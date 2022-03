Büyük göz!

RUSYA-UKRAYNA savaşına gelin ASKER sayısı ve üs'lerden bakalım. Her gün ajanslara düşen haberlerin arka planına sarkalım. Bakalım önümüze nasıl bir tablo çıkacak. Savaş başlamadan önce yazdım.

ENERJİ kartı ve NÜKLEER tehdit ile AVRUPA'ya diz çöktürülüyor. Çin'e can suyu sağlayan AVRUPA'nın boyun eğmesi, Çin'in de kontrol edileceği anlamına gelmektedir. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini böyle okumak gerekir...

Eğer Rusya, Ukrayna üzerinden AVRUPA'ya korku salmasaydı ne olurdu? Gelin bu noktaya bakalım. Önce küçük birkaç ayrıntı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD'ye RUSYA'YA YÖNELİK ENERJİ AMBARGOSU ile ilgili açıklamalar yaptı. Rusya'ya enerji yaptırımı uygulanmasının AĞIR EKONOMİK SONUÇLAR DOĞURACAĞINI SÖYLEDİ... Ki haklı...

Zaten SAVAŞ bu gerçeğe dayanıp başlatıldı!

Alman Başbakanı Scholz "Rusya'ya enerji yaptırımının ağır ekonomik sonuçları olur.

Almanya sanayisi büyük yara alır. Ekonomik krize ve büyük çaplı işsizliğe sebep olur..." dedi. Yani durumu ve çaresizliği özetledi.

Rusya'yı da "Çıkarlarını zorla dayatmaya hazır bir komşu" olarak tanımladı. Almanya, RUS KORKUSUNDAN uykusuz geceler geçirirken Biden yine sahne aldı.

Tiyatro kaldığı yerden hızla devam ediyordu!

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da Putin'i kast ederek "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" dedi. Biden'ın bu açıklamaları "ABD, Rusya'da 'rejim değişikliği' hedefliyor" söylentilerine neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken devreye girdi ve BAŞKAN'ın aslında ne demek istediğini açıkladı:

Bizlerden tekrar tekrar duyduğunuz üzere, Rusya'da ya da bir başka yerde rejim değişikliği stratejisine sahip değiliz... Her halükarda o ülkenin halkına kalmış bir sorundur. Ruslar'a kalmıştır..." ABD resmen özür diliyordu! BATI MEDENİYETİNİ tehdit eden Rusya'da ise "Neden rejim değişikliği istemiyoruz, aman bizi yanlış anlamayın telaşı" vardı! Binlerce kez yazdığım gibi ABD ile RUSYA arasında sorun yoktu! Sorun olan biteni anlamakta zorlananların kafasındaydı.

Açalım...

ABD suyun diğer yanında. Dünyaya baktığında hem kendi potansiyeli hem de Çin ile yakınlığından dolayı AVRUPA'yı öteden beri hedefine koymuş durumda. Avrupa'nın kendi ekonomisi ve genleşerek ÇİN ile olan yakınlığı Washington için BEKA sorunudur. Ve buna müdahale etmesi şarttı. Bunu şimdi Rusya ile yapmakta. Eğer Rusya bu role razı olmasaydı ne olurdu? Madem AVRUPA hedefti, rakipti ve biçilmesi gereken bir BİRLİK'ti.

ABD ikinci planda ne yapardı?

ABD İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana RUSYA'yı DÜŞMANLAŞTIRARAK AVRUPA'ya asker yığıyordu...

Açık kaynaklar dışında nerede kaç üssü var bilmek kolay değildi...

Ancak ABD Avrupa Komutanlığı (United States European Command-EUCOM) ve Afrika Komutanlığı (United States Africa Command-AFRICOM) Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.

Avrupa Komutanlığı'nın merkezi PATCH KIŞLASI'dır! EUCOM komutanı aynı zamanda NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı komutanı olarak da görev yapmaktadır.

Türkiye ve İncirlik de buraya bağlıdır! Afrika Komutanlığı da KELLEY KIŞLASI'ndadır!

Buradan hava, kara ve denizden tam 51 ülkedeki ABD askeri faaliyetleri koordine ediliyor. Yine ABD Avrupa ve Afrika Donanma Komutanlığ'nın (US Marine Corps Europe and Africa) merkezi de Stuttgart yakınlarındaki Böblingen'dedir.

PANZER KASERNE Kışlası merkezdir!

ABD Hava Kuvvetleri için Almanya'daki üs'lerin önemi tartışılmazdı. Ramstein ve Spandgdahlem'deki üsler çok faaldir. Büyük GÖZ burasıdır... Açık kaynaklara göre ABD, ülkesi dışında 320 bin asker bulunduruyordu. Bu sayı AVRUPA'da 70-90 bin arasındaydı... Mesela Eylül ayı rakamlarına göre ABD'nin ALMANYA'daki asker sayısı 46 bin 94'tü.

6. Filo Komutanlığı'nın bulunduğu İtalya'da ise 14 bin 720 Amerikan askeri vardı. Biden'ın hafta sonu gittiği Polonya'da ise yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapmaktaydı. İspanya- Yunanistan-Norveç- Hollanda gibi ülkeler de payına düşeni alıyordu...

ABD, kabaca RUSYA'nın UKRAYNA'yı kuşattığı sayıda askeri, zaten AVRUPA'ya indirmişti!

LABORATUVARDA ÜRETTİĞİ RUS KORKUSU NEDENİYLE kimse de sesini çıkaramıyordu! NÜKLEER GÜÇ olduğu gerekçesiyle asla ve kat'a Rusya ile karşı karşıya gelmeyeceğini açıklayan ABD bu kadar askeri neden AVRUPA'ya yolluyordu? TEHDİT Rusya ise neden diş gösterilmiyordu? Neden Putin'in uykusunu kaçıracak adımlar atılmıyordu? Ya da daha açık soracak olursak AVRUPA'daki 90 bin ABD askerinin asıl görevi neydi? Avrupa'yı kontrol etmek durdurmak gerektiğinde ise vurmak!

TEHDİT Rusya değil AVRUPA'ydı... Rusya'nın ABD ile kıyaslanacak ne ekonomisi, ne askeri, ne teknolojisi, ne de küresel hayali vardı. Üzerine aldığı rolle büyüyen bir ülkeydi RUSYA... Şimdi yine aynı rolle sahnede...

Türkiye mi? Kazanan tarafta olacak. Hiç merak etmeyin...