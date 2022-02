Senaryo

DOĞAL olarak herkes önüne gelen "SON KARE" ile ilgileniyor ve olaylara oradan bakıyor. Hem içeriye hem dışarıya buradan odaklanıyoruz.

Yanılmamızın nedeni budur.

Ukrayna-Rusya savaşı da aynı şekilde. Sadece yanılan sıradan insanlar değil.

Ukrayna DEVLET Başkanı da bu listenin en başında yer alıyor. Eğer GÖREVİ UKRAYNA'yı RUSYA toprağı yapmak değilse attığı adımları kendisinin çıkıp anlatması gerekiyor... Birinci şüpheli o! Tabii bence...

Binlerce kez yazdım.

Dünya üzerinde ALGORİTMA meydana getiren bir akıl vardır. Bu akıl biz görmesek de bilmesek de her yere girer, ulaşır. Mesela bu merkezlerden biri de İSVİÇRE'dir. Napolyon'dan HİTLER'e kadar, dünya savaşları da dahil her taraf hallaç pamuğu gibi atılırken İSVİÇRE nasıl dışarıda kalıyordu? Neden kimse bu ülkeyi kendi topraklarına katmak istemiyordu?

Kim neden korkuyordu?

Bilinmeyen gizli anlaşma neydi? Kim ya da kimler bu ülkeyi hangi güçle koruyordu?

Ya da soruları şöyle soralım! Japonya'nın 1900'lerdeki teknolojik devrimi ve ardından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki TEKNOLOJİK çağ değişimini kim nasıl gerçekleştiriyordu? Çin, fakir yoksul bir ülke iken nasıl 25 yılda DÜNYADA ŞAMPİYONLUĞUNA oynuyordu? Rusya alt yapısı olmadığı halde askeri kapasitesini nasıl artırıyordu?

Bu bilim ve tekniğin sahibi kimdi? Kim hangi yolla veriyordu? Kim neden destek olmak istiyordu?

Soruyu bir de şöyle soralım.

Bazı ülkeler hedef seçilerek BÜYÜTÜLÜRKEN, Türkiye neden dışarıda tutuluyordu?

Bizler olaylara parti ve lider penceresinden baktığımız için anlamıyorduk. Sokakta sorun!

Çok kişi şu an size "Dünya üzerinde Putin'den daha güçlü lider yok" diyecektir.

Ancak gerçek öyle değil.

İstendiğinde 3 günde indirilir!

KÜRESEL ROLÜNÜ oynamasın görelim! Kapalı kutu İSVİÇRE'den gidelim.

DAVOS'u bilen biri olarak "Dünyanın tepesindeki bütün isimler nasıl oluyordu da bu köye geliyordu? Kim bunları buralara getiriyordu?" diye sık sık soruyordum. Ve hangi güç bütün savaşların dışında İSVİÇRE'yi tutabiliyordu?

Şu an NÜKLEER SAVAŞ BAŞLASA yine İSVİÇRE'ye bir şey olmayacaktı! Dünya yıkılsa orada yaprak kımıldamazdı! Neydi bu SIR?

Neydi bu gizli anlaşma?

Devam...

DAVOS'un ön yüzü Klaus Schwab'tı... Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk ismi... Arkadaki güç ise SIR!

PAPA'yı koruyan askerlerin de geldiği İSVİÇRE'yi nedense Klaus Schwab'la birlikte anıyorduk. SCHWAB daha 1992'de bir program başlattı... Programın adı ilginçti! YARININ KÜRESEL LİDERLERİ...

Bu program sonraki yıllarda hızlandı... Bilinen 200 önemli isim buradan mezun oldu... Bence daha çok!

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, Norveç Veliaht Prensi Haakon, Danimarka Veliaht Prensi Fredrik, Hollanda Prensi Jaime de Bourbon de Parme, Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Bandar, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Fransa Cumhurbaşkanı EMMANUEL MACRON, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada bu isimlerin bazılarıydı. Gelin vitesi yükseltelim... Tony Blair ve Nicolas SARKOZY de bu listenin içindeydi.

Tıpkı MERKEL ve PUTİN gibi... Hatta şaşıracağınız başka isimler de vardı! BILL GATES, Bono, Richard Branson (Virgin Group), Jorma Ollila (Shell) ve Facebook'un kurucusu Mark ZUCKERBERG! Genç dahi olarak bilinen Zuckerberg son toplantıya katılıyor ve ABD'ye dönüp 4 gün sonra FACEBOOK ile dünyanın değişimine katkı veriyordu.

Leonardo Di Caprio da, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da, Google'ın kurucusu Lary Page de, David ROTHSCHILD de, Jacob Wallanberg de hatta ve hatta SKYPE'nın kurucusu Niklas Zennstörn de oradan mezun oluyordu! Elbette bu kadar değildi yolu oradan geçenler... Kanada Başbakanı Justin Trudeu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya'nın eski şansölyesi Sebastian Kurz da oradan "OLUR" alanlardı!

Yani YOK yok'tu!

İlişkileri takip edince, ulaştığı yerleri görünce haliyle irkiliyorsunuz.

Ve bu ayak izleri takip ederek ilerlediğinizde de UKRAYNA-RUSYA savaşını da başka gözle değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Ortada bir de Zelenski'nin lider olarak apranti hatalarını görünce gerçekten "YOK ARTIK!" diyorsunuz...

Dün önemli ve garip bir açıklama geldi. Güler misiniz, ağlar mısınız! Fransa Savunma Bakanı Florence Parly "Ukrayna'nın yanında olduğumuzu tekrarlamak isterim, ancak herkesin Rusya'ya savaş ilan etmek istemesinin sonuçlarını ölçmesini istiyorum. Bunu hiçbir ülke istemiyor, ABD de reddediyor. Nükleer bir güçle karşı karşıyayız" dedi.

Haftalardır "UKRAYNA'nın sonuna kadar yanındayız" diyenler şimdi "RUSYA NÜKLEER GÜÇ. HİÇ KİMSE ONLARLA SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYOR" diyordu.

Peki Rusya nükleer güce yeni mi sahip olmuştu ki korkuyordunuz! Şaka gibi değil mi! Dün de yazdığım gibi Putin'in NATO'dan ödü koparken NATO çekiliyor PUTİN ilerliyordu... Daha da ilginci vardı! Rusya'ya hep birlikte YAPTIRIM uygulayacaklardı!

SÖZDE! Swift meselesi masaya geldi. Putin'le kağıt üzerinde savaşan AVRUPA BİRLİĞİ buna onay vermedi! ALMANYA ve İTALYA başı çeken "HAYIR"cılardı! Putin ve Lavrov'un paralarının dondurulması ve Avrupa'ya seyahatlerinin yasaklanması gündeme geldi. Şaşırmayın!

Avrupa Birliği buna da "EVET" diyemedi...

Diyemezdi de... Roller dağıtılıyordu herkes buna göre oynuyordu..

Yani büyük bir senaryo yazılmış herkese rolü verilmişti... Olan biten buydu! Bunu okuyan, senaryoya dahil olan ya da deşifre eden yol alacaktı...

Konu bundan ibaretti...

Bence...