Atatürkçülük bahanesi ile Batı putperestleri
Bildiri, NATO'nun da kuruluş yıldönümüne denk getirilmiştir. O açıklamanın, milletin ezici çoğunluğunun gönlünde tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur.
Atatürkçülük adı altında, BATI'ya tapıyorlar... Ezik, BATI'ya kul/köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar. Hep söylüyorum; bu memlekette kendi topraklarına ve değerlerine yabancı insanlar yaşıyor. Ayrıca; Türkiye'nin taraf olduğu ve aleyhine sonuçları olan bir anlaşmayı daha iyisi ile değiştirmeyi istemek de suç değildir, ayıp değildir, günah değildir... Bir zamanlar devlete ve millete baş olmuş olanların, görüşlerini ifade etmelerinin yolu, yöntemi, usul ve adabı vardır. Gece yarısı, tehdit ve imalar ile dolu, düşmanlarımızı sevindirecek bir hamle, devlet adamlığı asla değildir. Görüş açıklamak değildir. Üstelik emekli bu askerlerin bazılarının, CIA'ya bağlı düşünce kuruluşu görünümlü istihbarat kurumları ile keskin ilişkileri vardır.
DONANMAYI KEVGİRE ÇEVİRDİLER
Milletin, bu emekli paşalardan beklediği açıklama çok başka, namus ve şereflerini ilgilendirecek kadar da mühimdir. Binlerce FETÖ mensubu kahpe, 1980'lerden bu yana, sizler en tepe görevlerde KOMUTANLAR iken ordumuza nasıl sızabilmişlerdir...? FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetlerini adeta kevgire çevirirken hep KOMUTANLAR sizler değil miydiniz...? ABD, AB ve NATO'nun koynunda sakladığı FETÖ mensubu subaylar, astsubaylar için neden hiç bağırıp, çağırmadınız...
Akdenizdeki gerginlikler esnasında asker olduğunuzu unutmuş muydunuz...?
CHP YİNE DARBECİLERLE
Bu amirallere eski ve yeni CHP'liler açıkça destek veriyorlar... Aslında CHP'den kınama mesajı beklemek için ileri derecede saf olmak gerekir... Milletimizin ezici çoğunluğu bu kadar sert tepki vermesine rağmen; başkaları da bildiri yayınlamaya devam ediyorlar. Sırada acaba başka kimler var...?
Spor klüpleri, sanatçılar, bilim adamları, TÜSİAD, sendikalar, meslek örgütleri, dernekler, vakıflar falan... Öyle ya; önce "emekli diplomatlar" bildiri yayınladı. Ardından "emekli amiraller" bildiri yayınladı.
Eski CHP'liler dün öğlen hemen mevzuya atladılar...
Bu arada; darbe, tehdit imalı bildiri yayınlayanlara değil de buna tepki verenlere, "gündemi değiştiriyorsunuz" diye suçlama yöneltmek de arkadan bu emekli askerlere destek vermektir.
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