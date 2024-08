Ergün Diler

YİNE bölgeyi derinden sarsacak bir olayla karşı karşıyayız. Taşlar yerine oturmadan daha doğrusu ABDİSRAİL- AB istedikleri durağa ulaşıncaya kadar durmayacaktı...

HAMAS lideri Haniye'nin öldürülmesi ilk de değil son da olmayacak. Bu belli...

Geçtiğimiz MAYIS ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopter kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan sonra helikopterde kurtulan olmadı. Daha öncesinde ise ABD planlı programlı bir operasyonla İran'ın efsane komutanı Kasım Süleymani'yi tasfiye etti. İsrail uçakları, daha geride bıraktığımız NİSAN'da Şam'daki İran'ın konsolosluk binasını vurdu. 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nde üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi de vardı. Böyle çok isim bulunmaktaydı. Peki neler oluyordu?

SORU BU!

Bölge ve dünya yeni bir sayfa için hazırlanıyordu. Dün de yazdığım gibi olan bitene ve olacaklara bu dengeden bakmak gerekiyordu. Ve sık sık yazdığım gibi DÜNYAYA AYAR VERMEYE çabalayan iki GÜÇ etrafımızda tepişiyordu!

Bizi ilgilendiren nokta burasıydı.

ATEŞ yayılabilir ve en kötüsü bize sıçrayabilirdi.

Açalım...

Yaşanacak sürpriz gelişmelerde artık işin bir ucu kesinlikle gelip HİNDİSTAN'a dayanacaktı. Bunu görmeden, bilmeden olanları anlama şansımız yok. ABD Başkanı'nın kim olduğunun da burada bir önemi yok... Bir önceki Başkan Trump iki günlük ziyaret için Hindistan'a gitti.

Trump, Gucerat Eyaleti'nin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu'nda düzenlenen 'Namaste Trump' etkinliğinde yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti.

Trump çok şey söyledi. Aklımda kalan iki bölüm vardı. Trump ABD'nin gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı Hindistan'a sunmayı dört gözle beklediğini haykırıyordu. Sonra da "Birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi savunacağız, özgür ve açık HİNT-PASİFİK bölgesini çocuklarımız ve gelecek birçok nesil için koruyacağız" dedi. GİZLİ ÖZNE ÇİN'di.

ÇİN ile mücadele iki ülkenin dostluk yolunu açıyordu! NET...

Sonra Biden geldi. G20 için DELHİ'ye gitti. Çok ilginç adımlar atıldı. Biden "Tek dünya, tek aile, tek gelecek" diyerek mottoyu ilan etti. ABD Başkanı ardından "Bugün, Hindistan- Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için tarihi anlaşmayı sonuçlandırdığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'e kucak dolusu teşekkür etti. MODİ'yi göklere çıkardı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de unutmadı. Sırtını sıvazladı. Bu ülkeler destek yağdırırken Almanya-Fransaİtalya da projenin bel kemiklerini oluşturuyordu. Biden finalde "Tarihin dönüm noktasındayız.

Bugün alacağımız kararlar geleceği şekillendirecek..." sözleriyle noktayı koydu.

KUZEY AKIM BORU

HATLARININ imha edilmesi de İsrail'in GAZZE'ye vahşice saldırması da Haniye'nin öldürülmesi de Netanyahu'nun ABD'de ayakta alkışlanması da, İran bayrağı taşıyan diplomatik koordinatların vurulması da, Reisi'nin ortadan kaldırılması da, YPG'nin büyütülmesi de, Tel Aviv'in her eyleminden sonra Washington'un "ARKASINDAYIZ" açıklaması yapması da aynı savaşın aynı mücadelenin mevzileriydi.

PÜF NOKTASI da burasıydı.

Amerika Birleşik Devletleri hayata geçirmek istediği proje için İSRAİL'in sonuna kadar yanındaydı. Bunu da "Saldırı olursa İsrail'i savunacağız" sözleriyle dünyaya duyuruyordu. Çin sahne almaya çalışsa da HAMAS ile EL FETİH'i bir araya getirerek yol açma gayretinde bulunsa da adamlar HAMAS'ın liderini ortadan kaldırıyordu. Çin'e de arkasındaki akıl olan İNGİLTERE'ye de sert yapıyorlardı. REST çekiyorlardı. Haritayı önünüze alıp bakın! ABD ve müttefikleri HİNDİSTAN'dan AVRUPA'ya gidecek güzergahta önlerine çıkma ihtimali olan her unsuru tasfiye ediyordu. Yemen'den Tel Aviv'e kadar olan hat bu nedenle sancılıydı. Silahlar konuşuyordu.

Haniye suikastı da böyleydi.

Haniye KATAR'da yaşayan ve attığı adım takip edilen bir isimdi. İsrail, kesinlikle ABD'nin bilgisi ve desteğiyle Haniye'yi tasfiye ediyordu.

Bunu KATAR'da değil de İRAN'da Tahran'da yapıyorlardı.

HAMAS ve HİZBULLAH'ın kalesi gibi algılanan coğrafyada Haniye vuruluyordu. Mesaj herkese gidiyordu: HEPİNİZİ VURURUZ...

ABD ısrarla HAMAS ve HİZBULLAH'ın arkasındaki güç olarak, akıl olarak İNGİLİZLER'i görüyordu.

Şiddetin sınır tanımaması bu nedenleydi. GLOBAL GATEWAY üzerinde tehdit bırakmayacaklardı. Hindistan'ı İSRAİL'e, İsrail'i de AVRUPA'ya bağlayacaklardı. AKDENİZ'i de hesaba katacaklardı! Çin ile İNGİLTERE'nin oyununu bozacaklardı. Bu en basit tanımıyla DÜNYA SAVAŞI'ydı.

Anlaşılmayan buydu. Yayılma ihtimali hiç az değildi. Bizi içine alma ihtimali de çok fazlaydı!

Yunanistan'a yapılan yığınakta sınır tanınmaması, ADALAR'ın silahlandırılması, üslerle donatılması, YPG'nin yapılan yardımlarla her geçen gün bir ORDUYA dönüştürülmesi, RUSYA'nın ortada bırakılarak oyunun sürmesi, Tahran'ın suikastlarla tehditlerle korkutulması, GLOBAL GATEWAY'e karşı bir hamlede sahaya sürülecek piyonlar için uygun zemin meydana getirmeyi amaçlıyordu!

Bir adım geri çekilin bakın ve düşünün. ABD hamle yapıyor, AVRUPA BİRLİĞİ iddiasını kaybediyor kendisine sığınıyordu.

Rusya, Paris-Berlin'in uzağına düşüyor, ortaklık bitiyordu.

Macron-Scholz'un ÇİN'le kurduğu rüya sona eriyordu.

Çin'i en büyük tehdit olarak görse de söyleyemeyen Rusya gelecek ikinci bir komut için hazır bekliyordu. BREXIT ile yeni dünya kurmak için yola çıkan İngiltere yara alıyordu.

Çin de İPEK YOLU ile dünya egemenliğini ele geçirmenin pek de mümkün olmadığını görüyordu. Denkleme ARAP BAHARI ve sonuçlarını da katarsanız etkilenmeyen coğrafya kalmıyordu. Biz dahil...

Oyun büyüktü. Ortadoğu merkezdi. ATEŞ de BARUT da kapının önündeydi.

PENTAGON da BEYAZ SARAY da silahları öne sürüp öyle konuşuyordu. Karşılarında muhatap yoktu. Bu durum ne kadar sürerdi? İşte bunu yaşayıp görecektik. Mesele derin ve hassastı. Savaş eski, mücadele büyüktü. Mola bile verilmeyecekti. En küçük müdahale "ateşin düşmediği yer kalmaz" sonucunu doğururdu.

AKLIN kazanacağı bir dönemdeydik... Türkiye istese de istemese de merkezdeydi. Kim olursa olsun bizim üzerimizden oyun kurulma ihtimalini SIFIRA indirmeliydik. İlk aşamada yapılması gereken buydu.

Bence...