İnce hesap

YİNE kaldığımız yerden devam etmekte fayda var...

2018'deki DER SPIEGEL'in olay kapağında OTOKRAT olarak tarif edilen 4 lider vardı.

Trump- Erdoğan- Putin- Cinping.

Der Spiegel'in ne kadar etkili ne kadar derin bir yayın olduğunu bilenler mesajı hemen almıştı!

Alman DERİN AKLI kapaktan SÖYLEMESE DE "4 lider yeni dünyayı şekillendiriyor. Biz yokuz..." diyordu. Lafın tamamı deliye söylenirdi.

Çünkü gerçekten Erdoğan-Putin ve Cinping ile konuşup sonuç alabilen tek lider TRUMP'tı.

ABD, Türkiye'ye karşı hasmane tutum da sergilese TRUMP imza atmıyor ve operasyonları engelliyordu.

Hiçbir zaman olaylara kişisel bakmadım.

O seviyede dostluk arkadaşlık olmaz. Bunu bilirim. Herkes görevinin gereğini yapar. Herkes dengenin gerektirdiği gibi davranır... Mesela ABD ile RUSYA sahne önünde SAVAŞIR gibi yapsa da gerçek farklıdır!

Mesela Putin'in göreve gelişinin 20. yılında yani 2020'de olay görüntüler servis edildi. Servis edilen görüntüler 2008'e aitti!

SOÇİ'deki görüntülerde BUSH ile PUTİN yerel kıyafetli hanımlarla çılgınca dans ediyordu!

Ancak büyük çoğunluk, iki ülke arasındaki ilişkiyi bilmiyordu!

Neyse...

KÜRESEL ANLAYIŞI temsil eden ve çok güçlü olan ekol, Biden'ı getirip Trump'ı kenara itmeyi başardı.

Türkiye'de RUSYA ile yakınlaşmaya karşı çıkanlar orada da TRUMP'ın RUSYA ile ilişkisini DOSYA haline getirip başına dert açıyordu. Trump, Michael Flynn gibi Paul Manafort gibi pek çok adamını bu nedenle kaybetti.

Hatırlayın...

Uzağa çekilip bakıldığında ne görülüyordu? Çok uzun zamandır bunu anlatmaya çabalıyorum.

Bazen Trump üzerinden bazen MÜLTECİ kartı üzerinden bazen Erdoğan bazen de Putin üzerinden...

ULUS DEVLET anlayışını parlatan EKOL, KÜRESEL AKLI, KÜRESEL EKONOMİYİ, KÜRESEL İLETİŞİMİ sevmiyor. EN büyük rakip olarak görmekte...

SAVAŞIN ANA MOTİVASYONU BU! Eğer mücadeleyi böyle tanımlarsak hem liderlerin hem partilerin hem devletlerin ne yapmak istediğin anlarız...

Başkan Erdoğan, içerideki operasyonların ardından özellikle 2013'ten sonra karşı tarafı tercih etti.

Bahçeli ile yan yana gelip KÜRESEL HAREKETLERE karşı tutum aldı. İçeride konuştuğumuz FAİZDÖVİZ- ENFLASYON bunun sonucuydu!

Anavatanı AVRUPA olan KÜRESEL AKIL para ile geliyor ve bir medeniyet çerçevesi çiziyordu.

Bunu en iyi anlatan da MACRON'du!

Fransız lider ABDRUSYAÇİN'i öteki ilan edip "düşman" kategorisine sokuyor ve "ACİL OLARAK BAĞIMSIZ AVRUPA ORDUSU KURULMALIDIR" diyordu.

Bu sözün arkasındaki asıl güç ALMANYA idi.

Görünmüyordu! Macron "AB dünya tarihinde benzeri olmayan bir barış ve gelişme projesidir.

Ne olduğumuzun ve neyi yaşadığımızın bilincinde olmak gerekiyor.

Avrupa'nın 70 yıldır içinde yaşadığı barış ve refah, bizim tarihimizde altın bir parantezdir" diyordu.

Aynı zamanda AVRUPA ORDUSU isteyerek bunun böyle gitmeyeceğini ilan ediyordu...

Mesela GEORGE SOROS, Erdoğan'a savaş açarken bile Türkiye'nin Rusya ile yan yana gelmesini istemezdi. İDLİB meselesinde Avrupa'ya "Türkiye'ye destek verin" diye açık çağrı yapıyordu...

Böyle çok örnek vardı.

Osman Kavala da simge isim haline geldi.

Davasında bile bunu görmek zor değil.

Türkiye'ye fatura kesmek için toplanacağını ilan eden AVRUPA her defasında bir kredi veriyordu.

SOROS'un açılımı gibi...

DER SPIEGEL'in kapağındaki isimlerden Trump gitse de Erdoğan duruyordu ve maçın kaderini değiştiriyordu.

İPEK YOLU vesilesiyle Rusya-Çin ile yan yana gelen TÜRKİYE başka bir oyuncu oluyordu... AVRUPA BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORDU...

Çıkarları ile zıt olan buydu. Ve bunu değiştirmek isteyeceklerdi.

ÇİN'e karşı AVUSTRALYA'ya satılan nükleer denizaltılarda FRANSA devre dışı kalıyordu!

Oyun kurucunun İNGİLTERE olduğu ortaya çıkıyordu!

BREXIT zaten AVRUPA'yı bitirmek için atılan bir adımdı.

Bütün gelişmelerin altında yatan mücadele buydu!

AVRUPA Türkiye'yi kazanmak için her yolu deneyecekti.

Başka şansları yoktu.

Bunu daha da şiddetli bir şekilde hissedecektik...

Kemal Bey'in TÜİK'in kapısına gitmesi de, muhalefetin BOĞAZİÇİ'ndeki olayların içine girmesi de aynı koordinatlara işaret eder...

Biz KÜRESEL bir KAVGANIN en önemli virajındayız. Sancıların nedeni bu...