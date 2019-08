Mega yapı

DÜNYAYI anlamak bilmediğiniz olayları çözmek büyük sistemi kavramak için kilit isim EPSTEIN... Öldürüldü. İntihar denilerek geçiştirilecek bir olay değil. Şu an dünyaya yön veren hiç kimse yatağa huzur içinde mutlu bir şekilde giremiyor... Görünmeyen EPSTEIN fırtınası var.

Buralarda nedense yeterince ilgi görmüyor ancak etkili merkezler bu konu ile yatıp bu konu ile kalkıyor...

Neler yazılıyor neler...

Açalım biraz... Aktaralım....

Paylaşalım....

Haydi bakalım...

Şimdi etkili bir grup Epstein'in cinsel tacizci olmadığını, onun hayırsever ve özel biri olduğunu yaymaya çalışmaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki, Epstein çocuk tacizcisidir ve kurduğu ağ için binlerce küçük çocuğu zenginlere göndermiştir. Bu nettir! Bosna'da savaş mağduru yüzlerce çocuk dahil... Bu kurdukları sistemin devamı için bir ritüeldi. Bizim gibi farklı yaşayan ve onların inancının dışında kalanların bunu anlama şansı yok.. İnandıkları için bütün bunları yapıyorlardı...

Birçok devlet lideri de bu ağın içinde yer aldı. Bazıları küçük çocuklarla birlikte oldu.

Bazıları bunun önünü açtı.

Ancak Epstein'i sadece çocuk tacizcisi gibi alçaltmak asla ve kat'a doğru değil. Tanımlamak da... Olay görünenin çok ötesinde... Açalım biraz daha...

İsrail merkezli çok güçlü adamların buluşma noktası olan gizli bir yapı var. Adına MEGA YAPI diyorlar. Mega Grup'ta çok etkin olan Epstein da gücünü İsrail merkezli olarak kullandı. Mega Grup MOSSAD destekli olmakla birlikte suikast sonucu öldürülen Robert Maxwell, İsrail politikalarına yön veren eski ve yeni siyasetçiler ve çok önemli işadamlarıyla birlikte güçlendi. Güçlü isimler güçlü yapı inşa etti yani... Mega Grup olarak bilinen "gayrı resmi" 'hayırsever' görünümlü ağ, kısa sürede çok güçlendi.

Bu gücün etkisini Avrupa ülkelerinde de gördük.

Mega Grup üyesi olmak için Jeffrey Epstein'in ayarladığı küçük kızlarla cinsel ilişkiye girmek gerekiyordu. Güç isteyen bu şartı kabul edip yürüyordu. Genç yaşta seçilen politikacılar bu sayede ağın içine düşmüş bulunuyorlardı.

O siyasetçiler gelecekte önemli pozisyonlara getirildiği anda, kamera kayıtları nedeniyle istenilen her şeyi yapıyordu.

Kontrol etme biçimiydi yani.

Güç isteyene veriliyor ancak gücü veren kendini garantiye alıyordu. Komuta hep onlardaydı...

Mega Grup'un kurucu ortağı Charles Bronfman, ABD eski Başkanı Reagan'a her istediğini yaptıran kişiydi. Reagan'ın başkan olduğu 1980'li yıllarda İran-Kontra Skandalı yani İran'a gizli, yasa dışı silah satışı yapıp, elde edilen parayı da Nikaragua'da Sandinistalara karşı savaşan kontrgerillalara aktarılmasını sağlayan kişi Charles Bronfman'dı.

Bronfman'ın en yakın arkadaşı kimdi? Tabii ki Robert Maxwell. Bu iki kişinin yakın arkadaşlarından biri olan Leslie Wexner da Mega Yapı''nın kurucu ortağıydı... İngiliz- Amerikan-Commonwealth kurumlarından en güçlü olanları yöneten Leslie Wexner, Kraliçe II. Elizabeth'in en çekindiği kişidir. Epstein, Bronfman ve Wexner'den emir alırken, onların da özel kayıtlarına ulaştı.

İşte o kayıtlarda, BM üyesi tüm ülkelerle ilgili belgeler, bilgiler var. Trilyon dolarlık bu kayıtların şimdiki sahibi görünen Robert Maxwell'ın kızı Ghislaine Maxwell de trilyon dolarlık değere sahip. Yeryüzündeki en değerli insan! Amerikan siyasi tarihini değiştirecek, olası İran operasyonunu bitirecek ve Körfez işgal projelerinin nasıl yapıldığını ortaya çıkaracak belgeler de Ghislaine Maxwell'de. ABD'yi yıkacak kadar güçlü olan bu belgelerle ilgili çalışmalar her yerde hızlandı. Epstein'ın ölümünden sonraki ralli bu zaten... Akdeniz'in Ortadoğu'nun hatta Afrika'nın geleceğiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanacak. Bu belgeler dünya finans sisteminin nasıl bir düzen olduğunu da gösterecek. FED'in karşılıksız para basmasının altında yatan gerçekler ortalığa saçılacak. ABD başkanlarının Washington'daki o otelde belirlendiğini, buna kimlerin karar verdiğini işte o karar vericilerin küçük kızlarla ilişkisinin tamamı o kayıtlarda mevcut. 3. Dünya Savaşı'nın asıl merkezinde o kayıtlar. Kimileri o kayıtların ortaya çıkmasını ve yeni dünya düzeninin baştan yazılmasını istiyor. Kimileri de o kayıtlardan bazılarının ortaya çıkmasını istiyor. Mega Yapı'nın arkasında olan MOSSAD ise şimdi o kayıtların tamamının yok edilmesini istiyor. CIA, kurduğu özel bir ekiple o kayıtları siber ortamda arıyor.

Ülke ülke, şehir şehir hatta sokak sokak, bina bina. Bu durum büyük bir tehlikenin geldiğini de gösteriyor. CIA Direktörü Gina Haspel, gecegündüz bu kayıtlarla ilgili direktif veriyor. Çünkü o da CIA'in kirli dosyalarının ortaya çıkacağını biliyor. O belgelerin içinde bugün BM üyesi tüm ülkelerde CIA için çalışan gizli kişilerin de listesi var. Mega Grup üyeleri de çok tedirgin. Çünkü dünyanın en güçlü adamları gerçekte bağlı oldukları kişileri bilmekte.

SIR olarak kalsa da bu bilinmesi gerekenler tarafından bilinmekte... Yönetenleri bile yönetmeye yarayacak bu kayıtlar nerede?

Her yerde olabilir? Hatta binlerce KOPYAYA ulaşmış da olabilir. Çünkü o belgelere yani kayıtlara sahip olan kişiler, kendi güvenlikleri için çoğaltma yolunu muhtemelen seçmişlerdir. Ancak bu çoğaltma işlemlerinin de özel bir ekip tarafından yapıldığı düşünülürse, o belgelerin uzun süre gizli kalması mümkün değil.

Afrika'da birçok liderin ABD bayrağı için yemin ettiğinin bile kayıtları var. Tarihin en büyük operasyonunun açığa çıkması muhtemel. Buna karşı kimlerin nasıl önlem aldığı ve almayı planladığı da karışık.

ABD'nin bile yıkılmasına neden olacak bu belgeler bazılarını heyecanlandırıyor.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in 40'a yakın kayıdının olduğunu düşünürsek, İngiliz Kraliyet ailesinin bile yıkılması söz konusu.

Prens Andrew, günü geldiğinde Kraliyet ailesinin bitirilmesi için Mega Grup tarafından ağ için seçildi. Kişisel hırsları da onu bu duruma itti belki. Ancak Prens Andrew kadar Kraliçe'nin de tedirgin olduğu olağan. Belki Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'ın bu kadar hızlı yükselmesini yeni yeni anlamaya başlamıştır.

Şu an için dünyanın en önemli İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI bu kayıtlar için savaşıyor... Savaş kelimelerle tarif edilecek gibi değil. Herkes bildiği yollardan bu kayıtlara ulaşmak için yürüyor hata koşuyor... Birçok ülke birçok lider bir çok işadamı birçok asker birçok siyasetçinin kafası giyotinin altında. Dünya hiç böyle bir şey yaşamamıştı... Bakalım giyotin inecek mi... İnecek diyenler fazla. O zaman şöyle soralım:

KİMİN KAFASINA YA DA

KAFALARINA İNECEK...

Bakalım neler olacak...