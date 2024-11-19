ABD ve İsrail;

Türkiye'ye Suriye'den PKK/YPG ile saldırıyorlar. Son haftalarda ABD'nin terör örgütüne askeri sevkiyatı olağanüstü yoğunlaştı.

Suriye'yi işgal ederek yağmalayan Amerikan ordusu, desteklediği taşeron örgüte güvenlik kuleleri bile inşa ettiriyor.

Terör örgütü PKK/ YPG, kuleleri yıl başından bu yana, yaklaşık bir dönüm alan üzerinde Arap çiftçilerin arazilerine el koyarak kurmaya başladı. PKK/PYD/ YPG İsrail ve ABD devletlerinin ordularının bir parçası demektir.

İsrail, Şam'ı ve Suriye'nin bir çok bölgesini hatta Türkiye sınırlarının sıfır noktasını bile bombalıyor, adım adım Suriye'yi işgali gerçekleşiyor.

İçerideki PKK, HDP/DEM, CHP cephesi ise inanılmaz ölçüde hareketlendi.

Kayyuma karşı değil, İsrail için gösterilen bir çaba bu... PKK/PYD/ YPG/DEM bu işlerin içinde Siyonist Yahudiler için bulunuyor, bunu artık herkes biliyor, peki CHP kimler ve ne için bu cephede yer almaktadır? CHP; kimler ile ittifak içinde olduğuna dönüp son bir kez daha bakmaz ise milletimize kurulmuş tuzakların içinde görev almış olmak gibi bir utancın içine doğru hızla sürüklenmektedir...



SAVAŞ TAMTAMLARI

Eylül 2024 Putin:

"Eğer Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine Batı'nın füzeleri ile saldırması gerçekleşirse, NATO ile Rusya doğrudan savaşa girer" diyor...

18 Kasım 2024 ABD, İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı süpersonik balistik füzeleri kullanma iznini verdiklerini açıklıyorlar...

Biden yönetimi ve Pentagon; Trump göreve başlamadan evvel büyük bir savaş mı başlatacak...?

Zaten fiilen var olduğu söyleniyordu eğer korkulan olursa resmen de 3. Dünya Savaşı yaşanacak...

Ukrayna üzerinden Rusya'ya balistik füze saldırılarına izin bu yüzden çıktı. Aynı kadro;

İsrail'le birlikte, Suriye üzerinden Türkiye'ye de savaş taşımak istiyor.

PKK/YPG ile zaten buna uzun zamandır hazırlanıyorlar...

PKK/DEM ve CHP ittifakı da bu olanlara İsrail ve ABD lehine dahildir...



İSRAİL TEHDİT EDİYOR

Daha önce de yazmış idim...

Yaşananların, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin uğradıkları zulüm dışında da ülkemiz ile ilgisi vardır.

İsrail aslında asıl bizi tehdit ediyor. Yahudiler; tahrif ettikleri Tevrat'ta hüküm uydurmuşlar.

Filistin dışında, Türkiye'den de toprak istiyorlar.

Nihayetinde bizi de öldürüp, bombalayacaklar.

Yani şimdi; "tüm Gazze, Kudüs Yahudilerindir" fikrini kabul edersek, ALLAH korusun, gelecekte, güneydoğumuzu Yahudilere vermeyi kabul etmiş oluruz.

Siyonist Yahudiler;

"Arz-ı Mev'ud'u kuracağım, en son olarak Türkiye'ye geleceğim, ne pahasına olursa olsun senden de toprak alacağım" diyorlar. Eğer şimdi bu lanetlenmiş Siyonist Yahudilere itiraz etmez, dur demezsek nihai hedefleri ülkemizdir, aziz vatanımızdır.



CUMHUR İTTİFAKI TÜRK/İSLAM MEDENİYETİNİN EMRETTİĞİ BİR BERABERLİKTİR.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki Cumhur ittifakı, büyük Türk-İslam medeniyetimizin emrettiği bir beraberliktir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta söylüyor:

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız... Sadece kendi içimizde değil, hem Türk dünyası ile hem de dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizle...

Doğru yol budur.

Çare budur, tek yol budur... Bu ittifaka nifak sokmak düşmanlarımızın özel ilgi alanıdır, dikkatli ve uyanık olmalıyız..." Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu işbirliğini ve güç birliğini başaracaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; en önemli ve değerli gücümüzdür.