TÜRKİYE'DE suçu kesinleşmiş tecavüzcüler, teröristler, darbeciler, katiller yaşamaya devam ediyorlar… Şehit Polis memuru merhume Şeyda Yılmaz'a ALLAH'tan rahmet diliyorum.

Ümraniye'de gencecik bir polis memurumuzu şehit eden şahıs tam bir suç makinası… Defalarca polis yakalamış ancak hukuk sistemi sonucunda mahkemeler onu sokağa geri bırakmış. Savcı ve Hakimler mi sorumlu yoksa cezalar ve kanunlar mı sorumlu…?

Savcı ve Hakimlere sorarsan, "kanunlar böyle biz ne yapalım" diyorlar. Bu kadar suç işlemiş bir şahıs, nasıl ve niye serbest kalıyor? Bu nasıl adalet sistemi…?

Sonuç olarak halkımız, adelet ve hukuk sistemine büyük bir kızgınlıkla tepki gösteriyor. Cezalar ağırlaştırılsın ve keskin bir şekilde uygulansın istiyor. Hukuk ve ceza sistemimiz, suçu ve suçluyu önleyemiyor.

CHP'Lİ

CUMHURBAŞKANI

OLURSA HDP/

DEM DE MİLLİ

GÜVENLİK

KURULUNDA

DEMEKTİR….

Şu sıralarda CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş arasında Genel Başkanlık ile Cumhurbaşkanı adaylığı kavgası var. Bu köşede daha önce de yazmış ve herkesi uyarmaya gayret etmiştim. Aday kim olursa olsun, CHP adayı Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde; CHP ve HDP/DEM artık ruh ikizi oldukları için; Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Emniyet, MİT, Genel Kurmay ve devletimizin kozmik odalarının tamamı, DEM/HDP'ye de bağlanmış olacak.

DEM/HDP, gayrı resmi olarak Milli Güvenlik Kuruluna da başkanlık yapacak..! Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önlerinde olacak.

DEM/HDP Eş Genel Başkanları da "Yürütmenin Başı" ile muhabbetleri nedeni ile, devletin bütün memurlarının da amiri olacaklar...

Fark etmeyecek...

Teröristlerin adamları, arkadaşları ve sevenleri, sanki bizzat kendileri seçilmiş gibi, bütün kozmik odalara girebilecekler… KAFİRLER BİR

VE BERABERLER

Kafirler topluluğu bir ve beraberdirler. Dolayısı ile Batı'nın bu soykırım ile ilgili önleyici bir rolü olamaz. Çünkü bizatihi Batı kendisi, Siyonist Yahudiler ile birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür... Okul, hastane, cami, kilise ayırmadan bombalayan, öldüren sadece İsrail değil aynı zamanda ABD'dir, AB'dir, İngiltere'dir, Fransa'dır, Batı'dır...!

Fransa yönetimi ve medyası resmen Siyonist Yahudiler tarafından rehin alınmış.

Batı medyası ve Batılı yönetimler, tamamen siyonizmin kölesidirler.

İsrail; aylardır evleri, okulları, hastaneleri, çadırları, camileri, kiliseleri, BM merkezlerini bombalıyor. Batı medyasında bu korkunç saldırılar, İsrail'i haklı göstererek ve hatta överek veriliyor.

BATI,

DEĞERLERİNE

ASLA İNANMADI,

DÜNYANIN

GERİ KALANINI

YAĞMALAMAK

İÇİN KULLANDI….

Daha evvel de yazmıştım… BATI;

Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi kendi elleriyle yaptığı putları, acıkınca yemiştir. Batı devletlerinin liderleri, birer birer olay yerine koştular ve katiller sürüsünün başı Gazze Kasabı Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. BATI; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti gibi kavramların hepsini, bizatihi kendisi yerin dibine geçirdi, üzerinde tepiniyor... Filistin'i işgal ve toprakları yağmalamak için bütün kutsal değerlerini ortadan kaldırıp yok etmiştir... Bu nedenle BATI medeniyeti, aslında dünyanın geri kalanının ve hatta kendi insanlarının bile azılı düşmanıdır…