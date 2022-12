Ok yaydan çıktı

SEÇİMLERE giderken tansiyon artacaktı.

Bu da son derece doğaldı.

Muhalefet 6'lı masada buluşup MACARİSTAN'da olduğu gibi mevcut iktidarı indirme gayreti içindeydi. Viktor Orban, her şeye herkese rağmen kazanıp genç rakibini yenmeyi bilmişti. Arkadaki ittifakın Orban'ı yemeye gücü yetmiyordu.

Burada da Kemal Bey'in önderliğinde kurulan masanın görevi Erdoğan'ı yenmekti. İşin özü bu...

Peki bu kolay mı?

Macaristan'da yapamadılar burada yapabilecekler mi?

Gelin birlikte bu konu üzerinde sörf yapalım...

Son dönemde daha doğrusu masanın kurulmasından sonra Kemal Bey siyasete yeni girmiş ilk kez seçime gidiyor havasında. Açık açık "ADAYIM" demese de aklı başında herkesin anlayacağı şekilde aday olduğunu ilan ediyor. Biraz hafızayı tazelemekte fayda var. Kemal Bey, 2010'da CHP'nin başına geçti. Deniz Bey, operasyonla tasfiye ediliyor Kemal Bey'in önü açılıyordu. Öncesinde ise o zamanki HÜRRİYET'in gazıyla "GANDİ" diye sunuluyordu. "O gelecek dertler bitecek" havası yayılmaktaydı. 2009 Yerel Seçimleri'ne girdi. Rahmetli Kadir Topbaş'la ile yarıştı.

AK PARTİ adayı 3 milyon 101 bin 440 oy aldı. Yani 8 milyon 794 bin seçmenin YÜZDE 44.7'sinin oyunu alıyordu. CHP ve Kemal Bey ise 2 milyon 566 bin 704 oya ulaşıyordu. Yani toplam seçmenin YÜZDE 37'sinin tercihi olabiliyordu.

Kemal Bey daha sonra girdiği tüm seçimleri kaybetse de ilk yenilgiyi İSTANBUL'dan alıyordu...

Aradan uzun bir süre geçtiği için hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum... Başkan Erdoğan karşısında defalarca kaybeden Kılıçdaroğlu, şimdilerde kimsenin anlamadığı bir ısrarla ADAY olmak için önde yer alıyordu.

Mesela Muharrem İnce'ye yol verirken kendi olmuyordu.

Şimdi ne değişti de ADAY olmak için uğraş vermekte...

"Kimden nasıl bir garanti alındı?" sorusu insanın aklına gelmiyor değil...

Devam...

Masada Kemal Bey'e KÜRESEL ölçekte en yakın isim Ahmet Davutoğlu Bey'dir... 7 Haziran seçimlerinden sonra da KOALİSYON ihtimali belirmiş, Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu EL SIKIŞMIŞ, ANCAK MHP KOMPOZİSYONU BOZMUŞTU. Tekrar seçime gidilmesinin nedenlerinden biri AK PARTİ ile CHP arasında kurulması istenen koalisyondu!

Davutoğlu bunu kurabilseydi CHP'nin ortaklıktan gelen hakkıyla Erdoğan'a ait ne varsa tasfiye edilecekti... Mesele böyleydi. Bu hamleden sonra DEVLET BEY sahne aldı.

Oyunu değiştirdi. AK PARTİ ile aynı yola girdi. Dengeler değişti.

Kemal Bey, CHP'yi değiştirdiği gibi siyasete de büyük gölge sağlıyordu.

Mesela Meral Hanım'ın imdadına yetişen, vekil ihraç ederek sorunu çözen de Kemal Bey'di...

Ancak İMAMOĞLU'nun İstanbul'a BAŞKAN olması, yakaladığı havayla CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA koşması bütün hesapları değiştiriyordu. CHP liderine rağmen koşmaya devam eden bir siyasi figürdü İmamoğlu. Yanında arkasında her zaman "ABLA" dediği AKŞENER'i görüyordu.

Ve masanın görünmeyen ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ÜYESİ HDP de İmamoğlu'na hiç uzak değildi...

İmamoğlu'nun ceza alması YASAKLI hale gelme ihtimali masanın ortasına bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz hafta da yazdığım gibi bu sorun daha da büyüyecekti. İMAMOĞLU meselesi ne olacaktı? Kemal Bey'e göre kapandı bitti gitti.

Ancak gerçekte böyle mi?

Meral Hanım ya da masanın diğer üyeleri KEMAL BEY'e "Sizi çok seviyoruz ancak kazanacak aday siz değilsiniz!" derlerse cevap ne olacaktı...

"POPÜLER BAŞKAN" diye BATI basınının öne çıkardığı İmamoğlu da, Kılıçdaroğlu ADAY olursa canla başla çalışmayacaktı.

SIR da değildi bu.

SARAÇHANE'yi bile sosyal medyadan ÖĞRENEN GENEL BAŞKAN, zaten bunu biliyordu... Hesap ediyordu... Etrafının çevrildiğini gören Kemal Bey, İYİ PARTİ lideri Meral Hanım'ın SARAÇHANE'ye koşmasını CHP'li Belediye Başkanı'na destek vermesini de "Başka bir partinin iç işlerine karışmak doğru değildir" diyerek eleştiriyordu da...

Yani Kemal Bey ve çevresi herkesi suçlarken, aslında olan biteni görmek istemiyorlardı...

CHP liderine "DUR" ikazı masanın kendisinden geliyordu. Meral Hanım bunu SARAÇHANE'de ADAYININ ELİNİ TUTUP KALDIRARAK GÖSTERİYORDU... Bütün bunlar CHP liderini son derece yıpratıyordu.

Önemli bulduğum İngiliz The Times gazetesi, "muhalefetin karizmatik yükselen yıldızı" olarak nitelendirdiği Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çekici bir değerlendirme yapıyordu. Gazete ceza alan İmamoğlu için "muhalefetin en parlak yıldızı" tanımlamasını getiriyordu. Hatta altılı masayı birden harekete geçirdiğini yazıyordu! İNGİLİZLER işin içindeydi... Kemal Bey'in en yakınına aldığı isimler de bu denklemde yerini buluyor, İMAMOĞLU'nun gizli destekçisi oluyordu.

Erdoğan'a karşı durması için bir araya gelen 6'lı masa, SARAÇHANE'deki buluşmayı bile sosyal medyadan öğreniyorsa, hangi planla hangi adayla hangi vizyonla Erdoğan'ın karşısına çıkacaklardı...

Masadaki kavga artık görünür hale geldi.

Bütünlükten söz etmek artık mümkün değil... Gelişmeler, Kemal Bey'i "VİZYON TOPLATISINDA" elini sıkmadığı, görmezden geldiği İmamoğlu ile kapışmaya götürüyor... İngilizler'in desteğini arkasında gören İmamoğlu, CHP için de Kemal Kılıçdaroğlu için de hiçbir zaman doğru aday olmayacaktı... Masada savaş büyüyecekti... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "evet" demesi, emekliye ayrılması demekti...

Bu da Kemal Bey'e KÜRESEL ölçekte destek olanların tasarladığı bir son değildi bence... Yakın zamanda BİRİ, BİRİLERİNDEN VAZGEÇECEK... BAKALIM ÜSTÜ ÇİZİLEN KİM OLACAK! Ok yaydan çıktı bir kere...