Putperestler çıldırdı
SONER YALÇIN SEN KORKUNÇSUN
Evangelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakının, Türkiye'deki hizmetkarı Soner Yalçın'ın Oda Tv'sinde, hakkımda bir haber çıktı.
Bu haberde, sosyal medyada bana küfür ve hakaret edenlere hukuki takibat başlattığım ve bunun on binleri bulduğu yer aldı... Küfür ve hakaret edenlere hukuki takibat başlattığım dışındaki bütün bilgiler, külliyen yalandır... Haklarında şikayetçi olduğum kişiler ile ilgili verilen rakam, şahsımla ve Avukatlarımla ilgili oluşturulan algı tamamen yalandır.
Dedim ya; sadece küfür ve hakaret edenlerden şikayetçi olduğum doğru, gerisi tamamen gerçek dışıdır...
Halen 2 bin kişi hakkında şikayetim devam etmektedir... Yargılamalar sonucunda, Hakim karşısına çıkanlar, istisnasız ceza almışlardır.
Oda Tv; sırf bana alçakça saldırmak, beni küçük düşürmek için, en iğrenç ve insanlık dışı halleri bile hoş görüyor, gösteriyor, mübah sayıyor...
Bana, aileme, çoluk çocuğuma yönelik korkunç küfür ve hakaretleri, sosyal medyada paylaşan ve yayanları, sanki mağdurlarmış gibi ve daha da fecisi haklılarmış gibi aktarıyor...
İşte bu zavallıların düştükleri lağım çukuru böyle bir şey... Oda Tv ve Soner Yalçın, yeryüzündeki karanlık güçlerin Türkiye'deki şubesidir.
SİYASİ GÖRÜŞ VE TACİZ
Taciz ve tecavüz; kim yaparsa yapsın iğrençtir, suçtur, lanetlenmelidir... Ancak ne acı ki dün; Ensar Vakfı'na itibar suikasti yapanlar, bu hadiseden yola çıkarak, yüz akımız vakıflarımızı, tacizci ilan etmek isteyenler, bugün susuyorlar.
Ensar Vakfı; taciz iddiasının üstünü örtmedi, hatta mahkemeye taşıdı suç duyurusunda bulundu, davaya mağdurlar lehine müdahil oldu. .
İstek Vakfı ve FMV Işık Okulları, adımız lekelenir diyerek, çocuk istismarının üstünü örtmeye çalışıyor.
Bu hadiselerin hiçbirisi kamuoyunda "Ensar Vakfı" hadisesi kadar yer almadı. Taciz ve tecavüzü, mensup olduğunuz siyasi görüş, sosyal tabaka ve mezhebinize göre gündeme getirmek ya da görmezden gelmek, insanlığın en korkunç ve aşağılık halidir...
BETON EKREM VE KANAL İSTANBUL
Beylikdüzü'nde nefes alacak yer bırakmayan, nam-ı diğer Beton Ekrem, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor... İBB'de işten attığın personel senin döneminde hala sokaklarda..! Kiralık araçlar senin döneminde daha lüks ve pahalı... Şarkıcıya bir gecede 400 bin TL. veren sensin... Bedellerini düşüreceğiz sözü verdiğin her hizmete zam sen yaptın...
LİBYA'NIN FETÖ'SÜ HAFTER
Her milletin içinde işbirlikçi hainler var. Hafter; Libya'daki işbirlikçi Libya'lı... İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan birlikteler. Fransa, İtalya, ABD de gırtlağına kadar bu işin içinde... Hafter adlı Libyalı işbirlikçi, emperyalist yamyamlar adına Libya'yı teslim almak istiyor. Tıpkı Fetullah Gülen kahpesi gibi... Libya'daki bu cephe Türkiye Cumhuriyeti'ne de düşman... İçimizde ise Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti ile değil de Hafter haini ile aynı tarafta olanlar var. Kendilerini saklamıyorlar.
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