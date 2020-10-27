İslama sövmek ve laiklik

DAHA önce de yazmıştım.

Fransa başta olmak üzere dünyada ve ülkemizde, kendisini laik olarak tanımlayanların ezici bir çoğunluğu, aslında, sadece İslam ve Müslümanlara karşı laiktirler.

Laiklik anlayışları ise; İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık etmek, sövmek, dünyada İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye savaş vermektir. Bu alçaklarda, diğer dinler ile ilgili, İslam ve Müslümanlar için sergiledikleri laiklik anlayışların hiçbirini göremezsiniz. Yani bu reziller; Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlerin mensuplarına karşı laik falan değildirler. Hatta; onların dini vecibelerine ve ibadetleri ile ilgili uygulamalarına, müthiş bir saygı duyarlar.

Özel dini günlerinde falan, sosyal medyada tebrik mesajları yayınlarlar.

Homoseksüellerin, lezbiyenlerin, travestilerin haklarını ararlar.

Ama ezan sesinden tiksinirler.

Hollanda'da, siyasetçi görünümlü, faşist insanımsı yaratık da Recep Tayyip Erdoğan'a, İslam'a ve Müslümanlara duyduğu nefretten dolayı saldırıyor.

MARKAR ESAYAN

Anayasamıza, yasalarımıza, inancımıza, örf ve adetlerimize saygılı Ermeni kökenli vatandaşlarımızın, başımızın üstünde yeri vardır. Onlarla hiç bir sıkıntımız yoktur, olmamıştır. İşte Markar da böyle idi... Markar Esayan bu toprakların evladı idi. Kendisini yakından tanıma imkanı bulmuş idim. Ülkenin en donanımlı entelektüellerinden biriydi.

Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum.

KÜFÜR TEK MİLLET

Ateşkes için önce Rusya araya girdi, sonra ABD çırpındı. Hep aynı tezgah... Ateşkes ayağı ile Ermenistan'a yardım çabası...

Terörist, işgalci Ermenistan devleti ile görülecek hesabımız var. Katil Ermenistan çeteleri, dünyanın gözü önünde sivilleri bombalıyor...! Azerbaycan zaferler kazanırken ateşkes diye feryat edenler, sivillerin başına bombalar yağdıran Ermenistan karşısında kör ve sağırlar. Şaşırdık mı...?! Hayır... Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi söyledi ki ABD, Rusya ve Fransa Ermenistan'a silah veriyor.

Bunlar birbirleri ile itişirler, kavga ederler ve hatta savaşırlar. Ancak Türk ve Müslüman karşısında bir ve beraberdirler... Milletimizin ezici çoğunluğu, kafirler topluluğunun, Ermenistan'ın cinayetleri karşısında niye sustuklarını gayet iyi biliyor. Azerbaycan'a saldıran Ermenistan, Türkiye'yi de hedeflemiştir. Bu arada İran, Müslüman kimliği ile Ermenistan'a açıkça destek vermiştir.