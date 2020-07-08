PKK/HDP/CHP’nin barosu zaten var

PKK/HDP'nin, DHKP'nin, CHP'nin zurnası barolar olsun ama başkalarının barosu olmasın istiyorlar... Bazı Baroların yönetiminde azgın militanlar var...

Madımak'ta 33 kişi öldürüldüğünde kınama üstüne kınama yapıyorlar...

Madımak'ın yıldönümlerinde, sektirmeden açıklama yayınlıyor, tekrar tekrar lanetleme yapıyorlar... Başbağlar'da 33 kişi öldürüldüğünde ise, görmezden geliyorlar.. Yıldönümlerinde küçücük bir açıklamayı bile gereksiz görüyorlar...

Suskun kalıyorlar... Çoklu baro olduğunda, PKK'lılar bile ayrı baro kurabilirler" diyorlar... Şu an bazı Barolar, PKK/ HDP/DHKP-C mensuplarının barosu imiş gibi, teröristler lehine açıklama yapmıyorlar mı...? Şu anki mevcut barolar; eşcinseller baro kurduklarında, hangi sapkınlıkları temel hak olarak göstereceklerse, onların aynısını hak olarak göstermiyorlar mı...? DHKP-C'liler baro kurduklarında, ne tehditler savuracaklarsa, aynısını bugünkü mevcut Baro yönetimleri yapmıyor mu...? Gelecekte eğer eşcinseller/PKK-HDP mensupları/ DHKP-C mensupları baro kurarlarsa, sadece onları destekleyenler o baroya üye olacaklar. Herkes de kim kimin zurnası bilecek. Dolayısı ile; bütün Avukatlar'ı temsil edemeyecekler ve onlar adına açıklama yapamayacaklar...

BAROLAR KAPANMIYOR Kİ

Bu düzenleme Anayasa'ya aykırı falan da değildir. Kimse Avukatların barosunu kapatmıyor... Baro yasasıyla;

PKK/HDP ve DHKP/C'ye destek veren, açıkça CHP'nin yan kuruluşu haline gelmiş olan, adeta başka milletlerin ve devletlerin sözcülüğünü yapan mevcut Baro'lara üye olmak istemeyen Avukatlara, farklı bir Baro'ya üye olabilme imkanı tanınıyor.

AYASOFYA İÇİN

KARŞIMIZDA KİMLER VAR

Danıştay'ın kararı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısı yapmıştı.

Pompeo, açıkça İslam düşmanlığı yapan birisidir. CIA başkanlığı da yaptı. Evanjelizm kilisesine bağlıdır. Koyu bir Evanjelist Hristiyandır. Ayasofya konusunda ABD var, Rusya ve oradaki dini topluluklar var, İngiliz var, Siyonist Yahudi Rockefeller ve vakfı var, oryantalist arkeolog var, Yunan var, Hristiyan güçler var, tapınakçılar var, masonlar var, Evanjelistler var. Tabii ki FETÖ mensubu kahpeler var. Hep beraber Türkiye'ye baskı uyguluyorlar... Mustafa Güldağı sosyal medyada olanları ayrıntısı ile yazmış, takip etmenizi öneririm.