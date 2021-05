KONUM FARKI

MUHALEFET partilerini, CHP'yi, Meral Hanım'ı, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, Karamollaoğlu'nu, HDP'yi ve AK PARTİ'nin yolunu hep birlikte değerlendirmek şart.

Güncel sloganların üzerine çıkıp bakmak gerekiyor.

Daha net söylemek gerekirse Başkan Erdoğan ülkenin ihtiyaçlarına değil de iktidarın ruhuna sarılsaydı inanın bu kadar zorlanmazdı. 20 yıldır ülkeyi yöneten kadronun eleştiri alması, yıpranması ve saldırılara maruz kalması doğaldır! Burası son tahlilde Norveç değil Türkiye...

Dünyanın merkezi...

Kimseyi rahat bırakmazlar.

Bırakmıyorlar da...

Gelin o güne gidelim... Ve sonra yaşananlara bakalım...

26 Eylül 2013 tarihine dönelim. Yani 17-25'ten yaklaşık 2 ay öncesine...

Gezi eylemlerinden birkaç ay öncesine... Kobani olaylarını doğuran gelişmelerin öncesine..

ANKARA'DA çok önemli bir toplantı vardı.

Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve diğer yetkililer masadaydı.

Konu Türkiye'nin uzun zamandır almak istediği UZUN MENZİLLİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİYDİ!

İhalede olanlar da deve dişi gibi firmalardı! ABD, Patriot, Rusya S-300 VM, Fransaİtalya ortaklığı ise Eurosam Samp-T ile katılıyordu. Tabii bir de ÇİN vardı... BATILI firmalar kendilerinden emin görünürken ÇİN ikinci teklifle fiyatı düşürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en pahalı ihalesi olan füze alımında ÇİNLİLER 3 milyar doların altına düştüler... Başbakan Erdoğan da alınacak füzeler için "en az yüzde 50 yerli katkı" şartı istemişti.

Çinli şirket CPMIEC'in ürettiği HQ-9 füze sistemi 2'li ve 6'lı bataryalar halinde konuşlandırılacaktı. Bin 300 kilogram ağırlığında, 7 metre uzunluğundaki füzenin 100 kilometreden fazla vuruş menzili bulunuyordu. Füze 180 kilogramlık patlayıcı başlık taşıyordu. Füze 1980'de üretildi, ancak bugüne kadar çok sayıda modernizasyondan geçti. Türkiye bu hamleyle dışarıdan gelecek hava saldırılarına karşı kendi kalkanını oluşturacaktı...

Medya bunları yazmasa da daha doğrusu olaylara böyle bakan çok isim olmasa da bu adım BÜYÜK MERKEZLERE bomba gibi düştü. Olayları kendi içinde analiz etmenin dışında kitlelerin bilmediği ANA GERÇEKLERE odaklanmak gerekiyordu... Bu iklim Türkiye'yi ve AK PARTİ'yi sarsan 17-25 ARALIK operasyonlarına uzandı...

Ülkede nefes alınacak alan kalmamıştı. Bu gerginlikle bir de araya ABD ziyareti girdi. O ziyaret sonrası ABD ile ipler iyice kopma noktasına gelmişti. Zaten GEZİ OLAYLARININ başka bahanelerle başlaması sürpriz olmuyordu...

Ziyaretin kötü geçtiği CNN INTERNATIONAL'ın TAKSİM'e kamp kurmasından anlaşılıyordu.

Ankara NATO'nun dışında bir adım atmaya kalktığı an ülke karışıyordu. Aslında söylenmeyen, net olarak dile getirilmeyen buydu. Bence Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı bütün sarsıntıların nedeni burada gizliydi... Bu sarsıntı KÜRESEL hale geldi, getirildi. Bunu da KOBANİ olayları ile Hollywood ile yaptılar...

Alınan kararın üzerinden 2 yıl geçmişti... Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesi iptal edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu buna ilişkin kararı imzalıyordu... Karar, Antalya'daki G-20 zirvesinden hemen önce açıklanıyordu!

ABD hız kesmiyordu.

Radarına giren CPMIEC şirketini Suriye, İran ve Kuzey Kore'yi ilgilendiren 'nükleer silahların yaygınlaştırılması anlaşmalarını' ihlal etmesinden dolayı Şubat 2013'te yaptırım listesine alıyordu...

Türkiye'nin konumu çok ama çok değerliydi. İç siyasetten bunu anlamaya fırsat kalmıyordu.

Bırakmıyorlardı. Ankara hala tam olarak bir KARAR vermiş değil... Doğu ile mi yoksa ABD-İNGİLTERE-NATO ile mi yürüyeceği konusunda zemin yokluyor... Rus Savunma Bakanı NATO'nun DEFENDER EUROPE TATBİKATINDAN çok rahatsız. Katılıma bakıldığında en büyük gücün TÜRKİYE olduğu ortada...

Zaten Türkiye'nin AŞI'dan FÜZE'ye kadar her yerde basınçla karşılaşmasının nedeni DEĞERLİ oluşu...

VE KARAR VERMEYE ZORLANIYOR OLUŞU...

Türkiye Çinli şirket CPMIEC'i yolladı ancak BATI'nın dediğini de yapmadı. Bunu üzerine 2018'de üç silahşörler devreye girdi! Fitch, Moody's ve S&P Türkiye'nin notunu da algısını da değiştirdi.

Bu da EKONOMİK OLARAK SALDIRILARIN ARTACAĞININ İŞARETİYDİ. Başlamışlardı...

Pandemiyi de üzerine koyarsanız yaşananların kısa bir özeti ile karşılaşırsınız...

Tansiyonu çıkaran olaylar, sloganların çok dışında bir gerçeği temsil etmekteydi.

Olaylara böyle bakmakta fayda var...



NOT: Çin Hava Savunma sisteminin iptali S-400'le sonuçlandı. Çin aşısındaki sorun da Rus aşısına acil onay ile aşıldı. İlginç değil mi?