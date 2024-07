Ergün Diler

KÜRESELLEŞME, GLOBAL GÜÇ, BÜYÜK OYUNCU diye tanımların peşine düşersek ilk gideceğimiz adres doğal olarak BLACKROCK olacaktı...

Zaman zaman yazdığım gibi operasyonun başındaki Larry Fink özel bir isimdi.

DEMOKRATLARI AYAKTA TUTAN merkezlerden biriydi.

Yönettiği para ile tabii...

Blackrock, 1988 yılında New York'ta Larry Fink, Susan Wagner, Barbara Novick ve Robert S. Kapito gibi 8 finans uzmanı tarafından kuruldu. Bu kişiler finansal danışmanlık sektörünü daha şeffaf ve verimli hale getirmek istiyorlardı. Başlangıçta bu kadar büyüyeceklerini tahmin etmiyorlardı. Fink'in talepleri doğrultusunda şirket yenilikçi hamleler yaptı.

Her adımı farklıydı. Bu da kısa zamanda Merrill Lynch Investment Management ve Barclay's Global Investors gibi oyuncuların portföylerinin yön değiştirmesine yol açtı.

BlackRock, 1999 yılında halka açık bir şirket haline geldi.

Daha da büyüdü.

Neyse...

Fink ve arkadaşlarının TRUMP'a karşı olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım. BlackRock, DEMOKRATLARIN kalesiydi. Obama'da da Biden'da da bu değişmedi.

Biden Beyaz Saray'a geçerken yanında ilk siyahi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i de getiriyordu.

Fink'in İNGİLTERE'deki seçimlerde STARMER'e nasıl destek verdiğini aktardım.

Ancak ABD bir seçime gidiyordu ve BİDEN'ın çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu... Trump'ın gelmesi ise bunlar için kabustu... Hiç istemezlerdi!

Geçtiğimiz günlerde Trump, Biden'ı ekrandaki performansıyla ezince DEMOKRATLAR arasında büyük tartışma başladı.

Trump'ın kullandığı ALAYLI dil de bunda etkiliydi. TV'deki seçim tartışmasında rakibi Trump karşısında gösterdiği zayıf performans nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 5 Demokrat isim, 81 yaşındaki Biden'ın başkanlık seçimlerinde adaylığını geri çekmesi için açık çağrıda bulundu. Tim Ryan, Biden'ın yerine geçebilecek isim olarak Harris'i öne çıkardı.

Newsweek'te yayımlanan makalesinde Ryan, Kamala Harris'in Trump karşısında "ezici" bir zafer elde edebilecek, "olağanüstü" bir başkan adayı olabileceğini öne sürdü. Harris ismi böylece GİZLİ MANŞET oldu.

Tartışmalar büyüdü! Çok sayıda şirket de "ÇEKİL" diye görüş beyan edince iş karmaşık bir hal aldı.

Kamala Harris önemli ve değişik bir kadındı. BAŞKAN YARDIMCISI olur olmaz yaptığı ilk işlerden biri BlackRock'ın Küresel Baş Yatırım Stratejisti Mike Pyle'ı baş danışman olarak seçmek oldu. BlackRock'tan Beyaz Saray'a giden ÜÇÜNCÜ önemli isim oldu. Yaklaşık 10 trilyon doları yöneten Fink, Beyaz Saray'daki gizli el'di.

Joe Biden, BlackRock'un ağır topları Brian Deese ile Adewale "Wally" Adeyemo'ya Ulusal Ekonomi Konseyi ve Hazine'de görev verdi.

Brian Deese ve Mike Pyle, BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISININ EKONOMİK danışmanlarıydı. Yani onlara sormadan yerel ve küresel anlamda bir adım atılmıyordu. Bu isimlerin etkisi Washington'da ses getiriyordu.

HÜKÜMET SACH'S" olarak bilinen GOLDMAN SACHS bile böyle bir güce hiç kavuşamamıştı...

Harris'in yanına aldığı BlackRock'ın Küresel Baş Yatırım Stratejisti Mike Pyle, Fink'in her zaman DANIŞTIĞI isim olmakla beraber ÇİN konusunda uzmandı. Değerli madenlerden taşlara, pasifikten ASYA'ya uzanan ticaretin nabzını tutardı. İPEK YOLU'na alternatif arayışı da onun hamlesiydi!

Kamala Harris de bu nedenle her şeyi Pyle'a sorardı.

Obama-Biden yönetimi net olarak BLACKROCK'la iç içeydi. Fink'in adamları nasıl BEYAZ SARAY'a geliyorsa aynı şekilde BlackRock'a da gidiyordu. Mesela Dalia Blass ve Thomas Donilon BEYAZ SARAY'da etkili rollere sahip isimlerdi. Şimdi ise BLACKROCK'un önde gelen figürleriydi. 17/25 Aralık operasyonlarıyla Türkiye çalkalanırken bunlar gelip hisse toplayacak kadar olacakları önceden görebiliyordu! Larry Fink'in şirketine bakıldığında kişisel hisseleri elinde tutanlar dışında KURUMSAL yapılar göze batmaktaydı. Mesela THE VANGUARD GROUP gibi STATE STREET gibi BANK OF AMERİCA gibi TEMASEK HOLDİNGS PRIVATE gibi, CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT gibi...

Tersinden okuduğunuzda da karşınızda Microsoft'tan APPLE'a oradan 100 ülkedeki şirketlere bankalara kadar hisseleri elinde tutan koca bir DEV vardı.

Larry Fink ve arkadaşları TRUMP'a onun izlediği yola karşıydı. Kamala Harris de bu nedenle ilk iş olarak FİNK ile Mike Pyle üzerinden HAT kuruyordu. ÇİN MESELESİNE de PYLE'ın raporları üzerinden gidiyordu.

Kamala Harris "seçimlere Biden'ın yerine girmem söz konusu değil" dese de bu onun kişisel kararını aşacak bir meseleydi! Gerçek olan TRUMP'ın istenmediği gerçeğiydi. Fink bunu İngiltere'deki seçimlerden bir yıl önce de söylüyordu.

"İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, İngiliz siyasetine bir UMUT ÖLÇÜSÜ sunuyor" diyordu. Trump'ı ve BREXIT'ı siyasetin yani kendi rotalarını bozan hamleler olarak görüyordu. Biden çekilmez, seçimlere girer ve kazanırsa TÜRKİYE'de hatırı sayılır bir değişim olacaktı. Biden çekilir, Kamala girer ve kazanırsa yine ve daha etkili bir yansıma görecektik. Bu iç siyaseti ve tercihleri tamamen değiştirirdi. Trump'la yarışa girerken Biden'a "Korkma sen kazanacaksın" diyen Larry Fink'ten başkası değildi. Trump'a karşı oyuncu değişikliği olacaksa bunu yine FİNK'ten öğrenecektik! Onlar karar verecekti...

HİNDİSTAN'ı parlatan KÜRESEL GÜÇLER bakalım annesi HİNTLİ olan KAMALA HARRİS'i de BEYAZ SARAY'a yollayacak mı? Bu sorunun cevabı her şarta bizi yakından ilgilendiriyordu! Biden tedavi için hastaneye gittiğinde HARRIS 85 dakikalığına ABD BAŞKANLIK

YETKİLERİNİ KULLANMIŞTI. BUNU YAPAN İLK KADIN OLMUŞTU. Bakalım YETKİ kendisine verilecek mi? İngiltere ve ABD'de BLACKROCK rüzgarının aynı anda esmesi taşları yerinden oynatırdı...

İzleyelim...