya ve Pakistan devlet idarecileri ve halkları, Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku ve samimiyetle bağırlarına bastılar.

Gezi esnasında imzalanan devletlerarası ekonomik, teknik ve siyasi anlaşmaların içerikleri ve ölçekleri olağanüstü bir başarı oldu.

Bunların yanı sıra, Ümmet-i Muhammed'in birliği ve liderliği hakkında oluşmuş istek ve iradenin en üst makamlarca ve açıkça dile getirilmesi ise ayrıca müthiş idi. Her üç devletin idarecileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından ne kadar sevildiğini, sayıldığını, takip edildiğini adeta haykırdılar.



ERDOĞAN ÜMMETİN LİDERİ

Dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı Ümmet-i Muhammed'in doğal bir lideri olarak görüyorlar. İşte kafirler kavmi tam da bu noktada çıldırdılar çünkü;

Recep Tayyip Erdoğan'ı Müslümanları bir araya getirebilecek bir devlet adamı olarak görüyorlar.

Onların en büyük korkusu Müslümanların bir ve beraber olmalarıdır.

Nitekim son Asya gezisinde 150 yıldır darmadağın olan İslam dünyasının yeniden bir ve beraber olabilme ihtimali, umudu güçlenmiştir… İnşallah…



TÜSİAD HEDEFE KOYDU THE ECONOMİST VURDU

The Economist, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemize ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Yayınlanan analizde yer verilen olaylar ve görüşler TÜSİAD'ın açıklamaları ile aynı yalan ve iftiralar idi. Hadise, Küreselci Şeytanların öfkesi, nefreti ve düşmanlıklarından başka bir şey değildir.

Asya gezisi düşmanları harekete geçirmiştir. The Economist emperyalist yamyamların, küreselci şeytanların en önemli ve etkili saldırı silahlarından birisidir. Bu yayın organı görünümlü savaş aletinin sahipleri, yayınladıkları ya da yayınlamadıkları haberler ve görseller ile her zaman bütün dünyaya ve muhataplarına mesaj iletirler. Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü de doğrudan hedef aldılar.



TÜSİAD'IN BAŞKENTİ NERESİ…?

TÜSİAD'ın başkenti Ankara mıdır yoksa Washington, Newyork, Londra, Tel Aviv midir…?

Sizce TÜSİAD, bu milletin ve memleketin bir değeri midir…? TÜSİAD; emperyalist yamyamların, Küreselci şeytanların, Siyonist Yahudilerin, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin, yani BATI dediğimiz azılı Türk ve Müslüman düşmanlarının Türkiye'deki merkezidir. Yaptığı ve yapmadığı her iş bu saydıklarıma hizmet eder/ etmiştir… Teğmenlerin ihracı hakkında konuşan TÜSİAD, 28 Şubat'ta darbecilerden yana olmuştur.

27 Nisan e-muhtıra olayında susmuştur. Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde halen devam eden hukuki süreçlerin bu şekilde gündem yapılması yargıya açıkça müdahale etmek isteğidir ve suçtur.

Adı geçen kişilerin hepsinde her şeyden önce yargılama devam etmektedir, yani itiraz, bir üst mahkemeye müracaat, daha da ileri başvuru süreçleri halen saklıdır.

Hal böyleyken TÜSİAD kasıtlı olarak bu kişilerin tamamını; sanki hiç bir suçları, kusurları, ihmalleri yokmuş gibi takdim ediliyor… The Economist de pası TÜSİ- AD'dan alıp ayrıca saldırıyor.

Bütün bunlar olurken de özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından bu meseleler yamultuluyor… CHP ve yancıları hemen TÜSİAD'ı destekleyen açıklamalar ile ortaya döküldüler.

Muhalefet yapacağız derken; yargı ve emniyet teşkilatının ortaya koydukları somut deliller, kanıtlar, şahitler karşısında acaba mahcup olacaklar mı…?