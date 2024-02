Ergün Diler

VİTESİ yükseltelim. Olan biteni anlayalım... ABD'den Çin'e gidelim. Oradan Rusya'ya uzanıp Ortadoğu'ya, PKK'ya YPG'ye, İsrail'e uğrayalım. İran'ı pas geçmeden Türkiye'nin ne yapacağına bakalım... Yerel seçimlerle birlikte CHP'nin içine düştüğü duruma odaklanalım. Bölgesel ve küresel anlamda tasfiyelere göz gezdirelim...

Binlerce kez yazdım! Rusya bir eksen değildir. Dünya üzerinde olan biteni engellemeye de yeni oyun kurmaya da gücü yetmez.

NET! ABD ile her zaman her şartta beraberdir. Washington'un görünmeyen gölgesindedir! CIA Direktörü William Burns, "Ajanlık ve Devlet Yönetimi: Rekabet Çağı İçin CIA'in Dönüşümü" başlıklı bir makale kaleme aldı. Çok önemli ve ilginç bilgiler paylaştı. Mesela "Ortadoğu'yu son 40 yıldır bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim..." diye not düştü. "Şu kritik aşamada ABD için geri adım atmak ve Ukrayna'ya desteği kesmek tarihi anlamda kendi kalemize gol atmak olur... En yakın meydan okuma Rusya'dan geliyor gibi olsa da Çin uzun vadede daha büyük bir tehdittir..." değerlendirmesini yaptı.

Çin'e özel bir bölüm ayırıp şunları sıraladı: Ukrayna'daki savaşı en yakından Pekin izliyor. Çin, dünya düzenini yeniden şekillendirme niyetinde. Bunun için çalışıyor.

Yeni dünya düzenini kendi istediği gibi başarmak için ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücü ile ABD'nin yegane rakibi oldu... Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de bunu başarmak ve tarihe geçmek istiyor...

RUSYA ile ilgili değerlendirmelerinin dışındaki hepsine katılıyorum. Çin ve arkasındaki İNGİLİZ AKLI ABD'nin uğraştığı ana konudur.

Rusya son tahlilde BEKAA SORUNU yaşayacağı zaman bunun ÇİN'den geleceğini bilecek kadar akıllı ve tecrübelidir. Zaten ABD'nin gizli desteğiyle azalan nüfusuna rağmen BÜYÜK OYUNCU olarak sahnede. CIA Direktörü'nün aksine benim için durum böyle...

Devam...

CIA'nın patronu altını çizdi.

Tek rakipleri ÇİN. Bu nedenle Washington'un, DERİN AMERİKA'nın yapacağı iki önemli hamle olacaktır. Herkes PASİFİK'teki SAVAŞI dillendiriyor.

Olabilir. İhtimal. Ancak öncelikle ABD gibi süper güçler rakibi EKONOMİK olarak çökertmek ister. Daha büyük hasar bıraktığı gibi çok az maliyeti vardır. Hatta asker bundan sonraki aşamada kullanılır! Gerek kalırsa! 1972'de ABD Başkanı Nixon Çin'e gidiyor ve sonradan ortaya çıkacak olan "EKONOMİK MUCİZEYİ başlatıyordu. İngilizler daha sonra dahil oluyordu. AB de... Çin meselesinde hep şunu yazdım:

"Evet Çin, ABD'nin egemenliğini bitirebilir. Ancak tarih bunu 'ABD kendi elleriyle meydana getirdiği büyüttüğü rakibi tarafından silindi' diye yazar..." ABD sizce böyle bir sersemliğe imza atar mı? Kendi elleriyle meydana getirdiği bir DEV'e teslim olur mu? Mümkün mü! Asla...

Açalım...

İş adamı Hui Ka Yan, 1996 yılında Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde, eski adıyla Hengda Grubu olarak bilinen Evergrande'yi kurdu. BRİTANYA TOPRAKLARINDA! Resmi açıklamalara göre kayıtlara göre ÇİN'in EMLAK DEVİ olan EVERGRANDE Çin genelinde 280'den fazla şehirde 1.300'den fazla projeye sahip. Evergrande Grubu, gayrimenkulden çok daha fazlasıydı. ŞİRKET, varlık yönetiminden elektrikli otomobil üretimine, yiyecek ve içecek imalatından futbola kadar açılan bir yelpazeydi. Ülkenin en büyük futbol takımlarından biri olan Guangzhou FC'nin sahibi de EVERGRANDE'dir!

Bay Hui, Forbes'a göre bir zamanlar Asya'nın en zengin ismiydi. Evergrande'nin sorunlarının büyümesiyle birlikte düşüşe geçti. Şirketin TASFİYESİNİN istenmesi ÇİN'de bütün taşları yerinden oynatıyordu. Cinping, 2013'te ABD'ye meydan okuyor ve İPEK YOLU'nu ilan ediyordu.

65 ülke işin içinde olacaktı.

Muazzam bir projeydi. Çin'in bunu gerçekleştirmesi için YOL üzerindeki ülkeleri zenginleştirmesi ve yatırımlarla tanıştırması gerekiyordu. Bunun için de OLMAZSA OLMAZ olan ÇİN'in YÜZDE 10'un altında büyümemesi şartıydı!

KURALIYDI! Çin "EKONOMİK EFSANE" hikayesini böyle yazdı... Doğru mu? Net olarak...

Çin pandemiden hemen sonra 2022'de YÜZDE 3 daha sonraki yıl olan 2023'te ise YÜZDE 5.2 büyüme gerçekleştiriyordu. Çin'in BÜYÜME MOTORLARININ YÜZDE 25'İNİ İSE İNŞAAT VE EMLAK SAĞLAMAKTAYDI.

Evergrande'nin tasfiyesi tedarik zincirlerinde büyük kopma ve çöküş meydana getireceği gibi KREDİ akışında da güvensizliği aşılamaktaydı.

EMLAK ÇÖKÜNCE ülkenin BÜYÜMESİNİN eski rakamlara asla ulaşamayacağı ve büyümenin YÜZDE 25 oranında küçüleceği ortadaydı! Neden? Çünkü emlak devleri çöküşteydi! Çin YÜZDE 10 ve üzeri büyüyemezse, İPEK YOLU ve ORTA DOĞU-AFRİKA gibi koordinatlarda öne çıkamaz, son sözü söyleyemezdi. Denizlerde ABD'nin hakimiyetine son veremezdi. Büyüme rakamları bu seviyelerde giderse içeride BİRLİĞİ BÜTÜNLÜĞÜ sağlamakta zorlanırdı. NET!

HAMAS'ın saldırısı, İsrail'in katliamlarla cevap vermesi bölgeyi ateşe attı. Nereden bakarsanız bakın TÜRKİYE olmadan taşlar yerine oturmaz. ABD'nin rakibi ÇİN'di. Türkiye değil. Bu nedenle binlerce kez yazdığım gibi iki ülke anlaşacak orta yol bulacaktı. İran'ın frenlenmesi de İsrail'in güvenliği de Kürtler'in geleceği de TÜRKİYE'ye bağlıydı. Aksi mümkün değildi.

Ankara'ya geleni gideni dün yazdım.

ABD, Türkiye'siz yapamaz. Özellikle Türkiye'yi hedef alan her saldırının altına, ABD imzası atılırken!

DERİN AMERİKA, RUSYA'yı Ukrayna'ya iterek AVRUPA'nın ÇİN'den ayrılmasını istedi. Çin'in en büyük ticaret ortağı AVRUPA'ydı.

Hem bu ilişkinin hem de ayrı ayrı ikisinin zarar görmesi istenmekteydi.

Rusya enerji ile AB'yi vurdu.

Gerileyen AVRUPA'nın ÇİN'i geriye çekmesi kaçınılmazdı.

Olan da buydu. Dışarıda kalan ve yoluna devam eden ise ABD'ydi!

Yani Washington'un BEYAZ SARAY'ın iki eksenle derdi vardı! AVRUPA ve ÇİN. Buraya yüklenmesi kaçınılmazdı. Aksi kendi silinip gidecekti. Yüklendiler.

ÇİN ekonomisi ERROR vermeye başladı. ABD de dünyanın en borçlu ülkesiydi. ZAYIF tarafları buydu.

Bunun ortadan kaldırılmasına yönelik hareket SAVAŞI anında getirirdi! Ancak öyle bir tehdit yoktu!

Şimdilik...

Burada önemli olan Türkiye ve izleyeceği yoldu. İsveç üzerinden ABD ile sıcaklık başladı. F-16'lar ile F-35 ile devamı gelecekti.

HALKBANK davasının düşmesi zaten güzel bir işaret fişeğiydi. Yetkili isimler bir araya gelip konuşuyor.

Sık sık... İçeriği bilmiyorum.

Ancak BÖLGENİN kesinlikle masaya gelmesi gerektiği gerçeğini biliyorum. Stratejik olarak hem Ankara hem Washington için bu şart. ABD geri çekilirse bölgedeki anahtarı Ankara'ya teslim etmek zorunda. Aksi mümkün değil.

Rakibi biz değiliz çünkü. Bizim mutluluğumuz onların küresel huzuru anlamına gelmektedir.

Bölge de sorunların çözümü de gidilen yol da değişecektir.

Eğer haklı çıkarsam, CHP de değişimden payını alacaktı...

Eski alışkanlıklarla ezberlerle yürüyeceği yol kalmıyordu artık.

Gördüğüm bu. ABD, PARAYI silahtan önce kullanılıyordu.

Bakalım neler olacak...

NOT: Son üç yılda 6 trilyon dolar ÇİN'den çıkıyordu.

İngiltere'nin yıllık ekonomik üretiminin kabaca iki katı yani...