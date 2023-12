Ergün Diler

ALMANYA-İTALYA-İSPANYA-HOLLANDA-POLONYA-BELÇİKA-NORVEÇ gibi ülkelerin yanı sıra İsveç- Finlandiya-Romanya-Bulgaristan ve bizi belki de en çok ilgilendiren YUNANİSTAN ABD ÜSLERİYLE dolu. Doğru mu? Kesinlikle...

5 KITADA askerleri, silahları, hareket kabiliyetleri var. Doğru mu? Tabii... Dünya tarihinin gördüğü en büyük güç. Doğru mu?

Elbette... Bu ve buna benzer tespitleri yaptıktan sonra KÜRESEL RİTMİ yakalayıp bizi ilgilendiren sorunlardan sıyrılmak ve ülkemizi, devletimizi daha da büyütmek zorundayız. Burada akıl, bilgi, ufuk, tecrübe ve tarih devreye giriyor...

Türkiye, MAVİ VATAN felsefesi ile denizlere açıldı.

ABD geldi Yunanistan'a silah ve ordu yığdı. Türkiye, Suriye ve Irak'ı işaret ederek "terörist başlarını bize verin" talebinde bulundu.

Onlar SURİYE'de KÜRT DEVLETİNE giden yolu araladı iyice büyüttü. Bir şeyler TERS gidiyordu. Gelişmeler bizi memnun edecek cinsten değildi. Aklı başında herkes biliyor ve görüyor ki böyle giderse yani VERİLERİ DEĞİŞTİRMEZSEK SONUÇ DEĞİŞMEYECEKTİ. Doğru mu? Şüphesiz!

Devam...

Washington'un Yunanistan'la eskiye dayanan ilişkileri 2021'de görünür oldu ve karşımızdaki KARA PARÇASI ABD ÜSLERİYLE dolduruldu. ABD'nin yeni kabul edilen SAVUNMA BÜTÇESİNE de iyi bakmak gerekiyordu! Hem Yunanistan'a hem de SDG/YPG bölgesine desteği, yatırımı devam edecekti... Amerika'nın hemen karşımızda 5 üssü vardı. Başlarda... Suda Körfezi Deniz Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli, Kalamata ve Andravida Hava Üsleri...

Sonra vites artırıldı. Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası manşetlere çıktı. Artık orada ABD ordusu vardı. Sonra Litochoro'daki özel eğitim alanı ve Volos'taki Georgulas Kışlası geldi.

Girit'teki Suda Deniz Üssü de büyütüldü.

Suda'da başlangıçta sadece 16 ABD askeri vardı! Şimdi DERİN ABD, Yunanistan'la görüşüyor, 11 yeni ve özel ÜS için adım atıyordu! Pentagon 11 noktayı belirliyor ve "kesinlikle burada olmalıyız" raporu veriyordu!

Ve bunlar bize açıklananlardı!

Pentagon'un karşımıza dizdiği ÜS'lerin pek çok okuma biçimi vardı. Bence en önemlisi BİZİ AVRUPA'dan namluyla ayırmalarıydı!

Gerald Ford'u SUDA'ya yollayıp bunu da açıkça anlatmaktaydılar. Türkiye ile Avrupa arasına ÜS'ler üzerinden sınır çizerken Rusya ile AB arasını da UKRAYNA ile açıyorlardı.

Yani herkesi öngördükleri "KAMPLARINA" yolluyorlardı. ABD'ye diklenen MACRON gibi Avrupacılar da KOŞARAK Washington'a sığınıyordu!

Buradan İSRAİL'e geçelim. Bu devlet dün de yazdığım gibi BEYOĞLU'nda kuruldu. İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞIN en büyük sonuçlarındandı. İsrail, AVRUPALI YAHUDİLER'İN KURDUĞU bir devletti.

ABD sonra vanayı eline aldı. Avrupa'dan kaçan Yahudiler'i de ülkesine kabul etmiyordu.

Geri yolluyordu. Onlar da bugünkü topraklara geliyordu. ABD, savaşın galibi olduğu için, kitaplar yazmasa da en büyük rakibinin İNGİLTERE olduğunu biliyordu. Zaten Roosevelt ile Churchill bunu konuşuyorlar ve yetki devir teslimi gerçekleşiyordu. Sarışın mavi gözlü olmaları, DOST oldukları anlamına gelmiyordu. Güneş Batmayan İmparatorluk sahneden iniyor, Beyaz Saray çıkıyordu.

Rusya'nın UKRAYNA'ya girmesi de "ABD'ye karşı hareket ediyor" sonucunu doğurmamalıydı! Böyle bir şey yoktu! Putin'in ülkesi 140 milyondu. Türkiye'den biraz büyük bir ülkeydi. Hatta etki alanı olarak biz daha kabiliyetliydik. Yeraltı zenginlikleri önemli kılıyor olsa da VANA ABD'nin elindeydi!

Ne kadar varlıklı olacaklarına Washington karar veriyordu. Petrol fiyatının belirlenmesi gibi... Doğru mu? Veriler ortada... Unutmayın!

Rusya silaha, ordusuna yılda 60 milyar dolar ayırıyordu. ABD KONGRESİNDE UKRAYNA'ya gitmeyi bekleyen YARDIM paketi bu kadardı! Düşünün!

DERİN ABD, iki büyük savaşı İÇLERİNDE yaşayan AVRUPA'nın, Çin ile yürüyüp kendisini tasfiye etmek istediğini biliyordu. Özellikle öne çıkan ülke İNGİLTERE'ydi... Bu nedenle bütün stratejileri de DOĞU'dan gelecek ÇİN'e karşı, AB'yi yanına almak, Rusya'yı ortada tutmak, İngiltere'yi özellikle ORTADOĞU'da zayıflatmak prensibine dayanıyordu.

Londra'nın gücü kendi topraklarının dışındaydı! Biliyorlardı! Mesela HAMAS'a destek veren İNGİLİZ İSTİHBARATI kendi savunmasını GAZZE'den başlatıyordu. İran da HİZBULLAH üzerinden Beyrut'tan...

Olaylara böyle bakmak şarttı.

Birkaç ay önceye gidin! ABD, Yair Netanyahu'nun paylaştığı mesajlardaki gibi İSRAİL'i karıştırıyor insanları sokağa döküyordu. Başbakan NETANYAHU'dan kurtulmak istiyordu. 7 EKİM saldırısı ve katliamlar sonra gelecekti! Pentagon ÇİN'e yönelse bile, ORTADOĞU'da kendileri açısından HUZURLU RİTİM istiyordu. Bu ritim KÜRT DEVLETİNİ de kapsıyordu. Zaten burada testi çatlıyor biz bir yana onlar bir yana gidiyordu. Konu Türkiye olunca dünyanın çatısında "DÜŞMAN" görünen ABD ile RUSYA Suriye'de hemen bize karşı ortak defanslarını kuruyordu. Ruslar daha 3 yıl önce MEHMETÇİĞE bomba yağdırmadı mı! Şehitler vermedik mi! ESAD'ı korumak için orada olan RUSYA, ülkenin, İSRAİL'e açılmasını paspas yapılmasını sağlıyordu! Başkent'teki HAVAALANININ vurulmasına ses etmiyordu! Stratejik tüm alanlar İSRAİL uçaklarınca bombalanıyordu. Temizleniyordu!

Göç dalgası bize geliyor topraklar onlara kalıyordu. Hepsi büyük oyunun parçalarıydı.

AZ yukarıda zaten SDG/ YPG neredeyse 100 bine dayanan ordu kurmuştu.

ABD desteğiyle... Şimdilik sadece UÇAK vermemişlerdi!

Yakında onu da verirlerdi! Nasıl Yunanistan'a 84 adet F-16 yenilenip veriliyorsa!

Konu, PKK'dan çıkalı çok olmuştu.

Stratejik olarak gidilmek istenen rota ile TERÖRİSTLERİ PARMAKLA SAYMAK arasında büyük kalın bir çizgi vardı! Dün de altını çizdiğim gibi Amerika ARAP OLMAYAN bir IRK üzerinden yani KÜRTLER üzerinden kurguyu sahneye koyuyordu. İsrail de olası KÜRT DEVLETİ de BÖLGENİN ÇIBAN başları olacaktı.

Hem bölgenin BATI'ya, ABD'ye açılan kapısı hem de ABD adına birbirini dengeleyen iki güç meydana getireceklerdi. KÜRTLER'in bir sonraki adımda görevi, İSRAİL'i kontrol etmek olacaktı. Son olaylarda Netanyahu'nun ÇİN ile yakınlığı bile bunu anlamaya yeterliydi! İsrail üzerinden Ortadoğu'da nasıl bir "ÖTEKİ" meydana getirildiyse aynı yolla "KÜRTLER" üzerinden de İKİNCİ BİR ÖTEKİ istenmekteydi. Saddam'ı ölüme götüren mahkemenin üyeleri KÜRT'tü!

Hatırlayın. Bilerek isteyerek yapılan tercihti bu!

ABD, 1990'dan bu yana KÜRTLER'e yatırım yapıyordu. Karşımızdaki plan günlük, aylık, yıllık bir hazırlık değildi! Şimdilik SURİYE'nin kuzeyinde gördüğümüz yapı ile KÜRT nüfusu bulunan Türkiye-İran-Irak rahatsız edilecekti.

ARAP OLMAYAN YAPI TARAFINDAN!

NET! Hemen aşağıda İKİNCİ İSRAİL KURULMAK İSTENECEKTİ. HEM İSRAİL'E DESTEK HEM DE RAKİP!

Büyük güçler tek karta oynamazdı. Öyle yapıyorlardı...

Romanya-Bulgaristan-Yunanistan-Kıbrısİncirlik- Kürecik-Irak-Suriye-Gürcistan- Ukrayna... Her yerde ABD vardı. Sarılıp çevreleniyorduk. Doğru. Ancak mesele daha kapanmamıştı! Çünkü önceki yıllarda kendi çıkarlarımızla ABD'nin çıkarlarını yan yana getirecek bir oyun kuramamıştık. Adamlar Rusya'yı kolunda tutup SURİYE'ye, aşağıya, karşımıza getirip dikiyorlardı. HAMAS saldırıyor, tarihteki en büyük donanmayı DOĞU AKDENİZ'e yığıyorlardı. FAKAT!

Ne olursa olsun DONANMA kalamıyordu, kalamazdı, gidiyordu. Bir süre sonra...

GERÇEK de buydu. İşte tam burada UÇAK GEMİSİ GİBİ AKDENİZ'e bedenini uzatan bir TÜRKİYE beliriyordu!

"BİZ YOKSAK kurulacak her oyun sağlıksız" demekti bu! "Uzun süreli olamazdı" demek bu! Bunu ABD bizden çok daha iyi biliyordu. Washington'un yazılanın çizilenin aksine bir YAHUDİ ya da KÜRT sevdası yoktu. Olamazdı. SADECE ÇIKARLAR konuşurdu. ABD, İsrail'de İngiltere'nin de Rusya'nın da Fransa'nın da hatta Almanya'nın da güçlü olduğunu bilmiyor mu! Buralardan gelen insanlar o DEVLETİ kurdular!

Yaklaşık 80 yıldır dünyayı eşi benzeri görülmemiş şekilde yöneten bir gücün rakibi İRAN-IRAK-İSRAİL-LÜBNAN-HAMAS-HİZBULLAH olamazdı. Değildi... Biz de değiliz... Rusya ise hiç değildi! AY'a çıkıp baksak bile rakibin ÇİN olduğu ortada. Bu noktada ya ABD ile her şeyin konuşulduğu tarihi bir masa kurup kırmızı çizgilerimizi çizip, taleplerimizi sıralayıp, alacağımızı alacağız yolumuza bakacağız.

Bu Washington'u bölgede güvenli kılmakla beraber tüm gücüyle PASİFİK'e yoğunlaşmasına yardımcı olacaktır. Buna da şiddetle ihtiyaçları vardır.

NET! Ya da ÇİN ile oturup risklerimizi paylaşıp sınırsız desteği alıp ABD'nin geleceğini budayacağız...

Konu bu nedenle PKK değil. O tabela.

Arkası karmakarışık. Ekranlara siyasetçilere bilirkişilere bakınca konunun anlaşılmadığı maalesef ortada! Nasıl YALTA'da Roosevelt ile Churchill oturduysa Başkan Erdoğan ile Başkan Biden da oturmalı... Ya da hiç bir araya gelmemek üzere bağlar kopmalı...

Alternatif yola girilmeli. 7 Ekim saldırısından sonra ALTERNATİF arayan İSRAİL'in ÇİN tarafından nasıl yalnız bırakıldığı da ortada. Bu nedenle her şey çok sağlam konuşulmalı... Örnekler ortada. Net olan şu ki hem İngiltere'ye hem Çin'e hem de ABD'ye yaklaşarak yol yürümemiz mümkün değil. Kapladığımız alandan dolayı bu kabul görmüyor... AVRUPA'yı zaten kapattılar.

İLİŞKİLERİ, TALEPLERİ, GELECEĞİ DECODE edip kendi yazılımımızla ikinci 100 yıla yelken açmalıyız... KARARLI TÜRKİYE bölgenin tümünden çok daha tercih edilen bir oyuncudur! Bu bizim gerçeğimiz ve gücümüzdü! Biri ABD'ye diğeri Çin'e bakan iki masa vardı. İkisi arasında seyahat zordu ve istenmiyordu. Buna göre kocaman bir adım atarak tarihin akışını hızlandırabilirdik. Bence...