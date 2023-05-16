Erdoğan vurdu geçti

BU SEÇİMİN kaybedeni olmaz, kazanan milletimizin özgür iradesidir. Devletimizdir.

Ülkemiz ve milletimiz için ALLAH hayırlar versin.

Tayyip Erdoğan'ı yenemediniz, sizi ezdi geçti, sadece kanunun emrettiği %50+1 şartı yerine gelmedi.

Rakibine %5 fark bindirdi, ezici bir zafer kazandı.

BATI, ABD, AVRUPA, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, HDP, DEVA, GELECEK, İYİ, DEMOKRAT, YEŞİL SOL, FETÖ, FALAN FİLAN hepinize karşı, Cumhur İttifakı açık farkla öndedir, galip gelmiştir.

Küreselci şeytanların dünyadaki medya borazanları da açıkça Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptılar.

Erdoğan gitmeli diye yayın yaptılar.

Milletimizin ezici çoğunluğu ise;

Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına oy vererek, ERDOĞAN KALACAK dedi...



CHP İLE AK PARTİ FARKI

Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı hepinizi paket etti.

Kılıçdaroğlu'na yüzde 5 fark attı.

CHP'nin oyu, listelerine koyduğu envai çeşit CHP'li olmayan adaylarla beraber her şey dahil, yüzde 25 oldu.

CHP'nin, listelerine koyduğu siyasetçilerin millette bir itibarı, karşılığı yok demiştik, aynen öyle oldu... AK Parti ile CHP arasında bir siyasi parti kadar fark var... Olmuyor, anlamıyorlar!



KAYBEDENLER KLÜBÜ: CHP

Muhalifler neden kaybettiler?

Aday zaten yanlıştı. "Namus sözü veriyorum, belediyeleri kazanırsak kimseyi işten atmayacağız" demişti; sadece İstanbul'da 21 bin işçi atıldı. Namus sözünü bile tutmayan bir adam. Muhalefet masasına, teröristler/ Küreselci Şeytanlar açıkça destek verdiler. İktidarı destekleyenlere sövdüler Muharrem İnce'yi de FETÖ mensuplarının ortaya attığı kasetleri yayarak resmen dövdüler. 300 milyar dolar lafı iktidara gollük pas oldu. Millet ittifakı mensupları; savunma sanayii, yerli ve milli araba, petrol ve gaz sahalarının keşfi gibi iktidarın olumlu icraatlarını da küçümsediler, hor ve değersiz gösterdiler. Halbuki milletimiz, bunları daha da ileriye götürmek için kendi projelerini anlatmalarını bekledi. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yancıları, PKK/PYD/ YPG/KCK terör örgütü elebaşlarının destek açıklamalarının, kendilerine zarar vermek amacıyla verildiğini ileri sürmüştü. O halde soralım:

"Allah sizin de verdiğiniz/vereceğiniz desteğin de belasını versin, teröristlerin oylarını da desteklerini de istemiyorum, lanetliyorum, reddediyorum" dediler mi?

Tabii ki hayır...



İKİNCİ TURDA DA ERDOĞAN

Başkan Erdoğan'a gösterilen ilgi, sevgi ve muhabbet, siyasi gerçekleri tam ve açık bir şekilde ortaya çıkarttı. Pandemi süreciyle tetiklenip, Rusya/Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de büyük ekonomik ve sosyal dalgalanmalar oluşturdu.

Bütün sıkıntılara rağmen halkın çoğunluğu, sorunların çözümünü mevcut iktidarda aramaktadır.

Cumhur İttifakı açık ara öndedir.

Siyasi hal ve durum nettir...

Erdoğan'ın olmadığı, AK Parti'nin yer almadığı bir iktidar seçeneği yoktur. Muhalefet partilerin idarecileri, kaybettiklerini görüyor ve biliyorlar, gerçeği seçmenlerinden gizliyorlar.

Yenilgilerine bahane oluşturmak, seçim sonuçlarına gölge düşürmek, sonrasında maraza çıkartmak için, anketlerde önde oldukları yalanını yaydılar. Seçim sonucunda oluşan millet iradesi hakikatleri yüzlerine çarptı.