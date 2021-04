Savaşın 20 yılı

SON günlerde uzun süredir izlediğim olayların tekrar muhasebesini yapmaktayım...

ABD ile Sovyetler arasında NATO ve DEMİR PERDE ülkeleri denklemine oturtulan görünmeyen dengenin tekrar canlandırıldığını görüyorum.

Pek çok işaret, pek çok adım var. Görene tabii... Eğitim sistemimiz bize önümüze bakmayı öğretir. Geniş ve kapsayıcı düşünmeyi, satranç gibi hamleleri nedenleriyle birlikte sıralamayı pek sevmeyiz.

Genel olarak bir olaya kilitleniriz. Mesela USAME BİN LADİN! Bize anlatıldığı şekliyle kabul ederiz. EL KAİDE terör örgütüdür, o da lideridir! Kime nasıl ve neyle hizmet ettiği konusuna zaman ayırmayız...

Böyle pek çok örnek var...

Açalım... Türkiye'nin geleceği yeri ve kontrol edeceği alanı anlamaya çabalayalım...

2001 11 Eylül'ünde uçaklar yani EL KAİDE teröristlerinin kullandığı söylenen uçaklar WORLD TRADE CENTER'a daldı. Kıyamet koptu. Yüzlerce insan öldü. Korku dünyayı kapladı. Arkasından inanılmaz bir tepki geldi! ABD yani dünyanın en büyük silahlı gücü AFGANİSTAN ve IRAK'a daldı... Saldırı New York'ta gerçekleşiyor ancak ABD ASYA'ya koşuyordu...

AFGANİSTAN'ın İKİZ KULE saldırısıyla ilgisi neydi? BİN LADİN emri TORA BORA DAĞLARI'ndan vermişti!

Hikaye buydu. ABD, 100 binden fazla askeri bölgeye yığdı... EL KAİDE, CIA'nın KOD İSMİYDİ. 50'den fazla ülkede operasyon yapan bir terör örgütü vardı ancak gökyüzünde binlerce uydusu olan ABD bu iletişimi yakalayamıyor, çözemiyor bunun için de 100 bin asker yolluyordu...

İnanırsan! Oysa ÇİN'i büyütmek ve ABD'nin karşısına çıkarmak için yapılan HAZIRLIĞA son verilmeliydi.

EL KAİDE'ye ve Ladin'e bu nedenle ihtiyaç vardı. Çin'in yürüyüşünü ASYA'da kesmenin adımıydı bu. Oraya gitmek için bir neden gerekliydi!

Bulunmuştu. LADİN...

Neyse... Yeni Başkan Biden "Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmenin zamanı geldi" diyerek askerleri çekiyordu.

Son ABD askerinin ülkesine gireceği tarih ilginçtir 11 EYLÜL olarak belirlenmişti...

İKİZ KULELER'İ vuran ABD şimdi 11 Eylül'de askeri çekerek operasyonun bittiğini ilan ediyordu. Yani belli ki BÜYÜK SERMAYE ile ANLAŞMA yapılmıştı.

Yine Biden gelir gelmez ALASKA'nın ANCHORAGE kentinde yapılan ZİRVENİN sonucuydu bu! Çin dediğimiz harika organizasyonun arkasında BÜYÜK AİLELER vardı. Zaten bunlar arasında yer alanlar, özellikle 5G-6G üzerinden oyun kurmayı amaçlayanlar, tasfiye ediliyordu.

BAZ İSTASYONLARI 5G için veri merkeziydi. Bilmedikleri bir şey olmuyordu bu sayede!

Savaşın önemli tarafı buydu zaten... Çin şansını denedi, püskürtüldü...

Kitaplarda filmlerde olmayan ABD ile RUSYA'nın KAVGA görüntüsü altında İTTİFAKLARINI devam ettirdiği gerçeğiydi. Bizde bunu anlatmak inanın çok zordu!

Arada kalan Türkiye oluyordu.

Eğitim sistemi, hukuk sistemi, ticaret, anlaşmalar, diplomatik ilişkiler, AB yolculuğu, gurbetçiler yani hangi paragraftan bakarsanız bakın AVRUPA ile TÜRKİYE iç içeydi!

Siyasi partilerimizin tamamına yakını da AVRUPA ile ilişkilere önem veren oluşumlardı. Ancak KÜRESEL DENGE farklıydı. ABD yaşamak için, yönetmek için RUSYA'yı yanına alıp ÇİN'i her yerde kontrol etme amacındaydı... Bu ya savaşla ya da böyle inanılmaz bir kurguyla olacaktı... İKİNCİ ŞIK daha insaniydi... Burada Türkiye çok ama çok önemliydi. Çünkü ABD'nin asıl rakibi olan AVRUPA, Türkiye üzerinden Çin'e ulaşan yola çıkabilirdi.

Bu TÜRKİYE'nin kapısını açmasıyla olacak bir işti...

Aynı anda ORTADOĞU da AVRUPA'nın elini uzatabildiği, oyun kurabildiği alan olacaktı...

Bütün bunlardan dolayı UKRAYNA krizinde ABD, UKRAYNA'nın yanında pozisyon alıyor ancak RUSYA'ya karşı asla tek hamle yapmıyordu. Yapmazdı ve yapmayacaktı! Çünkü asıl mücadele AVRUPA ve ÇİN'in kontrol edilmesiydi. Trump, Beyaz Saray'a gelirken iki yıl "RUSYA SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ" iddiası DOSYA olarak ısıtıldı. Sonra rafa kaldırıldı.

Dün ABD ile SOVYETLER, FÜZELER üzerinden kapışıyor görüntüsü veriyordu, şimdi de DİJİTAL SAVAŞIN tarafları olarak sahne alıyordu.

"RUSYA SEÇİMLERE

MÜDAHALE ETTİ"nin alt metni buydu! YAZAN, ÇİZEN, ROL DAĞITAN

ABD'ydi! Eskiden olduğu gibi... Tam da bu nedenlerle ABD, KARADENİZ'e gemileri yollamaktan vazgeçti... AVRASYA'daki her hareketlenme ÇİN ve AVRUPA'nın bölgedeki rolünü biçmek içindi... Bu kavşakta en önemli ülke TÜRKİYE hala tam olarak kararını vermiş değil. Olan biteni izliyor ve AVRUPA'ya biraz da mesafe koyuyor... Halının ayaklarının altından çekildiğini gören Charles Michel ve Ursula von der Leyen BEŞTEPE'ye koşuyordu... Geçtiğimiz hafta yazdığım gibi TÜRKİYE ile RUSYA'nın arasına KARA KEDİ girmesi için yoğun çaba harcanacaktı. Türkiye ile Rusya ayrı düştüğü an en büyük zararı oyun kurucu olarak ABD görürdü! SÜPER LİG'de işler böyle yürüyor...

11 EYLÜL'de son ABD askeri ülkesine döndüğü an yeni sistemin çarkları işlemeye başlayacaktı. Kağıt üzerinde böyle. Bakalım neler olacak...

Özellikle Türkiye'nin AVRUPA ve ÇİN ilişkilerine odaklanmak şart. İzleyelim...