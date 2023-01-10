Meral Akşener'in İP’ine tutunanlar

MERAL AKŞENER'İN İP'İNE TUTUNANLAR Darbecilere karşı sert tweet atmaya korkmuşlar. Meral Akşener, darbe ve ihanet gecesi yazmış olduğu mesajını sonradan yumuşatmış...!!!

Rezalete bakar mısınız...?! Akşener, 15 Temmuz gece yarısı FETÖ'den korkup sert tweet atmaktan vazgeçmiş. İP Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, FETÖ'yü sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini ve Meral Akşener'in tweetini yumuşatarak paylaştığını itiraf etti. Feridun Bahşi, 15 Temmuz akşamı Meral Akşener'le birlikte olduklarını ve darbecileri eleştirmekten çekindiklerini; "Genel Başkan sert bir tweet yazmış. Bu tweeti atarsan, başarılı olurlarsa bizi bir tarafımızdan asarlar, yumuşatalım dedim. Yumuşattık..." cümleleriyle açıklamış...

Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm diyerek Meral Akşener'in ipine tutunanlar, FETÖ'den ve FETÖ'cülerden korkanların elinde oyuncak olmuşlar...



MUHALİFLER NEREYE SAVRULDULAR?

Terör elebaşı Cemil Bayık CHP ve İP'e destek verdiğini söylüyor. PKK'lı terör baronu katil ve kahpe Duran Kalkan, "seçim ittifakı" çağrısı yapıyor. Muhalefet masasına telkin, talimat, emir veriyor. Cumhur İttifakı yıkılmalı diyor. Dağdaki teröristler, kararını vermiş.

Yurt dışına kaçmış kahpe FETÖ mensupları, acaba 2023'de Millet İttifakı kazanır da Türkiye'ye dönebilir miyiz diye umut mesajları yayınlıyorlar. Ne acı ki; 6+HDP masadakiler, bu adamların kendilerine yönelik ifadelerini lanetlemiyor, reddetmiyorlar... PKK, FETÖ, DHKP-C...

Bütün kahpe teröristler, 2023'te Millet İttifakına bel bağlamış durumdalar.

FETÖ ve PKK'nın açıkça desteklediği 6+HDP masasına oy vereceğim diyenler; bunlarla aynı safta yer aldıklarını görmeyecekler mi...?



CUMHURBAŞKANI DEĞİL ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Davutoğlu: katıldığı televizyon yayınında, "Genel Başkanlar, Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." demiş... Bu açıklamaya göre;

Genel başkanlar amir, Cumhurbaşkanı da onların memuru olacak.

6+HDP masadakiler, hep beraber Cumhurbaşkanı'na emir ve talimat verecekler. Şaka falan değil buz gibi gerçek... Bunlar milletimize Cumhurbaşkanı değil, Özel Kalem Müdürü tayinini vaadediyorlar.



ZİNCİRLERİ KIRAN SAVUNMA SANAYİİ

Savunma sanayii alanında artık yurt dışından tedarik eden değil, imal edip ihraç eden bir ülke konumuna gelmiş haldeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da üretimi gerçekleştirilen, milli ve yerli 6 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde ilan etti. Hedef 140 adet... Ayrıca ilave etti:

"Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Unutmayın göreve geldiğimizde yüzde 20'si milliydi.

Şimdi yüzde 80'i milli olan bir savunma sanayiine sahibiz" dedi. Dünya, Milli Muharip Uçak TF-X'i konuşuyor... Milletimize, devletimize ve şanlı ordumuza hayırlı olsun.



KÜRESELCİ ŞEYTANLAR VE SEÇİM

Küreselci Şeytanların, Brezilya'da yaşananların aynısını, Türkiye'de deneyeceklerine dair şüpheleri olanlar var.

6+HDP masasını açıkça destekleyen Küreselci Şeytanlar, uluslararası yayınlarda daha şimdiden, seçimlerde kan akacağından bahsediyorlar, seçim sonuçlarını şimdiden şaibeli ilan ediyorlar. Cumhur İttifakı sandıklarda oy sayım döküm işlemleri esnasında müthiş dikkatli ve uyanık olmalı. İl/İlçe Seçim Kurulu Başkanları ve onların verecekleri kararları titizlikle takip etmek zorunda.



ORTODOKSLAR ARASI SAVAŞ

Daha evvel de gündeme getirmiştim.

Geçtiğimiz hafta Ortodoks Hristiyanların yılbaşı nedeniyle ateşkes uygulaması yaşanınca bir kez daha ilginize sunmak istedim.

Bu arada, Rusya ile Ukrayna savaşında, Hristiyanlar arasında bir din ve mezhepler savaşı görüntüsü de maalesef var. Ortodoks Hristiyan Ruslar ile Ukraynalılar, birbirlerini öldürüyorlar; Katolik ve Protestan Hristiyanlar da önce tarafları kışkırttılar, şimdi de acı ama sadece seyrediyorlar. Aynı Küreselci Şeytanlar ve taraftarları, Hristiyanlar arasındaki bu din savaşının da nedeni olabilirler mi...?