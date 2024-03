Ergün Diler

TAKİP edenler bilecektir, birkaç aydır yerel seçimler üzerinden KÜRT KARTI ve KUZEY IRAK'ı yazıyorum. 7 Ekim'deki HAMAS saldırısından bu yana bölgenin dinamiklerinin değişeceğini, güç dengesinin tekrar inşa edileceğini anlatmaya çalışıyorum... Çok geniş kitle, mücadelenin BATI BLOK'u içinde olduğunu görmediği ve bilmediği için olan biteni anlamakta zorlanıyor.

ABD, PKK'ya destek verdi mi?

Kesinlikle verdi.

Amacı Türkiye'nin KÜRT'e "KÜRT" demesi içindi. Eski ANKARA kendi vatandaşı olan KÜRT'e "KÜRT" demiyorken, bölgedeki oyunun üzerine kurulduğu KÜRT'e nasıl "KÜRT" diyecekti! Desteğin altında yatan bölgesel hesaplardı yani. Avrupa ise BAAS üzerinden Saddam üzerinden kendi planlarını hayata geçiriyor, bizi sıkıntıya düşürüp hem ABD'nin bölgedeki etkinliğini bitirmek hem Ankara'nın genleşmesini önlemek istiyordu.

PKK'ya BÖLÜCÜ ROL VEREN AVRUPA'ydı. Zaten böyle olduğu için de ÖCALAN'ı KENYA'da alıp getiren ANKARA'ya teslim eden CIA'ydı.

Türkiye uzun yıllar bu iki basınç arasında kalıyordu. Ne kendi rotasını oluşturabiliyor ne de bu iki güç'ten biriyle anlaşıp yoluna gidebiliyordu...

Dengeler yerine otursun diye de ABD iki kez gelip IRAK'a giriyordu, vuruyordu! Ortalık yatıştıktan sonra Washington'un KÜRTLER'i ayırmak, kenarda tutmak için bu operasyonları yaptığı anlaşılıyordu.

Kürt hareketi üzerinde etkili olan AVRUPALI İSTİHBARATLAR ve uzantıları, biçmek için bölgeye geliyordu. Temel motivasyonları, AB'nin buradaki enerji kaynaklarına ulaşmasını engellemekti. OLAY BUYDU.

Amerikalılar'ın ne istediğini anlamak zor değildi. Biz onların rakipleri değildik. Büyük ortakları olabilirdik. KÜRESEL ÇAPTA, AB ve ÇİN ile çatışma halindeydiler.

Çin'in arkasındaki görünmeyen güç İNGİLTERE ile de... Biz bölgedeki maçın sonucuna tesir ederdik! NET!

Bunu bildiğim için 7 EKİM HAMAS saldırısını asla İsrail-Filistin meselesi gibi görmedim. Bu kez onu aşan bir tarafı vardı. Şimdiki gelişmeler beni haklı çıkarıyordu...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın BAĞDAT ve ERBİL'e yaptığı ziyaretlere girmeyeceğim. ABD'ye gidiş ve gelişlere değinmeyeceğim.

Bunlar normal. Olur, olacaktır da...

Asıl mesele arka planda ne olduğunu görmekti!

ABD, ARAP BAHARI'ndan sonra KUZEY AFRİKA'ya geldi. Vekaleten de yolladıkları oldu. AKDENİZ'in GEÇİŞ GÜVENLİĞİ İÇİN kendilerinin olmazsa OLMAZ olduğunu söylüyorlardı. Sonra HAMAS tetiğe bastı. DOĞU AKDENİZ'e geldiler. Güç gösterdiler. Sonra HUSİLER'in yapma ihtimali olmayan saldırılar gerçekleşti.

KIZILDENİZ ellerine geçti.

Avrupa'nın hem ASYA'ya hem ORTA DOĞU'ya rahatlıkla ulaşma imkanını ortadan kaldırıyorlardı.

İşin bir de bize bakan tarafı vardı.

KÜRT KARTI üzerinden IRAK'a, SURİYE'ye ve çevre ülkelere sarkan AVRUPA GERÇEĞİ...

ABD bunu bitirmek zorundaydı.

Odamdan bakınca bu zorunluluğu görüyordum. Bu da günün sonunda KÜRT KARTINA gelip dayanırdı, dayanacaktı.

ABD, 1990'larda başlattığı kurguyu TÜRKİYE'nin desteğiyle bitirmek istiyordu. Gelişmeler de bu yöndeydi. ANKARA-BAĞDATERBİL- WASHINGTON arasındaki trafiğin nedeni buydu. Türkiye yeni bir rol alacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni sayfa açılması, Suudlar'la aranın düzeltilmesi, Mısır ile yeni rota oluşturulması, HAMAS'a verilen desteğin gözle görülür şekilde geriye alınması, hepsi bunun içindi. Trump gelir mi bilinmez ancak Pentagon askerlerini çektiği an bölgede ne olacağını kimse bilemezdi. AB ayrı İngiltere ayrı Rusya ayrı kartla gelirdi. Doğru olan bu sahne gerçekleşmeden bölgede noktayı koymaktı.

Aşağısı karışıktı! ARAPLAR doğal olarak KÜRTLER'e tepkiliydi.

Kan davası vardı. Saddam'ı 5 KÜRT HAKİMİN ölüme yolladığı hafızalardaki yerini koruyordu.

Ayrıca "Irak için biz 1 milyon insanımızı feda ederken, Kürtler refah içinde yaşadı, hiç eziyet çekmedi..." felsefesi hala canlıydı.

Haritayı alıp baktığınızda KÜRTLER'in nefes alacak yerleri olmadığını görürsünüz. İRAN-IRAK- SURİYE arasında güçlü hasımlar tarafından çevrelenmiş durumdalar. Ekonomik olarak da stratejik olarak da siyasi olarak da yaşama şansları yok! Baştan bu yana yok. ABD bunu iyi biliyor planı buna göre yapıyordu! Önce KÜRT'e "KÜRT" denilmesini sağladılar. Bölgenin sadece ve sadece TÜRKİYE tarafından kontrol edilebileceğini herkesten daha net görüyorlardı.

Türkiye'nin bunu anlamasını istediler.

Eski resmi kalıpların kırılması ve güncellenmesi gerekiyordu.

Öyle de oldu.

Türkiye bölgenin geleceğine uygun politikalar üretince EKONOMİK olarak güçlenecek büyüyecek siyasi etkisi artacaktı.

Güler-Fidan-Kalın'ın trafiği sonuç veriyor, Türkiye sahaya iniyordu.

Bunun neticesi olarak da Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltiyor, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarıyordu. Moody's ve Standard & Poor's da yoldaydı...

Rusya'nın UKRAYNA'ya girmesi, HAMAS'ın saldırısı ve katliamların yaşanması istenen dengeye giden yolu yarılamıştı.

Sadece TÜRKİYE'nin yumruğunu vurması gerekiyordu. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçince KÜRESEL denge oluşacak yerli yerine oturacak ve AVRUPA kaybedecekti. AVRUPA zayıflayınca ÇİN'in kazanma şansı yoktu. İngiltere'nin de başka bir oyun kurma şansı... Türk askeri KUZEY IRAK'a KANDİL'e ya da başka bölgelere inecekti. KÜRT PETROLÜ AVRUPA'nın değil de TÜRKİYE'nin kontrolüne geçecekti.

Su zaten bizdeydi. Silah ve asker de...

ABD ile RUSYA'nın müttefiklik ruhu da daha belirgin olarak yanımızda yer bulacaktı! Türkiye IRAK'ta olmazsa AVRUPA olacak, sadece onlar kazanacak ANKARA kaybedecekti. Bu nedenle bölgenin kontrolünün TÜRKLER'de olması ABD için tehdit değildi. Onların korkusu AB'ydi! Tarihsel bağları, ilişkileri ve akıllarıydı!

Türkiye olaylara uzaktan bakarsa Kürtler tasfiye edilecek, sahaya inerse GARANTÖR olacaktı... Sahada olacağı kesindi... Bunu anlayacağımız bir çuval detay vardı! Dün de yazdığım gibi en önemlisi Başak Demirtaş'ın KANDİL tarafından adaylıktan uzaklaştırılmasıydı. ABD, Mazlum Abdi'yi parlatırken KANDİL AVRUPA ile yürüyordu. Demirtaş meselesine de Mustafa Karasu üzerinden nokta konuluyordu.

Yani AVRUPA'nın dediği oluyordu.

Mazlum Abdi ile rekabet halinde olan PKK'nın KANDİL'deki merkezi tasfiye edilecekti. Sanırım yakın zamanda Türkiye'nin bunu yaptığını görecektik. Mehmetçik asla ve kat'a bir daha oradan çıkmayacaktı. Sonra sıra PKK'nın diğer kollarına gelecekti.

ABD'nin çıktığı, AB'nin giremediği Türkiye'nin ise son sözü söylediği bir iklim oluşacaktı. Aslında bu plan yeni değildi.

AVRUPA kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin IRAK'ta PKK'ya operasyon yapmasına karşı çıkacaktı.

PKK'ya yeni görev verilme ihtimali de hiç zayıf değildi. İşte IRAK'taki KÜRESEL MÜCADELEYİ

İSTANBUL SEÇİMLERİ üzerinden de okumak mümkündü!

Başkan Erdoğan alırsa var gücüyle bölgeye asılan bir DEVLET, alamazsa frene basan bir mekanizma görecektik. Başak Demirtaş'ın geri çekilmesi AB'nin KANDİL üzerinden talebiydi. Mücadele devam ediyor. Ukrayna'dan sonra sınırlarımızın aşağısını da kaybetmek istemeyeceklerdi. Güçleri yeter mi?

Bilmiyorum!

CHP'nin aldığı rol ve kapladığı alanın da ne olduğunu görmek zor değildi sanırım... Seçim afişlerini kazıyınca altından ULUSLARARASI İTTİFAKLAR çıkardı. Bir de öyle bakın...