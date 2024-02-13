CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti zaten mühim idi, daha da önemli hale geldi. Türkiye ile Mısır derin bir işbirliği ve güç birliği içinde olmak zorundadırlar. En başta hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın toprak bütünlüğü için, ardından Gazze için, sonra bütün Müslüman devletler için ve hatta bütün dünyanın selameti için...! Mısır ordusu sınıra büyük askeri yığınak yapıyor. Mısır için mesele sadece Gazze'de değil. İsrail, savaşı bölgeye yaymak ve Sina Yarımadası'na taşımak istiyor, bu vesile ile burayı da Mısır'dan kopartmak ve işgal etmek hevesinde.

Gazze düşerse Sina da gider, Mısır bunu çok iyi biliyor.

Bölünmez toprak bütünlüğü tehlikede. Bu yüzden Mısırlı yetkililer, "İsrail Refah'a saldırırsa Camp David Anlaşması biter" dediler. Şimdi başka bir cephe açılmak üzere.



İSLAM DÜNYASINI YAĞMALAMAK

Aralarına doğal gaz/petrol çeteleri, dolar baronları, emperyalist yamyamlar da karışmıştır fakat asıl motivasyonları dindir. Şeytani Üst Akıl, ABD ve Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği ve İsrail eliyle bir HAÇLI SAVAŞI yapılıyor. Aslında yerler, olaylar, durumlar ve taraflar, tarihte yaşananlarla hep aynı...

İslâm dünyasını kuşatıp; yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar.

Gazze'de Müslüman öldürüyorlar.

Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular.

Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları hep birlikte soykırım yapıyorlar. Azgın lanetlenmiş kavmin devlet isimli terör örgütü İsrail ve Batı, aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar.

Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar.



ANCAK SAVAŞIRSAK BARIŞ OLUR

Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması ve bu korkunç soykırımın durması ancak biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak. Siyonist Yahudi bu kahpelerle mücadelenin tek yolu savaştır, cihaddır... Filistinlilerin arasında da ayrılık gayrılık var. Derhal Filistinli kardeşlerimiz siyasi birlik sağlamak zorundadırlar.

İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür.



BOYKOT'U AŞAĞILAYAN AŞAĞILIKLAR

Katiller sürüsü Siyonist Yahudilerin, iğrenç soykırımına karşı çıkmak için Arap olmaya, Müslüman olmaya gerek var mı...? İnsan olmak yetmez mi...? Şu anda maalesef savaşamıyoruz. Fakat hiç değilse Boykot yapabiliriz. Boykot'u delmek ve etkisiz kılmak için kıvrananlar var. Hem Türkiyede hem de dünyada aynı işi yapıyorlar. Açıkça katiller sürüsü İsrail'i ve arkasındaki ABD'yi, Batılı devletleri savunamadıkları için, Boykot'u etkisiz, değersiz ve önemsiz kılmaya çalışıyorlar. Boykot, sadece bugünün bir meselesi değil, yeni bir anlayış ve hayat tarzı olmalı...

Hedefimiz ve odak noktamız, milletçe bu markaların mal ve hizmetlerinin satın alınmaması olmalı. Yerli üretimleri ya da muadilleri aramak ve bulmak hiç de zor ya da imkansız değil.



BİZDEN GİBİ GÖRÜNÜP BİZDEN OLMAYANLAR

Bir kısmı zaten hiç tepki vermiyorlar.

Oysa başka zaman ve konularda halka mesaj vermek, duruşlarını ve taraflarını göstermek için kendilerini parçalıyorlardı.

Bir kısmı da"İsrail'in işgaline ve korkunç katliamına hayır" demiyorlar; muğlak, kime söylendiği belli olmayan "savaşa hayır" ifadesini kullanıyorlar. Katiller sürüsü İsrail'i savunamadıkları için, Filistinlileri suçluyorlar, çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyorlar.