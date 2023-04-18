CHP millete borç vaat ediyor…!

AĞIR borç yükü, seçim vaadi oldu. Türk siyasi hayatında bir ilk gerçekleşti. CHP Genel Başkanı, "300 milyar dolar para buldum, getireceğim" dedi.

Devleti ve dolayısı ile milleti yıllarca ödeyeceğimiz çok ağır bir borç yükünün altına sokacağını rahatlıkla ilan edebildi. Ekmeği çoğaltacak bir vaatleri yok… Neleri vaat ediyorlar..? Faizleri yükselt… IMF'ye git, borç Amerikan doları bul, finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et… Devleti ve milleti yeniden ABD/AVRUPA/ BATI'ya zincirli kul köle yap… Ana Muhalefet partisi CHP, seçim vaadi olarak millete "Sizi 300 milyar Amerikan doları borçlandıracağım" demiş oluyor… Bu cümle, korkunç ve çok tehlikeli bir seçim vaadidir. Kimden ya da kimlerden buldunuz..? Bu borç paranın karşılığında, siz onlara ne vereceksiniz..? Bu parayı sen ödemeyeceksin, millet ödeyecek. Çok acı ve ama gerçek; Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, küreselci şeytanlara muhtaç ve teslim olarak kalkınacağımızı, gelişeceğimizi zannediyorlar…



DEV ESER: İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

Oysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin kendi öz kaynakları ve imkanları ile büyümesi için çalışıyor, borç almak için değil, Türkiye'ye yatırımları çekmek için gayret ediyor.

Bu maksatla; İstanbul'da bir açılış daha yapıldı. Türkiye'yi bir üst lige çıkartacak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabı açıldı.

Başkan Erdoğan da söyledi, küresel finans merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'yi Amerika ve İngiltere'deki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getirecek. Ekonomi ve finans alanında müthiş bir eser daha gözümüzün önünde… En başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan, emeği geçen herkesten ve eski Bakan Berat Albayrak'tan ALLAH razı olsun.



CUMHUR İTTİFAKI: İŞ, AŞ, HİZMET, İCRAAT

Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıldır milletine hizmet konusunda destan yazıyor.

Bu arada; aynı hafta içinde Karadeniz doğalgazı evlere giriyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüm ile ilgili bir büyük proje daha ilan edilecek… Türkiye, son 15 günde önemli törenlere şahitlik etti. TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE hizmete alındı, Togg'un T10X modeli teslim edildi. Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışı yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle 'nükleer tesis' statüsü kazanacak.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile Zigana Tüneli ise açılış için gün sayıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı; iş, aş, hizmet, icraat yarışında müthiş bir hızla eserden esere, açılıştan açılışa koşuyor.



TÜRK İSLAM ANLAYIŞI VE MUHALİFLERİMİZ

CHP, Türk işbirliği gerçekleşmesin diye vardır.

Türk İslam iktidarı, CHP'nin savaştığı bir düşmandır.

CHP'li Ünal Çeviköz, "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" demedi mi..?

Çeviköz, herhangi bir CHP'li değildir. Muhtemel bir CHP iktidarında, Milli Savunma ya da Dışişleri Bakanı yapılacak kişidir ve Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesinden rahatsızlık duymuştur, Türkiye için kötü bir şey olduğunu savunmuştur.

Bağımsız, güçlenen, müreffeh, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan, Türk dünyası ile buluşan bir Türkiye Cumhuriyeti bunları çıldırtıyor. Bunlar, Türkiye Batı'ya kul köle olsun istiyorlar. ABD, AB, İsrail ve Siyonist Yahudiler karşısında hep ezik, korkak ve teslim olmuş haldeler. Hatta daha da ötesinde bu saydıklarımla işbirliği yapmayı bir görev sayıyorlar.

70 cent'e muhtaç olduğumuz için perişan olduğumuz günlerden; şimdi milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervine ulaştık... Beğenmiyorlar...

Aşağılıyorlar...

Hor görüyorlar... Bizden gibi görünen ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar; Batı putuna tapanlar kuduruyorlar...

Oyun kuran, hakkını arayan ve alan, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye, içimizdeki bazılarının beyinlerini yakıyor.