Ergün Diler

JEFFREY Epstein rüzgarı adeta burada da başlamış durumda.

Benim konuyu açalı, gündeme getireli ve sık sık "Bir süre sonra herkes bu adamı konuşacak" diye not düşmemin üzerinden çok uzun zaman geçti.

Ortalık toz duman, herkes konunun üzerinde. Yazıp çiziyor.

Peki ne olup bittiğini kim ne kadar biliyor ve anlıyor!

Gelin biz perde arkasına sarkalım.

Sahnenin önünde değil de derinlerde esen fırtınaya bakalım... Önce ciddiye alınması gereken bir NOT'la başlayalım...

Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, bir TV kanalına konuştu:

KARDEŞİMİN ölümü intihar gibi görünse de değil. Büyük bir organizasyonun son adımıydı. Çünkü intihar süsü verilmesi için çok büyük bir çalışma yapıldı. Yaşamayı çok severdi. EN kötü şartlarda bile ölümü düşünmezdi. İntiharı mümkün değil.

Derin devletten iki önemli isim ölümünden günler önce ziyaretine gitti. Bana da bunu anlattı. 'Yakında dışarıdayım' dedi. Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr her şeyi biliyor...

Devam...

Çin'in giderek güç kazanması, büyümesi, İsrail'in PEKİN'e yaklaşması, HAMAS'ın saldırması, ABD DONANMASININ

AKDENİZ'e gelip demir atması, BEYAZ SARAY için seçimlerin yaklaşması, Rusya'nın UKRAYNA işgali ve dünyanın alacağı son şeklin hala tam olarak ortaya çıkmaması... Dünyanın çatısında nokta KONULAMAYINCA BU OLAYLARI YAŞADIK! Çin'e VERİLECEK CEVAP SON GÜNLERDE CEREYAN EDEN OLAYLARIN TÜMÜYLE YAKINDAN İLGİLİ! Tam merkezinde. Çin BÜYÜK olarak kabul mü görecek, yoksa bir SAVAŞ'la tasfiye mi edilecek? ANA KONU BU!

Durum böyle olunca dışarıda yaşanan bilek güreşi geldi yine ABD'nin içine taşındı!

Açalım...

Jeffrey Epstein'i yazdığımda Türkiye'de bilen yoktu neredeyse...

Oysa bir ÖĞRETMENİN sihirli bir elin değmesinden sonra CIA'nın HAVAYOLLARINI ELİNE ALIYOR VE DÜNYANIN HER YERİNDE OPERASYON

YAPIYORSA bir gazeteci olarak bunu görürsünüz! Epstein'i anlatan en önemli sözü, 2021'de size aktarmıştım! Listede adı geçen ve manşetlerden düşmeyen Harvard Hukuk'tan Prof. Alan Dershowitz, "Trump'ı ve Jeffrey Epstein'i tanımayan New York'ta hiç bile değildir" diyordu. Bakın en kilit isimlerden olan Dershowitz, bunu söylüyordu! Zaten Alan Dershowitz-Donald Trump-Jeffrey Epstein ŞEYTAN ÜÇGENİNİ KURUYORDU! Epstein, Trump'ın yanına kralları, prensleri, Wall Street milyarderlerini, ünlü işadamlarını, devlet başkanlarını, bakanları ve istihbaratçıları getirdi.

Bütün toplantılar, YAŞI KÜÇÜK KIZLARIN çoğunlukta olduğu toplulukla yapılıyordu. AĞ böyle hız yapıyordu anlayacağınız!

Trump'ı neden yazdığımı açıklayacağım... Tabloya uzaktan bakıldığında Bill Clinton-Obama gibi DEMOKRAT başkanlar ve KÜRESEL SERMAYEYE yakın tüm isimler listelerin en başlarında.

CIA'nın uçaklarını kullanıp küçük kızları ADA'ya dolduran EKİP KÜRESELCİ. Hepsini alt alta koyun inceleyin göreceksiniz. Ancak burada TRUMP farklı! Ve ne hikmetse TRUMP buradaki en önemli oyuncu olduğu halde kendisi kenarda kalıyordu! Bill Clinton konuşuluyor, TRUMP pas geçiliyordu! Ve bir el onu temize çıkarıyordu. Epstein'in ölümü doğal olarak KÜRESELCİLER için tehditti. Liste yayınlanınca tabii...

Oysa TRUMP New York'un en kritik oyuncusuydu!

Robert Maxwell, efsane medya patronuydu. Ailesiyle NAZİ'lerden kaçtı. İngilizler'e sığındı. Almanlar'a karşı savaştı. İsrail-İngiliz-Rus istihbaratına aynı anda hizmet verdi.

Koca bir medya imparatorluğu kurdu.

Lüks yatında öldürüldü. Kanarya Adaları'nda denize atıldı. 9 çocuğu arasında öne çıkan ise Ghislaine Maxwell oluyordu. Yazmıştım, hatırlayın! Kızı bir gün Jeffrey Epstein'i görüyor ve "Baba beni bu adamla tanıştırır mısın?" diyor. Koca Maxwell "O seni ne yapsın!" cevabı veriyor.

Ancak babasının kızı pes etmiyordu ve önce EPSTEIN'e sonra da TRUMP'a ulaşıyordu... Trump, KARANLIK GÜÇLERİN desteğiyle büyüyordu!

Bakın Trump'ın ailesi seçilmiş bir kan'dı!

Amcası Amerika'nın kuruluşunda büyük etkisi olan JP MORGAN'ın adamıydı!

Bilim insanıydı. TESLA öldüğünde OTEL ODASI'na girip oradaki bilinmeyen İCATLARI alıp DERİN DEVLETE veren isimdi.

Bazı önemli buluşlara el koyduğu iddialar arasındaydı! TEK YETKİLİ OLARAK ODADA SADECE O VARDI! MİT'te profesördü!

JP Morgan'ın Epstein'e onun da TRUMP'a destek vermesi dünürleri olan ROTHSCHILDLER'in de topa girmesi tamamen bizlerin bilmediği derin ilişkilerin sonucuydu!

Trump da iş dünyasında yürümeye MAFYA yardımıyla başladı.

BELGESELİ YAPILACAK ADAM OLARAK YILLAR ÖNCESİNDEN ÇEKİMLER YAPILIYORDU.

Her günü kayıttaydı neredeyse...

20'li YAŞLARDA KAYIT ALTINDAYDI. Sizce bu doğal mı?

Değil tabii ki... Devam...

Trump büyümeye başlayınca ATLANTIC CITY'ye açıldı. Ancak orada işler ters gitti. Umduğunu bulamadı. Taç Mahal isimli kumarhane istediği sonucu vermedi. BORÇ SARMALINA düştü. İşin içinden çıkamıyordu. İŞTE TAM BURADA KAHRAMAN ORTAYA ÇIKTI.

Bu yakından tanıdığı dostu Epstein'di.

"Korkma bunu çözeriz" diye umut verdi. Doğruca Rothschild ailesinin mutemedi olan Wilbur Ross'a götürdü!

Konuyu zaten bilen Ross, "Çözeriz" sözünü tekrarladı. Sorunlar temizlendi.

Borçlar ödendi. Şirketin yüzde 50'si Trump'ta kaldı. Yoluna devam etti. Ve böylece FORBES'e girdi.

Epstein'in KARA LİSTESİNİN BULUNDUĞU defterde TRUMP'a ait tam 16 telefon bulunmaktaydı. Söz eden yoktu. Fakat Epstein ve Maxwell kendisini taşıyor ve büyütüyordu.

Rus sermayesi ile tanışması da böyle gerçekleşti. Her yerde yaşı küçük kızlar vardı. HAYALET lakaplı MC2 Ajans'ın sahibi Jean-Luc Brunel de devamlı aktif olarak rol almaktaydı!

Sanırım o da patronu Epstein gibi hapiste kendini asıyordu! Bu arada "Trump Model Management" da hayata geçiyordu. Trump birinci elden devredeydi yani... Ritmi sevmişti! ABD Başkanı olacak isim gençliğinden kayıt altına alınıyor, önü açılıyor ve yükseliyordu. Belgesellerini izleyince kurguyu rahatlıkla anlayacaksınız!

Trump, Londra-Tel Aviv-Moskova hattına yığınak yapıyor geleceği orada arıyordu. Belki bunun sonucu olarak, Rus oligark Dmitry Rybolovlev'e 96 milyon dolara evini satabiliyordu!

Neyse...

Trump'ın DAMADI Jared Kushner'di. Babası sıkıntılı isimdi.

Pek YASAL biri değildi. Kushner de eşi yani Trump'ın kızı Ivanka da CHABAD üyesiydi. Amerika'da kapışan güçler birbirinin ayağına basıyordu. Basacaktı. ABD'ye zarar verse de bu devam edecekti.

Epstein'in listesi KÜRESEL EKOL'e bağlı olanları deşifre ediyor ve ADA'dan oradaki kayıtlardan DEMOKRATLARI zora sokuyordu.

Trump'ı da kolluyordu! Biden'ın temsil ettiği şimdiki güncel güç de NEW YORK'taki CHABAD SİNAGOGU'NA dalıyordu!

Tutuklamalar yapıyordu. Bilek güreşi tüm hızıyla sürüyordu. Trump seçilirse, DIŞİŞLERİ BAKANI olacağı söylenen KUSHNER ve kayınpederi şimdiden hedef olarak alınmaktaydı!

Bütün bu yaşananların altında yatan büyük gerçek ÇİN'e hamle yapılıp yapılamayacağı ile ilgiliydi! ABD kendi içinde TEK SES değildi! Trump 2018'de BM'de "KÜRESELLEŞME BİTTİ" derken bugünü anlatıyordu.

Buna itiraz edenler de şimdi BEYAZ SARAY'daydı. Mücadele ABD'nin içinden başlayıp her yere sirayet edecek kadar büyüktü...

Trump'ın CHABAD'çı ortağı TEVFİK ARİF ve ekolü SAVARONA'da eğlenirken, Epstein ile ekibi ise KARAYİPLER'e akıyordu...

Türkiye mi? Galiba burası uzun süre yazılmaz...