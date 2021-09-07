Ekonomi ve sinsi tuzaklar

EKONOMİ'YE devlet eli ve müdahalesi şarttır. Emperyalist yamyamların, kendi sömürü düzenlerini işletmek için kurdukları sistem, sadece kendi menfaatlerinin devamı içindir. Bu alçaklar; devletlerin ekonomiye müdahelesini de çevirdikleri film fırıldaklar ile engellediler. Bunu kimler ile ve nasıl yaptılar...?

Ekonomistleri, medyaları, belli isimler adı altında verdikleri ödülleri, filmleri, sanat dünyası, müslüman ülkelerde yetiştirdikleri FETÖ vari sözde müslüman örgütleri ile sinsi tuzaklar kurdular. Aslında bu emperyalist yamyamların herbirinin memleketlerinde, devlet destekleri ve müdahalesi apaçık vardır.

Devletin; piyasaları düzenleme, denetleme, gerektiğinde kooperatifler, üretici birlikleri ve bankalar aracılığı ile bizzat ekonomik işlere karışması kesinlikle olmak zorundadır. Eğer devlete ait olmasalardı; salgın hastalık döneminde Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank tarafından, toplumun her kesimine uzanan kredi ve destek dokunuşları mümkün olabilir miydi...?

Vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gıda/sebze/meyve fiyatlarındaki artış konusunda da çok önemli icraatlar umuyor ve bekliyor...

BATININ KÖLESİ SİYASİ PARTİLER

Türkiye'de her seçim, aslında bir beka meselesidir. Çünkü; düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler, yıllardır demokrasi adı altında, kurdukları ya da gizli/açık destekledikleri siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.

Memleketimizde isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi görünen ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar var.

Hedefleri seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakını zayıflatmak ya da tümden yıkmak.. Türkiye'yi BATI'nın kulu kölesi bir ülke haline getirmek...

CHP YANCILARININ ÖLÜM SESSİZLİĞİ

CHP'deki taciz olayları yine gündemde.

Gündem değişsin diye sağa sola saldırıp, akla ziyan iddialarla iğrenç yalanlar yaymaya çalışıyorlar.

Özeleştiri yok. Özür dilemek yok. Bu arada;

CHP'de Genel Başkan, parti büyükleri, CHP'nin yandaş medyası, kadın dernekleri, kadın hakları savunucuları, CHP'nin yancıları sivil toplum örgütleri, gezici çapulcular, sanatçı bozuntuları yine ölüm sessizliğindeler...