KAHRAMAN şehitlerimiz, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, milletimizin yıllar süren onurlu mücadelesiyle, PKK fiilen etkisiz hale geldi. Devletin çağrısıyla gelen kendini fesih kararı ise, terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve kararlı duruşunun göstergesiydi. Bu süreci yöneten MİT ve güvenlik bürokrasisi, terör örgütünün ve yandaşlarının kelime oyunlarına ve çevirecekleri film, fırıldaklara aldanacak kurumlar değildir.



Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, geçmişten bu yana ülkenin sorunlarını çözme konusunda devam eden güçlü iradesi ve kriz çözme kabiliyeti olmasa bu tür yeni siyasi yaklaşımlar asla ortaya konamazdı.



NASIL OLDU...?

1/Türkiye'nin terörle mücadelede yurt içinde ve dışında elde ettiği başarılar... 2/ Bölgesel ve küresel gelişmeler... 3/Güçlü siyasi lider ile uzun süredir devam eden siyasal ve yönetsel istikrar... 4/Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi irade...



5/Cumhur İttifakı'nın uyumlu politikaları ve devlet kurumları arasında oluşturulan koordinasyon...



İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLARIMIZ...

Türkiye'de ve dünyada yaşananlar hakkında iyi niyetli endişelerini paylaşanları hariç tutarak yazıyorum: Petrol/doğal gaz buluyor olmamızdan, Esed rejiminin düşmesine, PKK'nın fesih kararına kadar, halkın yüzünü güldürecek ne yaşansa içine sindiremeyen ve hatta öfkelenen bir güruh var bu ülkede...



Hele Terörsüz Türkiye çabaları hakkında, CHP içinden yükselen o garip, tedirgin, hatta düşmanca sesler inanılır gibi değil...



Milletçe son zamanlarda yaşadığımız olumlu gelişmeler karşısında tam olarak ortaya çıktılar ve kudurdular... Kim bunlar...? Hep yazıyor ve şimdi de hatırlatıyorum: BATI putuna tapanlar, HDP/DEM içindeki ve Kandil'deki bazı unsurlar, Kemalistler, Türk solu, bazı CHP'liler, Siyasal Aleviciler, Alisiz Aleviler, Türkçü/ milliyetçi maskeli ırkçılar... Bunların dernekleri, vakıfları, siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, işadamları, medyaları, baroları, büroları v.s... Bu saydıklarım, Türkiye Cumhuriyeti lehine olabilecek her işi, icraatı, hizmeti, olumlu gelişmeleri engellemek ve hatta yok etmek için her şeyi yapacak, her kesimle iş birliği içine girecek kadar gözleri dönmüş haldedirler ve düşmanlarımızdan beter tehlike arz etmektedirler...



EKREM, ADAMLARI VE İTİRAFÇILAR

İBB, her anlamda tarihin en kötü dönemini geçirdi ve halen geçiriyor, ehliyetsiz, niteliksiz adamlar, iki dönemdir İstanbul'u yönetiyorlar...



Dört ay önce göreve getirilen Beltur Genel Müdürü, istifa etti. İBB şirketlerinin hepsi perişan... Bir ümitle gelenlerin hepsi, isimleri hırsızlık ve yolsuzluğa karışmasın diye arkasına bile bakmadan kaçıp gidiyor. Ekrem'in Sarıyer'deki villalarının önündeki alanın kamulaştırılması için İstanbulluların cebinden 156 milyon TL çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı, kararı alanlar hakkında soruşturma açılması için izin verdi. Ertan Yıldız itirafçı olur olmaz, cezaevinde tam 37 avukat tarafından ziyaret edilmiş. Bu durum, konuşan ya da konuşmak isteyenlere yönelik baskının ne denli organize ve güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "gölge başkan" olarak anılan Ertan Yıldız'ın, itirafçı olmasının ardından hem kendisinin hem de ailesinin tehdit edildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan Yıldız ve ailesine yönelik tehditlerle ilgili soruşturma başlattı.



ERDOĞAN, BAHÇELİ VE CUMHUR İTTİFAKI

ABD ve İSRAİL devletimizle de savaş halindedir. Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini, bu iki devlet yapmaktadır. Tek fark, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile nizami orduları ile değil, terör örgütleri ve teröristler aracılığı ile savaşmalarıdır... Silah veriyorlar...



Mühimmat veriyorlar... Taktik ve strateji öğretiyorlar... Orduları ve askerleri ile değil, aşağılık katillerle, terör örgütleri üzerinden Türkiye ile savaşıyorlar...



Ezelden beri devam eden Haçlı seferlerinin, günümüzdeki hali budur. FETÖ, PKK/ PYD/YPG, DHKP-C ve DEAŞ ile, aynı anda hücum ediyorlar...



Hepsinin sahibi, hamisi ABD ve İsrail'dir... Büyük İsrail hedefi için devletimiz ve milletimiz ile savaşıyorlar... İşte tam da bu noktada özellikle belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli kaledir.



Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür.