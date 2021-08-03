Yakanlar ve kışkırtanlar

ALLAH'IM; bu felaketle mücadele edenlere kolaylık ver, yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet et. Aynı anda ormanlar kundaklanıyor. Ormancılar, itfaiyeciler, polis, jandarma, gönüllü kuruluşlar, vatandaşlarımız, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tüm illerde seferber. Bakan Pakdemirli açıkladı. "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor…."

BU BİR SAVAŞ

Olanlar, sadece orman yangını değildir. Bu Türkiye'ye açık bir saldırıdır.

İnsanlarımıza, doğal zenginliklerimize, tarım alanlarımıza, turizm imkanlarımıza topyekün saldırıyorlar… Küresel Şeytani Üst Akıl ile bu çetenin emrindeki PKK ve siyasi maskeli arkadaşları, FETÖ mensupları, ve dost görünümlü düşmanlarımız, yakıyorlar ve kışkırtıyorlar.

Türkiye'nin huzurunu bozuyorlar, devlet/ millet güven iklimine zarar vermeye çabalıyorlar ve ülkeyi yönetilemez halde göstermeye gayret ediyorlar.

GERÇEKLERİ YAKANLAR

CHP, İP, HDP ile bunlara tam destek veren "FONDAŞ" yayın kuruluşları ve kendisine muhalifim diyen bazıları, orman yangınlarında baş şüpheli PKK'yı saklıyorlar.

Dünya'daki en başarılı yangınla mücadele operasyonuna rağmen, devleti suçlamaya çalışıyorlar. Ülkesinin başarısını hor görüp, aşağılamaya gayret ediyorlar. Psikoloijk harekat deniyorlar.

Yalanlar yayarak gerçekleri yakıyorlar. Bilgi kirliliğinin ardından, ülkemize müdahale çağrısına kadar işi götürüyorlar. Dillerine doladıkları yasal düzenleme ise; 39 yıldır var olan yetkinin, sadece Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret. Bu arada; son 15 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırması yapılmış.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Dünya ile dayanışma içinde olmak, zor zamanlarda yardımlaşmak güzel ve takdir edilecek saygın bir haldir. Ancak; zor zamanları bahane edip dış güçlerin ülkemize ve devletimize müdahale etmesini istemek, kendi devletini dışarıya şikâyet etmek, mandacılığa soyunmak iğrenç bir utançtır.

Bizden gibi görünen fakat bizden olmayanlar tarafından, Türkiye'deki yangına "küresel müdahale" çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, bu çağrının profesyonel büyük ajans organizasyonu ile kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı gerçeğini, delilleri ile ispat ediyor. "60 noktada yangın olduğunu iddia eden görseller, tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu… Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı. Amaçları: Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ve Kovid sınırlamaları sonrası açılan turizm sektörünü baltalamak…." Aramızda BATI'ya kul köle olmamızı isteyenler, yangınları bahane ederek boynumuza kölelik zincirini geçirmek istiyorlar. ALLAH'ın izni ile içimizdeki bu hainlere fırsat vermeyeceğiz…! Omuz omuza büyük bir mücadele içindeyiz. Yılmadan, yorulmadan, ayrışmadan savaşacağız..

Onlar yakacak, biz söndüreceğiz.

Onlar yıkacak biz yapacağız.

Her zorluğu, birlik ve beraberlikle aştık.

Yine aşacağız… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ile; güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti, bu saldırıları da defedecektir inşallah…