ŞEHİTLERİMİZ var... PKK/PYD/ YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize ALLAH'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağolsun. Aslında Siyonist Yahudiler ve Evanjelist Hristiyanlar, uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti ile savaş halindedirler... ABD ve İsrail, bu katil teröristleri resmen devletlerinin bir parçası yaptılar. Bağımsız Kürdistan bir maskedir.

Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir.

PKK/PYD/YPG; Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Kürtlerin evlatlarını çaldılar. İstikbalini kararttılar.

Siyonist Yahudilerin devlet isimli terör örgütü İsrail; azgındır, teröristtir, katildir, işgalcidir, zalimdir. ABD ve terörist İsrail, Kürt görünümlü Kürt katillerine, Suriye'de korsan devlet kurmak istiyorlar. Eğer bu teröristler Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise ve Kudüs, İsrail'in başkenti olur ise... Katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir. Hemen belirtelim; Gazze ve Filistin konusunda Türkiye'de oluşan hassasiyeti ve tepkileri dağıtmak için de saldırdılar.



İSİMLERİ AYRI ADAMLARI AYNI

PKK/PYD/YPG/KCK ile siyasi parti maskeli arkadaşları, isimleri ayrı adamları aynı Kürt görünümlü Kürt katilleridirler.

DAĞA çıkınca, PKK'lı… Suriye sınırını geçince, PYD/YPG'li... İran'da PJAK… Meclise girince, HDP/DEM'li oluyorlar.

Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri...

Nitekim terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki diğer hamileri ABD ve Rusya'ya çağrı yaptı.

Gelin bizi kurtarın diye feryat ediyorlar.



CHP, SOLCULAR VE HDP/DEM

Anneler ve babalar, tek başlarına HDP ve PKK'ya hayatı dar etti. Ayağa kalkıp PKK/PYD/YPG terör örgütünün ellerinden evlatlarını kurtaran anne ve babalara selam olsun. Bu kahraman insanlar, evlatlarını teröristlerin inlerinden söke söke aldılar.

Korku sebebiyle PKK/PYD/YPG'ye tepki gösteremeyen Kürt kardeşlerimize cesaret pompaladılar. Kürt kardeşlerimiz inşallah kendi elleriyle bu örgütü boğacaklar.

Müslüman Kürtler, çocuklarını, hayatlarını ellerinden alan PKK'ya karşı artık susmuyor ve cesurca başkaldırıyorlar. Kürt kanıyla beslenen HDP ve PKK'yı, can siparene savunan sözde insan hakları savunucularının hiçbiri, bu anne ve babaların yürekleri yakan feryadını duymadılar... Dağa götürülen evlatlarını kurtarmak için HDP binası önünde eylem yapanlara, solcular, CHP çevreleri, sözde kadın hakları/insan hakları savunucuları ve sözde duyarlı ünlüler, hiç bir destek vermediler...



BU CHP ATATÜRK'ÜN MÜ…?

Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı devleti ve milleti bölmeyi hedefleyen teröristlerin, siyasi parti maskeli adamları ile seçim ya da herhangi bir konuda işbirliği yapar mıydı…?

Türk milleti 12 şehidi için tek yürek oldu.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları Meclis'te otak bildiriye imza attı.

CHP ve PKK'nın partisi DEM imzalamadı.

Tüm Türkiye PKK'nın saldırılarına karşı birlik olmuşken, 14 milyona yakın kişinin oy verdiği CHP, yine terör ve uzantılarının yanında saf tuttu. Ne "PKK" diyebildi ne de ortak bildiriye imza attı. Daha evvel de Terörle mücadele tezkerelerine uydurma gerekçelerle karşı çıkmışlardı. Son zamanlardaki CHP parti yöneticisi tipi şöyle:

Vatansever ama HDP/DEM, DHKP/C sempatizanı… FETÖ karşıtı görünümlü ama FETÖ'ye af destekçisi... Çok demokrat ama her zaman darbeci ve 15 Temmuz'da darbe olmadı diye üzgün... O biçim solcu ama ırkçı ve faşist...



SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Katil, terörist, işgalci devlet isimli terör örgütü İsrail idarecileri, Mescid-i Aksa'da Müslümanları öldürüyorlar, Gazze'de ve bütün Filistin'de Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal ediyorlar. Müslümanlara soykırım yapıyorlar. Aslında bütün dünyanın sinir uçları ile oynuyorlar. Siyonistler Yahudiler ve Haçlılar ittifak halinde Müslümanlara soykırım yapıyorlar. Birlikte ve derin bir işbirliği içindedirler. Aklı başında Hıristiyan ve Yahudiler yok mudur...? Vardır elbette... Ancak; ya ses çıkartamıyorlar. Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor.

Dünyadaki Siyonist olmayan Yahudiler de bu terörist, katil İsrail'den nefret ediyorlar. Bu Siyonist Yahudiler, azgın ve acımasız zalimler, onları da ezmişler... Korkutmuşlar...



KASSAM TUGAYLARI AÇIKLIYOR

Bu arada; Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, grubun bölge dışındaki üyelerine gönderdiği bir mesajda, Hamas savaşçılarının İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdiğini ve onların şartlarına boyun eğmeyeceklerini söyledi. El Kassam Tugayları'nın en az 5.000 asker ve subayı hedef aldığını, bunların üçte birinin öldürüldüğünü, üçte birinin ağır yaralandığını ve son üçte birinin kalıcı olarak sakat kaldığını, ayrıca yıkımın da devam ettiğini açıkladı.