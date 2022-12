Yeni oyun

DAHA önce de sık sık BLACKROCK'u buraya taşımaya gayret ettim. Büyük oyuncu büyük güçtü... Bu kuruluş, "2023 Global Outlook-A new investment playbook" isimli raporunu yayınladı.

Trilyon dolarları yöneten dünyaya yön veren şirket, 2023'te olacakları kendi gözüyle ortaya koydu...

Larry Fink'in liderlik yaptığı araştırmaanalizde önemli isimler görev alıyordu.

İkinci Başkan Philipp Hildebrand'ın yanı sıra Wei Li, Alex Brazer, Vivek Paul, Scott Thiel gibi önemli sorumlular önemli isimler rapora imzasını atıyordu. Rapor çok şey anlatıyordu. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, 2023'te yaşanacak resesyonun geçmişte meydana gelen durgunluklardan tamamen farklı olacağı uyarısında bulunuyordu. Merkez bankalarından enflasyona faiz oranlarından hisse senetlerine kadar tüm enstrümanlar için önemli çıkarımlar yapılmaktaydı. BlackRock kabaca "Büyük bir ekonomik kriz geliyor. Böylesi daha önce hiç yaşanmadı. Bildiğiniz her şeyi unutun. Yeni bir ekonomi kitabı yazılmak zorunda kalınacak..." diyordu.

Pandemi ile başlayan kapanma süreleri merkez bankalarının para basması aşıların tamamlanmasından sonra gelen açılmalar, kopan tedarik zincirleri patlayan ve duracak gibi görünmeyen enflasyon ve şimdi konuşulan RESESYON... Yani ekonomik durgunluk...

Ve bütün hesapları alt üst eden Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve artan enerji fiyatları piyasanın dalgalanması ve güvensizlik...

Olaya siyasi olarak baktığımızda ABD-AB-Rusya- Çin eksenlerinden ve bunların etkilediği koordinatlardan söz etmek mümkün... Mesela geçtiğimiz günlerde hiç susmayan Elon Musk, yine konuşuyor ancak cümleleri önemli bir merkeze gidiyordu. Kritik bir isim üzerinden. Musk "Anthony Fauci'nin yargılanması gerekiyor..." diye sosyal medyadan paylaşımlarda bulunuyordu... Musk, Covid-19 SALGINININ KAHRAMANLARINDAN olan Fauci'yi hedefe koyuyordu...

Harvard üzerinden COVID-19 virüsünün yayıldığını söyleyen çok kişi vardı. O bölümün şefi de Fauci'ydi! Şimdi yaşananların ilk adımı virüs ile atılıyordu...

Gelinen noktada BlackRock, "Yeni bir dünya düzeni geliyor" diyordu. Yıkarak hem de...

Virüsle başlayan sarsıntı, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle tavan yapıyordu.

24 Şubat'tan bu yana yazdıklarımı Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da onaylıyordu.

Lavrov bu ayın ilk günlerinde soru üzerine "ABD tüm AVRUPA'yı köleleştirdi.

Sadece Almanlar'ı değil tüm Avrupa Birliği'ni kontrol altında tutuyor" cevabını verdi. Devamında ise "Avrupa'dan yatırımcıları teşviklerle çekiyorlar. AB'yi içten içe çökertiyorlar.

Sanayilerini bitiriyorlar" dedi...

Aynı Sergey Lavrov, bundan 4 yıl önce Münih Güvelik Zirvesi'ne gidiyor ve oradaki muhataplarıyla ayak üstü sohbet ediyordu.

Lavrov orada "Washington Moskova'yı kullanarak AVRUPA'daki çıkarlarını ölümsüzleştiriyor. Ve Almanya ile Rusya arasındaki yakınlığı durdurmak hatta kesip atmak için çaba harcıyor..." diyordu...

Yani 4 yıl önce şimdi gelinen noktayı anlatıyordu. Hatta Lavrov, Almanlar'ın da bu çabanın farkında olduklarını paylaşıyordu... Ancak değişen bir şey oluyor muydu?

Hayır! Rusya Ukrayna'ya giriyor, AB sarsılıyor ABD şimdilik de olsa kazançlı çıkan oluyordu...

Anlatmak istediğim BÜYÜK EKONOMİK SONUÇLAR İÇİN BÜYÜK SİYASİ HAMLELER yapıldığı gerçeğiydi... Yaşanılan, her taşın altında yatan asıl gerçek PARAYDI! Ve bunu yapan bir akıl bir ekol bir güç vardı. Hedefledikleri noktaya ulaşırlar mı bilemem. Ancak kurgu dahilinde yürüdükleri ortadaydı. FED üzerinden yaptıkları hamlelerle AB ve AB MERKEZ BANKASI gibi duruyordu. Bir yandan parayla, bir yandan nükleer korkuyla bir yandan enerji ile AVRUPA'yı sıkıştırıyorlardı.

Yetmiyor, Berlin-Paris eksenindeki yatırımcıları alıp ABD'ye götürüyorlardı.

Macron da bunu şikayet etmek için Biden'a kadar gidiyordu. Çok yönlü bir kurgu sahnedeydi. KRİZLE BÜYÜK SARSINTILARLA karşılaşılacağı artık SIR da değildi.

Bu gücün merkezi de ABD'deydi...

Dünya ekonomisinin yüzde 25'i ABD'ydi. Etkisi hesaba katıldığında kimse çekim alanının dışında değildi.

Sorunları büyük olan ABD büyük oynuyordu. Tarih bize gösteriyordu ki bir büyük gücün tasfiyesi yaşadığı sorunlardan dolayı değil çözüm üretememesinden kaynaklanıyordu. ABD rakibi gördüğü AB'ye ve Çin'e yükleniyordu. AB zayıflayınca Çin'in en büyük pazarı yara alacağı için taşlar PEKİN'de de yerinden oynayacaktı...

Yani ABD sorunlarını dışarıya taşıyıp kaosu başka adrese götürüyor ve çözüm arıyordu!

Diğerleri bunu yapamazken onlar hamle üstüne hamle yapıyordu. Bence fark buydu.

Oysa dünyadaki güç odağının ASYA'ya kayacağını söyleyen çok insan vardı. ABD'nin zayıflayacağı hatta bölünme ihtimali de dillendirilen konulardandı. ABD'nin gücü ve refahı İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kurduğu sistemden geliyordu. Başkaları üretiyor, ABD tüketiyor para da kendi finans sistemi içinde kalıyordu. Bir koyundan 5 post çıkartıyorlardı. Şimdi bunu değiştirmek için yola çıkılıyordu. BlackRock'un altını çizdiği KÜRESEL BÜYÜK DURGUNLUK sonrasında bize bambaşka bir dünya getirecekti. ABD bunu yapabilir miydi? Bilemem.

Ancak bunu yapmak için yola çıktığı bir gerçek.

Washington'un elinin altında 2008'de yaşanılan BÜYÜK KRİZİN DOSYASI bulunmakta. O prova üzerinden asıl kurgu şimdi sahneye konulacaktı.

Küresel ekonomik savaş siyasi sonuçlar da getirecekti.

Türkiye'yi de siyasi sonuçların yaşandığı konuma koymak isteyenler yok değildi. Son gelişmelere böyle bakmak faydalı olacaktı... Burada da siyasi denklemi değiştirmek isteyenler olacaktı. Yeni bir mücadele başlıyordu.

İstanbul yine KÜRESEL MÜCADELENİN merkezi oluyordu. İmamoğlu üzerinden yeni oyunun startı veriliyordu...