Türkiye’nin suçu ne...?

Türkiye; bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan bir devlet ve artık sözümüz geçmiyor diye kudurdular.

Avrupa Birliği, yaptırımlar ile ülkemizi resmen tehdit ediyor. Türkiye'nin suçu ne? Akdeniz'de olması. PKK/PYD/YPG/KCK ve siyasi parti maskeli HDP ile mücadele etmesi. İçeride FETÖ gibi kuklaları tasfiye etmesi. Azerbaycan ile beraber, Ermenistan adlı devlet görünümlü terör örgütü ile savaşması. Kıbrıs'ta milli çıkarlarımıza sahip çıkması. Milli enerji politikası arayışları. Avrupa odaklı bölme/parçalama tuzaklarına savaş açması. Libya ile Afrika'ya girmesi. Hiç bir eksene kul köle olmayıp, milli çıkarlarımız ne ise öyle dış politika belirlemesi.

ZATEN YAPTIRIMIN KRALI VAR

Üyeliğe alacaklarmış gibi yapıp asla almamak tiyatrosuna devam ediyorlar.... Bütün film/fırıldak ve ayak oyunlarının sahibi Almanya... Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ağzından salyalar akıtarak Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Bunların bu düşmanlıklarından diğer Avrupa ülkeleri de şikayetçi. Avrupa Birliği, aslında kurumsal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zaten zulmediyor. Vizeleri kaldırdılar mı...? Gümrük Birliği Anlaşmasında lehimize iyileştirmeler yapılıyor mu...? Avrupa Birliğinden verilecek paralar her zaman kısılmıyor mu...? Örtülü bir silah ambargosu zaten uygulanmıyor mu...?

MUHALİFLERİN YALAN TERÖRÜ

Kendisine iktidar karşıtı, muhalif diyenlerin ve onlara ait yayın organlarının, yalan terörü devam ediyor. Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'a saldıranlar, CHP ve beraberindekiler. İBB'de, "tek kurum, 3 maaş" düzenini çatır çatır yaşayanlar, 3-5 maaş almakla başkalarını suçluyorlar. Üstelik Fatmanur Altun maaşı ile ilgili defalarca doğrusunu anlatmasına tek yerden maaş aldığını duyurmasına rağmen...

CHP'DE TECAVÜZ VAR...!

Hemen belirtelim; yaşanmış/yaşanacak hiç bir şey; CHP, Meral Akşener'in partisi ve terörist sevici HDP'lilerin gizlice, milleti ve devleti bölecek hükümler içeren bir Anayasa çalışması yaptıklarını unutturmamalıdır. CHP'deki tecavüz gündemi değişsin diye sağa sola saldırıp, akla ziyan iddialarla iğrenç yalanlar yaymaya çalışıyorlar. Kurbanları susturmuşlar. CHP'li Barış Yarkadaş bir şeyi daha deşifre etti; Maltepe CHP teşkilatındaki tecavüzcüyü protesto etmek isteyen CHP'lileri de Canan Kaftancıoğlu engellemiş. Özeleştiri yok. Özür dilemek yok. Bu arada; CHP'de Genel Başkan, parti büyükleri, CHP'nin yandaş medyası, kadın dernekleri, kadın hakları savunucuları, CHP'nin yancıları sivil toplum örgütleri, gezici çapulcular, sanatçı bozuntuları ölüm sessizliğindeler....

CHP İKTİDARA ADAY DEĞİL Kİ...!

Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığına aday olmayan bir siyasi partinin iktidara gelmesinden söz edilebilir mi...? Ülkemizde devletin idare edildiği yer, dolayısı ile halka hizmet götürmenin aracı, Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmayan birisi, CHP parti programını ve vaatlerini nasıl gerçekleştirecek...? Kemal Kılıçdaroğlu halka hizmet iddasına sahip değildir. Çünkü; ülkemizde halkın doğrudan oyları ile iki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, ikisinde de kendisi aday olmadı, başkalarını aday gösterdi. Parti Genel Başkanlığı'na devam eden ama Cumhurbaşkanlığına aday olmayan ve buna rağmen devleti idare edecekmiş gibi davranan bir tuhaf siyasi yaratık...