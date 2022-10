Amerika ne olur beni sev, beni seç...!

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti, Yunanistan- ABD işbirliğinin Türkiye'yi tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Türkiye'nin ABD ile ilişkileri, Amerikanın Türkiye düşmanlığı nedeni ile alt üst olmuş iken, Ana Muhalefet Partisi Lideri'nin bu ziyareti elbette önemlidir. Ve fakat soru şudur: Kemal Kılıçdaroğlu ABD gezisinde Türkiye'nin tezlerini ve Türk milletinin düşünce ve hissiyatını mı dile getirecek yoksa Amerikanın tezleri ile mevcut Amerikan/Yunan işbirliği yönünde mi görüş beyan edecek...? Çünkü Türkiye'nin haklı tezlerini savunmayacağına dair şüphelerimiz var. Neden mi...? Kendisi S-400 alınmasına karşı olduğunu zaten defalarca açık açık söylemişti. Amerika da Türkiye'nin S-400 almasını istemiyor. Yani bu konuda Amerika ile aynı düşünüyor... Suriye'de ne işimiz var diye de defalarca kendi hükümetini suçlamıştı, Amerika da Türkiye'yi Suriye'de istemiyor, bu hususta da Amerika ile aynı düşünüyor. CHP'nin adeta AMERİKANIN SESİ olduğunu ispatlayan başka bir çok husus daha sayılabilir. Ancak; sadece bu iki konu hakkındaki duruşu ve söylemleri bile Türkiye'nin değil, Amerika'nın hak ve menfaatlerini savunduğunu yeterince anlatıyor.

Bu ziyaret; CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Amerika için çok daha yararlı bir müttefik olduğunu açıkça göstermeye çalışmaktan başka bir anlam taşımayacaktır.



AMERİKA HEP DÜŞMANIMIZDI

Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı sonunda apaçık düşmanımızdı. Hala da öyledir. Yaptıklarını kısaca hatırlayalım. ABD savaş gemileri, İzmir'in işgalinde Yunan gemilerine koruma sağlıyordu. Gözü dönmüş, katil Rum çetelerine yardım etmek adına, Samsun ve Trabzon kıyılarını top ateşine tuttular. Anadolu'nun işgalinde İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılara destek oldular.

Ardından demokrasi, insan hakları, özgürlükler bahanesi ile sürekli olarak Türkiye'yi sömürgesi gibi yapmak istedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA toplantısında başta Amerika olmak üzere BATI ve içimizdeki işbirlikçilerine yönelik çok önemli bir tespit yaptı: "Demokrasi diyenlerin maskeleri inince ardından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince ardından faşist zihniyetleri çıktı. Biz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."



EŞCİNSELLİK DAYATMASI DEVAM EDİYOR

CHP'li Esenyurt Belediyesinin Meclis toplantısında, LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurma talebi gündeme geldi. AK Parti'li üyelerin "LGBT propagandası" nedeniyle karşı çıkması sonucu talep reddedildi ancak proje, Türkiye genelinde 29 belediyede faaliyet gösteriyor.

Eşcinsellik dayatması devam ediyor. CHP'li Belediyelerde LGBT propagandası yapmak için kurulan 'Eşitlik Birimi'ni kimler destekliyor...? Avrupa Birliği, ABD, İsveç ve Hollanda Büyükelçilikleri ile Sorosçu Açık Toplum Vakfı...



ŞEHİRCİLİĞİN DOKTORU

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı, Dr. Mustafa Palancıoğlu, akademisyen kökenli, harita mühendisi... İlçesinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. 105 blokta 3397 daire ve 258 dükkân ile kentsel dönüşüm hamlesi yapmış.

Kentsel dönüşümde inşaatın tamamı Belediye bütçesinden yapılıyor. Örneklerine ancak İspanya Berselona, Macaristan Budapeşte ve İrlanda Cork City'de rastlayabileceğiniz Çarşı müthiş bir hizmet... Belediyeler içerisinde, inşa ettiği okul, sağlık ocağı, cami ve kuran kursu sayısı ile rekora koşuyor. Türkiye'de Havacılık ve Uzay Lisesi ile Dış Ticaret ve Lojistik Lisesi yapan tek belediye olarak öne çıkmış.

Türkiye'nin ve dünyanın karmakarışık gündeminde kaybolup gitmesin diye zaman zaman böyle başarılı kamu yöneticilerini ilginize ve bilginize arz ediyorum.



ARMAGEDDDON SAVAŞI

Ukrayna savaşı, daha yoğun çatışmalara mı sahne olacak ve daha uzun mu sürecek...?

Dolmabahçe görüşmeleri, Rusya ve Ukrayna barışı için büyük bir fırsattı. Her iki taraf içten içe barışa yatkındı. ABD ve İngiltere bu barışı istemedi. Hatta ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması durumunda, dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Böylece Armageddon savaşı da dillendirilmeye başlandı.

Yani şeytan ve taraftarları da karşımızda. Şimdi savaşı kim durduracak...? Konu ambargo ve enerji tartışmasını çoktan aştı.

Batının Ukrayna'ya artan askeri desteği, Rusya'nın kısmı seferberliği, tarafların birbirlerine nükleer silah kullanma tehditleri savaşı bitirmiyor, tam tersine körüklüyor. Rusya'nın, nükleer silah kullanımı dışında savaşı kazanma garantisi zayıflıyor.

Putin'in de Zelenski'nin de sanki gidişatı yönlendirecek güçleri kalmamış gibi bir manzara var.

Amerika ve özellikle İngiltere, Ukrayna'da Rusya'nın feci bir şekilde dayak yemesini ve zayıf bir kağıttan kaplan haline gelmesini istiyorlar. Şeytan ve taraftarlarının da işin içinde olduğu bunca taraf arasında, Ukrayna'da ve dünyada her an her şey olabilir. Devlet ve milletçe çok dikkatli ve uyanık olmalıyız.