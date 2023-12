Ergün Diler

İÇERİDE pek çok olay yaşanmakta. İsimleri olayları biliyorsunuz. Gerçek şu ki OLAN BİTENİN PERDE ARKASINI YAZAN ÇİZEN YOK! BİLEN

DE YOK! Küçük oyuncularla uğraşmaktan ARKADAKİ BARONA sıra gelmiyor!

Bir not daha paylaşıp kendi gündemimize geçelim...

Çok değer verdiğim bir dostum aradı.

Çok önemli bilgiler paylaştı.

Öyle böyle değil...

Önümüzdeki günlerde İngiliz İstihbaratı MI6 dünyanın seyrini değiştirebilecek bir hamle yaptığını görebilirdik!

Detay veremem. Ancak olay çok büyük.. Doğrulatma şansım ise "SIFIR" bile değil. Konu çok özel ve derin! İşaretler gelirse, görürsem ilk biz yazarız... Büyük çok büyük operasyon... 100 yılın hamlesi...

Neyse...

Türkiye'nin nereye gideceği, kimlerle hangi kampta bulunacağı önemlidir. 7 Ekim HAMAS saldırısından bu yana bunları yazıyorum. İlişkileri, ittifakları sıralıyorum. Türkiye, ABD'nin karşısında olmasına rağmen Biden yönetiminin memnun olacağı EKONOMİK SİSTEMLE yürüme gayreti içinde. Siyasi olarak atılan adımlar da tam tersi. Bu devlet aklını ortaya koymakta. Çok zekice bir denge.

Buna rağmen ABD memnun değil. Türkiye'yi kesinlikle yanında istiyor. Geçtiğimiz günlerde yazının sonuna ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson'ın Türkiye'ye gelişiyle ilgili NOT koymuştum. Önemliydi çünkü. Wall Street Journal da bu konuya dahil oldu! "ABD, HAMAS ve Rusya'ya desteğini kesmesi için Türkiye'ye baskı yapıyor" şeklinde bir analiz yayınladı!

Yazıda Brian Nelson'ın Ankara'da Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında, "HAMAS'ın gelecekte yapacağı herhangi bir saldırının Türkiye'de gerçekleşen bir bağış toplama ya da kolaylaştırma faaliyetiyle bağlantılı olması çok kötü olur" dediği belirtildi. Nelson'ın toplantılarda, "Tüm bunların önünü kesmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve bunu Türkiye ile ortaklaşa yapmak istiyoruz, ancak tek taraflı olarak da hareket etmeye hazırız" dediği ifade edildi.

Washington ORTADOĞU'da Türkiye'siz olmayacağını herkesten iyi bilirdi. Buna rağmen sert davranmaya üst perdeden konuşmaya devam ediyordu.

Söylemeseler de İNGİLTERE'den uzak durmamızı istiyorlardı.

Londra ile aynı çizgide politika yapmamızdan rahatsızlardı.

Londra-Ankara yakınlaşması Ortadoğu ve Afrika'da ABD-AB ittifakına zorluk çıkartıyordu.

Çin'e karşı atılacak adımlarda ANADOLU coğrafyası kilit önemdeydi. Olmayınca ÇARE bulmakta zorlanıyorlardı.

HAMAS üzerinden para ve bağış üzerinden ANKARA'ya basınç uygulamalarının altında yatan gerçek buydu. Türkiye'yi Londra- Pekin-Doha ekseninden çekip almak ve kurdukları oyunla hızla sonuca gitme amacı taşıyorlardı...

Bu noktadan ABD'ye uzanıp sonra BÜYÜK planlarına gelelim...

Kamuoyu yoklamalarına göre Cumhuriyetçi Partili adaylar arasında 2024 seçimleri öncesi eski Başkan Donald Trump açık ara önde! Bunu bilmeyen yok. Ancak buna rağmen çok İLGİNÇ bir hamle geldi. Trump'a destek verdikleri halde arkasında durdukları halde KOCH AİLESİ ortaya sürpriz bir adım attı!

Muhafazakâr duruşuyla bilinen Koch Grubu, 2024 başkanlık yarışında eski Güney Carolina valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i desteklediğini duyurdu.

Koch Grubu, şirket bünyesinde faaliyet gösteren "Refah için Amerikalılar" isimli vakıf aracılığı ile Haley'in kampanyasına sınırsız destek sağlanacağı sözünü verdi. Bu acemice verilen bir KARAR olamazdı. BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN İŞARETİ GİBİ GELİYORDU BANA.

Trump bu kadar öndeyken ASIL PATRONLAR neden HALEY'i istiyordu?

Neden Trump'tan uzak duruyorlardı? Nasıl bir dünya istiyorlardı?

KOCH AİLESİ desteğini açıklarken, "Ülkemizdeki büyük zorlukları bitirecek üstesinden gelecek bir politikaya liderlik edecek. Güzel günlerin gelmesini sağlamak için gereken her türlü donanımı mevcut.

Ulusumuzu birleştirebilecek olumlu bir vizyona sahip..." sözleriyle Nikki Haley'e büyük güven duyduklarını ilan ediyorlardı.

Nikki Haley "With All Due Respect" isimli bir kitaba imza attı. New York'ta bir arkadaşımın araya girmesiyle bana da iki adet imzalı kitabını takdim etti. Haley değişik bir figürdü. Anlattıkları da oldukça ilginçti. Bence "YARIN KONUŞACAKLARIMIZI" belirliyordu! Iskalıyorduk! ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, iki eski üst düzey yetkiliden ABD Başkanı Donald Trump'ı "geçiştirme" tavsiyesi aldığını öne sürüyordu. Nikki Haley, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin kendisini bu şekilde hareket etmeye zorladığını anlatıyordu.

Haley İKİLİNİN kendisini "asilik yapmıyoruz, ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz" sözleriyle ikna etmeye çalıştığını da ifade ediyordu. Tillerson'ın, "Trump eğer dizginlenmezse insanlar ölebilir" dediğini de kamuoyu ile paylaşıyordu Donald Trump ise "With All Due Respect" isimli kitap için twitter hesabından, "İyi şanslar Nikki" yazan bir mesaj paylaşıyordu. Tartışmalar alevlenince CBS'ye kitaptaki iddialara ilişkin konuşan Haley, "Bunları bana söylemek ve planlarına katılmamı istemek yerine düşüncelerini, Başkan ile paylaşmalılardı" dedi. Kelly ve Tillerson'ın ricasını "tehlikeli ve çirkin" olarak değerlendiren Haley "Açıkça anayasaya aykırıydı" yorumu da yaptı.

Haley, 2018 yılı Ekim ayında ani bir kararla Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevini bıraktı.

İstifa etti. Şimdi ise Trump'a yol veren DERİN ABD'nin DERİN AİLELERİNDEN KOCH'un tüm enerjisini arkasına alıyordu. Koch'lar da kimseye vermedikleri AÇIK ÇEKİ Haley'e sunuyorlardı... Peki neden? Sadece Biden yüzünden olamazdı. Bir neden olmalıydı ve KÜRESEL ANLAM ifade etmeliydi! Nikki Haley'e bakınca bildiğim bir insan da olduğu için geriye önemli tek bir neden kalıyordu! Nikki Haley HİNDİSTAN kökenli göçmen bir aileden geliyordu! Sık sık sözünü ettiğim gibi HİNDİSTAN, ABD için YENİ BÜYÜK OYUNCUYDU. Global Gateway de Hindistan ÜZERİNDEN İNŞA EDİLECEKTİ. ÇİN de Hindistan ÜZERİNDEN DURDURULMAYA ÇALIŞILACAKTI! Washington için en önemli, en kritik, en değerli partner artık HİNDİSTAN olacaktı. Küresel galibiyet için bu şarttı! Sanırım KOCH AİLESİ de DERİN ABD de buna yatırım yapıyordu.

Peki Trump bu kadar önde giderken HALEY nasıl gelecekti?

Bunu da DERİN ABD bir şekilde çözerdi. Öyle şeyler olur ki Trump, Haley'e desteğini açıklardı! Eski Başkan Donald Trump'ın tüm davaları düşer Haley'in arkasında yer alırdı! El ele miting yaparlardı!

Bu nedenle Nikki'nin, Biden' a karşı hazırlanması, düşünülmemiş, planları yapılmamış bir hamle değildi! Belki erken bir yazı oldu ancak NOT düşeyim istedim! Herkes Türkiye'deki yerel seçimleri yazarken ben de ABD'deki BAŞKANLIK yarışına uzanayım istedim. Bakalım...