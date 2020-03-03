Oyun içinde oyun
Bunun için de ipuçlarının peşinden koşarım. Sovyetler'in yıkılmasından sonra YENİ DENGENİN nasıl olacağı, cevabını en merak ettiğim sorudur. Ülkeler ve çok önemli isimler DENGENİN sonucunda kendilerine düşen rolleri yerine getirir. Kuraldır bu, değişmez.
Tarih böyle aktı...
Sovyetler yıkılınca Çin büyüdü, İPEK YOLU sahne aldı ve son hamleler yapıldı... Tabii ki önemli olan TÜRKİYE nerede ve nasıl olacaktı? Beni ilgilendiren de burası... İdlib ve Suriye ortada.
Ordumuz, askerimiz orada. Sadece biz mi oradayız? Elbette hayır.
Herkes orada...
Gelin bu noktadan gidelim ve anlamaya çalışalım...
Kaç zaman önce yazdım bilmiyorum. Ama birkaç kez altını çizdim. Çok önemliydi çünkü...
Alman Der Spiegel'in kapağını aktarmıştım. Derginin arka planını bildiğim için asla ve kat'a yabana atılacak bir çalışma değildi. Mesaj açık ve netti...
Bilmeyenler için tekrar altını çizmek isterim... Alman Der Spiegel dergisi, Pentagon'dan yönetilir. Bu çok uzun yıllardır değişmedi. Katolik gücün dünyadaki en etkili yayın organı olarak bilinir. Doğrudur.
Kimse kabul etmese de her yayın organının bir gücü vardır.
Bazılarının gücü sınırları aşar.
Operasyoneldir. Der Spiegel de öyledir ve ağır güçtür.
2018 Haziran ayına gidersek, neyi nasıl operasyonun içine çektiğini daha iyi anlarız.
9 Haziran 2018 tarihli Der Spiegel'in kapağında Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump var. Dergi, Yeni Dünya Düzeni için bu 4 liderin çok güçlü olduğunu yazdı. Peki DERİN AKIL dergi kapağı üzerinden ne diyordu? Kime ne anlatıyordu?
PENTAGON'un yönettiği ALMAN Dergisi açık şekilde söylemese de bu 4 liderin birbirleriyle çok ama çok iyi anlaştığını yazıyor ve şunu ekliyordu: KENDİ ÜLKELERİNDEKİ DERİN YAPILARLA SORUN YAŞAYACAKLAR... Ülkelerinin içinde de başları ağrıyacak diyordu.
Mealen... Alt metinlerde... Daha da açık söylersek Pentagon, net olarak Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Donald Trump'tan kurtulmak istediğini Der Spiegel üzerinden ilan etti. Zaten bu nedenle ortada hiçbir sorun yokken, yani Suriye'de savaşın eşiğine gelmemişken, dünya CORONAVİRÜS'le tanışmamışken yazdım bunları...
Yaklaşık 19 ay sonra yani günümüzde neler yaşanıyor.
Şi Cinping, Coronavirüs ile teslim alındı. Diz çöktürüldü.
Yardım istiyor. Hiçbir kararı hayata geçirmek için artık acele etmiyor.
Washington'dan gelen emirleri bekliyor. Trilyonlarca dolarlık zararları var. Ülkede yaşayan her Çinli, her an öleceğini düşünerek güne başlıyor. Kimse huzur içinde yatağına giremiyor.
Bu çok ağır bir travma.
Gelelim Rusya Devlet Başkanı Putin'e... Coronavirüs'ün en ağır etkilediği ikinci ülke Rusya. Petrol ihtiyacını azaltan Coronavirüs, Putin'i de Washington'a yani Derin Amerika'nın eline itti. Sadece bu mu? Derin Rusya, Putin'i oyun dışı bıraktı. Son günlerde Putin'in kaç açıklamasını gördünüz. Sesini duyan var mı? Lavrov, derin Rusya'nın yani Yahudi gücün etkisinde. Putin'in söylemek istemediği her şeyi Lavrov'dan duyuyoruz. Putin, Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor.
Moskova'nın Suriye planı Derin Rusya'nın aklı. Putin bazı konularda tepkisini gösterse de bunda ısrar ettiği anda görevden alınacağını biliyor. Çünkü Putin'in ciddi bir rahatsızlığı var. Derin Rusya bunu koz olarak kullanıyor.
Başkan Erdoğan, DERİN AMERİKA ile doğrudan mücadele eden tek lider. Doğal olarak ABD hasım olmayı sürdürüyor. Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarını masaya getirdiği an bugün İDLİB'de Rusya ve İran ile yarın AKDENİZ'de bir başka aktörle karşı karşıya getirecekler... Mesela Mısır gibi... Zaten takip edenler bilir, İDLİB ve SURİYE olayına hep böyle baktım.
Bölgeye, dünyaya asla EL KAİDE, PKK-YPG, HİZBULLAH, SURİYE-IRAKİRAN-RUSYA üzerinden bakmadım...
Dünyanın bir yerinde yaprak kımıldıyorsa ya Londra'ya ya Washington'a bakacaksınız...
Dün de bugün de durum böyle.
Kapaktaki son lider Donald Trump... Aslında ÜÇ LİDERİN yanında Derin Amerika ile savaşan en güçlü kişi Donald Trump oldu.
Derin Devlet'e savaş açan Trump, "Sabıkalı derin devlet etrafında dönen şeylere bakın. Rusya ile gizli işbirliği iddiasının ardından gidip bir dümen çevirdiler, sonunda bu ülkede benzeri görülmemiş bir casus skandalıyla yakalandılar. Bu, cadı avıdır" dedi. Derin Devlet'e teslim olmayacağını söyledi.
Öyle de yaptı. Derin aklın Beyaz Saray'daki çok önemli isimlerini tek tek attı. Ancak o da teslim olmak zorunda kaldı. Çünkü Pentagon'u da yöneten derin akıl, Trump'ı köşeye sıkıştırdı.
Der Spiegel'in kapağındaki 4 önemli ve güçlü liderin de hedef olması tesadüf mü? Elbette değil.
Pentagon, çok güçlü bir şekilde kararlar alıyor. Yeni Dünya Düzeni'ne karşı çıkan ve Derin Amerika'ya karşı olan 4 lider de hedef. 4 lider de her şeye rağmen geri adım atmıyor, atmayacak.
Belki her şey daha zor olacak ama 4 lider istenileni vermeyecek.
Ancak Trump, kararını verdi. Derin Amerika ile çatışmayı bıraktı.
Çünkü ikinci kez BAŞKAN olmak istiyor. Derin Amerika Trump'a güvenmiyor. Onun etrafını istediği gibi yönetmeye başlasa da güvensiz bir durum var. Bu netleşmeden İKİNCİ KEZ SEÇİLMESİ de garanti değil!
O nedenle Der Spiegel, 9 Haziran 2018'deki kapakta Coronavirüs'ü de ima etti, İdlib'i de Akdeniz'i de... Tabii her şey bu kadar kolay olmuyor.
Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Vladimir Putin'in elbette kendi planları var. Pentagon, Taliban'la anlaştı. Zaten kendi kurdukları bir örgüttü ve anlaşma yapıldı.
O Taliban'ı şimdi nerelerde göreceğiz? Rusya'nın Vietnam'ı kabul edilen Afganistan'dan sonra yine Rusya'nın içinde mi? Yoksa Suriye'de Türkiye'yi hedef alan örgüt olarak mı? Bilmiyoruz!
Eğer Coronavirüs etkili olmasaydı, Çin'de DEAŞ'la birlikte Taliban'ı da görecektik.
Ya da Libya'da! Amerika Birleşik Devletleri, Taliban'la anlaştığını ilan ederek yeni bir oyunun ilk sesini duyurdu. 2020'de çok şey olacak...
Bizi ilgilendiren kısım bence RUSYA olmalı... DERİN RUSYA ne yapacak, bilmiyoruz. Rusya Suriye'de ne kadar karşımızda ne kadar yanımızda olacak, kestiremiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki SURİYE, RUSYA toprağı... Ve Moskova perde gerisinde kesinlikle DERİN ABD ile görüşmekte...
Bu aralar karşımıza dikilen ya da sunulanlar gerçek olmayabilir.
Görüntüyle gerçeği karıştırmamak gerekir... Özellikle Moskova'da DIŞ SESİ duymaya çalışmalıyız...
DERİN ABD hedef seçtiği güçleri içeriden aşındırmakla uğraşmakta.
83 milyonun birlik ve beraberliği görüldüğü an kimse bir şey yapamaz. Karşımızda da duramaz...
Ama oyunu bilmekte fayda var...
MATRUŞKA RUS icadı olsa da Amerikalılar iyi kullanıyor.
NOT: Suriye krizi, göçmenleri AVRUPA'yı yıkmak için yola çıkardı. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. İran'ı cepheye sürdü. Çin'i de virüsle buradan söküp attı. ABD rakip gördüğü EKSENLERİ ya virüsle ya göçmenlerle tasfiye etmek istemekte...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İdlib satrancı 29 Şubat 2020, Cumartesi DAHA önce çok sık yazdım... Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasının nasıl çalıştığını aktarmaya çabaladım. Washington...
- Aile arasında 28 Şubat 2020, Cuma LİBYA'YA bakalım bugün. Çünkü İdlib'de yaşananlarla Libya aynı pencereden değerlendirilmeli. Değişen dengeleri...
- 'Pesco'rona 27 Şubat 2020, Perşembe CORONAVİRÜS işini ilk andan itibaren çok ciddiye aldım. Türkiye'nin gündeminde yokken ısrarla yazdım. Bazı şeyleri...
- Derin hesap 26 Şubat 2020, Çarşamba ZAMAN akarken olan biteni anlamak zordur. Dünyayı küçük bir küre olarak avuçlarımıza alıp "NELER OLUYOR?" sorusuna...
- Virüs tarihi 25 Şubat 2020, Salı UZAKTAN bakınca sıkıntı içinde kalan ülkeler listesinin başına Çin'i yazmak abartı olmaz. Çin'de baş gösteren CORONAVİRÜS...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.