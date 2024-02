Ergün Diler

TÜRKİYE SAKLI GERÇEKLER müzesidir. İnsanlara pek çok şey kabul ettirilir. Edilir de... Sorgulanmaz.

Ya dostluk ya düşmanlık ya ortaklık ya ayrılık pompalanır. Çıkıp "NEDEN BÖYLE?" diye soran sorgulayan çok azdır. Küresel anlamda da iç siyaset çerçevesinde de durum budur!

Kararlarımız kesindir!

Peki ne kadar doğrudur?

Bilmeyiz...

Açalım...

Rusya'nın, Putin'in korktuğu, çekindiği, tehdit gördüğü ülke ÇİN'dir. Bu nedenle ORDUSUNUN yüzde 65'ni o sınırlara doğru konuşlandırmıştır. Medya tam aksini yazar oysa! Rusya daha öncesinde SOVYETLER bizde SOL'u temsil etti. Öyle sanıldı. Medya ve görevli olanlar bunun üzerine yazıp çizdi.

Haliyle SOL örgütleri de, MOSKOVA yönetiyordu. Garip olan noktalar vardı. Pas geçiliyordu. Türkiye'nin canını sıkan, zamanını çalan, enerjisini tüketen hangi örgüt, hangi yapılanma, hangi GÖREV TAKIMI varsa burada zora düştükleri zaman soluğu AVRUPA'da alıyordu! Moskova'ya giden SOL'cu yoktu! PKK için de aynı gizli gerçek büyük oranda geçerliydi!

Örgütün parası da pulu da silahı da aklı da oradan geliyordu. Konuşan yoktu! AVRUPA'da PKK merkezine ev sahipliği yapmayan BAŞKENT var mı? Bakın bakalım...

Ne hikmetse bunlar hiç konuşulmuyordu! Fransa'nın, Almanya'nın, İsveç'in, İtalya'nın, Norveç'in yani kim varsa hepsi destek verirdi, ancak biz sadece ABD'ye bakardık! Her taşın altında onları bulmak ve "KAHROLSUN ABD" demek spordu! Darbeler, cuntalar, ekonomik operasyonlarda sadece ve sadece ABD üzerinden okunuyordu! ABD'nin KÜRESEL RAKİPLERİNİN BURADA BİZE OPERASYON YAPACAĞI nedense şıklar arasında hiç yer almıyordu!

Bu da bizi olayları TAM olarak anlamaktan uzağa itiyordu!

Bunları neden yazıyorum? Oraya geleyim... Son günlerde siyasetin merkezinde iyiden iyiye KÜRT ve ALEVİ sözcükleri konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Siyasetin akışı bu sözcükler ve taşıdığı değerler üzerinden anlatılmaya çalışılmakta. Bu sorun!

Hem de büyük.

Bakın!

Gerçekte kimliğimiz tercihimiz değil kaderimizdir. Soy meselesi ve buna yüklenecek anlamı yaşadığımız çevre ve şartlar değil, SİYASET belirler.

Dinler tarihi de böyledir! Siyaset yolları, kanalları ve farklılıkları aralar!

Mezhepler de olduğu gibi... Hazreti Peygamber hayattayken savaşlar olmuştur. Birkaç yüz şehit verilmiştir.

Ölümünden sonra yaşananlarda ise binlerce insan hayatından olmuştur.

Neden? Siyaset! İÇ ÇEKİŞME, İÇ SAVAŞ her zaman yakıcı ve kahredici olmuştur. Yarası da kolay kolay kapanmaz! Aynı inancı paylaştıkları halde SİYASETEN yollar ayrılınca ideolojiler de mezhepler de devreye girer! Neden peki? Farklılığın, yol ayırımının anlatılması için! Doğru mu? Kesinlikle... SİYASET'in öyle bir fırtına etkisi vardır ki; DOSTLARI DÜŞMAN, DÜŞMANLARI KARDEŞ YAPAR! Böyle bir sihirle yürür...

ABD, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'nda Japonya'ya atom bombası attı mı? Evet attı. Yüzbinlerce insanın ölümüne yol açtı mı? Evet açtı. Peki sonra hiçbir şey olmamış gibi hem teknoloji hem sermaye vererek JAPON MUCİZESİ'nin meydana getirilmesine kapıyı araladı mı? Evet, araladı. Yani SİYASET eski DÜŞMANI bir anda DOST yapabiliyordu! ALMAN tehlikesine karşı ABD, Sovyetler'le yan yana savaştı. Yardım etti. Sovyetler'i kurtardı. Savaştan sonra ne oldu?

ABD bir yana, Sovyetler diğer yana düştü. Kağıt üzerinden de olsa artık DÜŞMANDILAR!

Yani KÜRESEL ölçekte de yerel çerçevede de SİYASET "ÖTEKİ"ni belirler. DOST-DÜŞMAN tanımının içini doldurur. İşinde gücünde olan insanlar da "NEDEN BÖYLE?" diye pek sorma fırsatı bulamaz...

KİMLİKLER konuşulmaya başlandığı zaman dikkatle olan bitene bakmamız gerekmektedir. Emin olun bir KURGU vardır, birileri istemeden de olsa bilmeden de olsa o değirmene su taşımaktadır. Kürtler ve aleviler üzerinden SİYASETİN rotası okunmaya başlandı. Ve bu

her geçen gün artmakta! Birileri sanki gaza bastı... Ülkenin durumu, bölgenin gittiği istasyon, küresel mücadelenin geldiği yer, fırsatlar ve riskler konuşulmuyor, ancak içeride bizi ayrıştıracak noktalara basınç uygulanıyordu! GARİP!

Kimlikler ve kimlikler üzerinden SİYASET konuşulmaya başlandığı zaman gidilecek yerde bizi bekleyen HUZUR, GÜVEN, ZENGİNLİK, REFAH yerine acı'dır!

Gözyaşı'dır...

Türkiye gibi tarihte ALTIN HARFLERLE yerini almış medeniyetler, akıllar BÜYÜK düşünmek zorundadır.

Takip edenler bilecektir! Bizi biz yapan değerlere dokunmam dokunulmasına da karşı çıkarım. ONLAR BİZİZ ZATEN. Hepimizi kapsayan, hepimizi mutlu eden, hepimizi geleceğe götüren ALGORİTMAYI bulmamız ve izinden gitmemiz gerekiyor. Türkiye'de olan biteni anlayan adam sayısı az!

Tamam! Ancak tablo böyle diye kendimizi evin içine kapatacak değiliz.

Oyun kurmalıyız. Kuramıyorsak kurulan oyuna dahil olup en büyük PASTAYI almalıyız. Siyaset bence bu. Bu nedenle yapılmalı... Ülkeyi büyütmek ve geleceğe taşımak için...

İçerideki farklılığı ZENGİNLİK değil de AYRIŞTIRICI unsur olarak gördüğümüz an biteriz! Küçük ve iddiasız olarak yolumuza devam ederiz. O da bölünmezsek!

Uzun zamandır yazdıklarıma benzer bir analiz Foreign Affairs'ten geldi:

Orta Doğu'daki olumsuz gidişat, her zamankinden daha tehlikeli bir boyut alıyor. Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir. Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol için adımlar atılıyor. ABD, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek artık akıllıca olmaz... Tüm bölgeyi kapsayan yeni iş birliğine dayalı güvenlik mekanizmaları oluşturabilir. Türkiye, ne kadar sorun artmış gibi görünse de hem İsrail hem de İran ile ilişkilere sahip bölgesel bir güç. Washington da bunu değerlendirmeli. Barış ve huzur anı Türkiye'nin katılımı ile muhtemel hale gelir. Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu an yakalanmalı...

Adamların yazamadığını zaten yazıyorum. Yıllardır... ABD çok yanlış yaptı. Akla gelmeyecek Türkiye karşıtı eylemlere imza attı.

EN son SURİYE'de start verdiği OLUŞUMU ne anlatabilir ne de kimse anlayabilir. Gelinen noktada TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ olduğu ortadadır. Washington'un tek hedefi CIA BAŞKANI'NIN belirttiği gibi ÇİN'dir. Dün detaylı yazdım. Buraları bizimdir. Her yerde imzamız, ruhumuz, hatıramız, kanımız vardır. Günün sonunda oturup konuşarak anlaşacağımız ya da anlaşamayacağımız KÜRESEL GÜÇ AMERİKA'dır. NET! İkinci bir şık şu an için görülmemektedir! ÇİN tehdidi ABD'yi bizimle anlaşmaya itecektir. Mecbur kılmaktadır. Bu da bize "daha fazla"yı getirecektir. Dünü unutmayalım. Ancak düne de takılı kalmayıp ilerleyelim. KÜRESEL risk olsa da tarih bize FIRSAT kısmını sunmaktadır. UNUTULMAMALI ki ABD ile Türkiye yaklaştığı an saldırılar artacaktır ki arttı! Size bir maymuncuk! DEM ve Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı üzerinden olacakları iyi okuyun!

Verilecek kararda ve partideki itirazlarda AVRUPA BİRLİĞİ'ni, İNGİLTERE'yi ve ABD'yi göreceksiniz. İyi bakın... Sonra bir kez daha düşünün. CHP'nin vereceği cevabı not edin. Tepkilerini inceleyin.

Sonra geri çekilin hem Türkiye'ye hem bölgeye bakın. Pek çok şifreyi kıracaksınız...

Türkiye'nin gücünü fark etmesi, bölgesel sorunları çözmesi, BÜYÜK olması özelikle AVRUPA tarafından istenmez. Kimse babamızın oğlu değil.

ABD de... Ancak son tahlilde onlarla oturup konuşmak durumundayız.

Bölgesel çözümler kapının önünde belirirken, içeride KÜRT ve ALEVİ sözcükleri çok fazla duyulmaya başlandı! Dikkat! İçeride ayrılık isteyen özünde BÜYÜK TÜRKİYE karşıtıdır... Uluslararası ilişkilerde DOST aramayalım.

YOK. ÇIKARLARIMIZA yoğunlaşalım. KÜRESEL ÇAPTA SAVAŞANLAR bize karşı cömert olmak durumunda. Bu da her zaman gelen FIRSAT değil... Düşünülmesi gereken de bu... Bence...