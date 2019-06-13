Gizli manşet
Mesela SELÇUKLU DEVLETİ silindi gitti!
Peki geriye kimse kalmadı mı?
Karaman Beyliği çöküp gitti, silindi.
Tarihin sayfalarında kendine bir yer buldu! Peki koskoca beylikten kimse mi kalmadı geriye! Kırım Hanlığı vardı mesela! Ne oldu, eriyip suya mı karıştı! Ege'deki beylikler, göç dalgaları, Orta Asya'dan gelen akınlar, Mezopotamya'daki hareketlilikler ve oluşumlar ne oldu? Bilmeyiz... Bilgilere ulaşma şansımız da yoktur.
Geniş kalabalıkların bilmesi de istenmez sanki. Ama YOK OLDU diye tanımladığımız varlıklar başka şeylere dönüşmüştür!
Başka bir BİÇİMDE yola devam etmiştir. Bu AVRUPA'da da böyledir. Onca krallık, derebeylik, prenslik, hanedanlık ne oldu? Yer yarılıp içine girmedi ya...
Değil mi!
BU HANEDANLAR arası evlilikler hem sermayeyi yani parayı hem de gücü yani siyaseti beraberinde getirdi.
Dün de bugün de...
Bu hanedanlar arası kavgalar dün de bugün de sürmektedir...
Başka başka biçimlerde...
İttifaklar halinde mücadele devam etmektedir...
Burada da başka yerde olduğu gibi ÖNEMLİ SOYLARDAN gelen isimler vardır. Çok bilinmez ve öne çıkartılmaz. Ama devletin çekirdeğinin içindedirler...
Ve dünyada da uzantıları, bağ kurdukları isimler, soylar bulunmaktadır...
Bir de bu SOY hattının değişik bir hali olan oluşumlar vardır. Bilderberg gibi...
Geçtiğimiz hafta yapıldı.
Yine çok önemli kararlar alındı. Her zamanki gibi açıklanmadı.
Açıklanmaz da...
Bilderberg'in sıradan olmadığını, hala yeni dünya düzeni için karar verici olduğunu söylemek belki bu oluşumun reklamı gibi algılanıyor. Ancak durum böyle.
Reklam da olsa algı da olsa gerçek bu! Detaylar bize bunu söylemekte. Tesadüflere inanmamak çok önemli. Çünkü tesadüflere inanmak, yanlış sonuçlara götürür.
İşte Bilderberg de tesadüflerin olmadığının kanıtıdır.
NATO eski genel sekreteri ve Bilderberg üyesi Willy Claes, "Bilderberg toplantılarının uluslararası politikaları belirleme gücü olmasına rağmen daima inkar edilir. Katılımcılar da toplantı sonrası gerekeni yaparlar" dedi. Gerçekten kim katılırsa katılsın çıkışta hiçbir soruya cevap vermez...
İlk toplantısını 1954 yılında yapan Bilderberg Grubu'nun kurucuları Lord Denis Healey, Joseph Retinger, David Rockeffeller ve Hollanda Prensi Bernard'dı. Bilderberg, adını 1954'te toplantının yapıldığı otelden alıyor. 100 kişinin katıldığı toplantılar yılda bir kez yapılıyor ve 2.5 gün sürüyor.
Kabaca olanlara bir bakalım.
Kısaca hatırlayalım...
1991'de, o gün için hiç tanınmayan Arkansas Valisi Bill Clinton, Bilderberg'e katıldı. Bir yıl sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı oldu. Şaka değil gerçek bu! Bu toplantıda IRAK'A MÜDAHALE ve SADDAM'ın devrilmesi de görüşüldü.
Belki aradan 10 yıl geçti ama sonuçta o masadaki karar kendini gösterdi! Sanırım 1991'de Baden Baden'de (Almanya) yapılan toplantıda VAHİT HALEFOĞLU ve TURGAY ÖZÇERİ gibi isimler Clinton'un takdim edilmesine tanıklık ettiler...
Neyse...
Devam edelim...
1993'te İşçi Partisi'nin küçük bir üyesi olan ve hiç tanınmayan Tony Blair, Bilderberg'e katıldıktan kısa bir süre sonra İngiltere Başbakanı oldu.
1999'da Belçikalı sanayici ve Bilderberg Başkanı Etienne Davignon (ayrıca bir AB komisyon üyesi), Bilderberg üyelerinin EURO'nun kabul edilmesini sağladığını açıkladı.
2005'te Angela Merkel'in Bilderberg'e katılmasıyla birlikte Almanya Şansölyesi, "Avrupa'nın lideri" oldu.
2008'de Senatör Barack Obama, Virginia'daki Bilderberg toplantısına katıldıktan sonra ABD Başkanı olduğunu öğrendi. 6 ay sonra da ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a yerleşti.
2009'da Bilinmeyen Belçikalı politikacı Herman Van Rompuy, Bilderberg'e katıldı ve ardından Avrupa Komisyonu Başkanı oldu.
2011'de Goldman Sachs'ın önemli ismi Mark Carney, Bilderberg'e katıldı ve ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı oldu.
2011'de Bilderberg toplantılarına katılan Mario Monti, Berlusconi'yi devirdi ve Başbakan oldu.
2014'te Rothschild ailesinin özel bankacısı olarak bilinen Emmanuel Macron, hızlı bir başlangıç yaparak Bilderberg'e katıldı. 3 yıl sonra yani 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı oldu.
Bu listeyi belki 500'e çıkartabiliriz. İngiltere'de başbakanlık yapmak için Bilderberg'e katılmak gerekir. Theresa May'in yerine geçecek kişiyi bulmak istiyorsanız, adayların Bilderberg toplantılarına katılıp katılmadığını araştırmak yeterli.
Bilderberg toplantılarına katılan 93 kişinin başbakan veya cumhurbaşkanı olması da tesadüf değildir. Bilderberg toplantılarına katılıp bakan olanların sayısı ise 900 civarında. Şimdi bu yeni denge için Bilderberg toplantılarında çok önemli katılımcılara yeni görevleri verildi. Kesinlikle yeni başbakan ve başkanlar çıkacak.
Bu Türkiye'ye yansıyacak mı?
Yansıtmak için gelecekler mi?
İstedikleri isimlerin önünün açılmasını sağlayacaklar mı?
Bunu yaşayıp göreceğiz.
Ancak İRAN MÜDAHALESİ, İSTANBUL SEÇİMLERİ ve AKDENİZ masaya getirilen konuların en önemlileri... Önemli konuların hepsi TÜRKİYE ile ilgili...
Bilderberg'te TÜRKİYE adına söz söyleyen ve etkili isimleri düşünecek olursak, yaptıkları ziyaretlere de odaklanırsak İSTANBUL seçimlerinin çok çekişmeli olacağı da kesin...
Daha da açık yazacak olursak Bilderberg Grubu İSTANBUL seçimlerinde AK PARTİ'nin tamamen karşısında!
Dev şirketler, onların CEO'ları ve arkadaki BARONLAR, KONTLAR İstanbul ile Türkiye'de başka bir sayfa açmak isteyecekler gibi.
Bu yönde fazlasıyla işaret de var...
İstanbul ile başlayan bir rüzgar hedeflenmekte.
PARASAL SIKIŞTIRMA ile de AK PARTİ'nin elini kolunu bağlamak gibi niyetleri olduğu da ortada...
23 Haziran da 24 Haziran da çok önemli...
Belki bize hiçbir şey yansımaz, yansıtamazlar!
Ancak bilmeliyiz ki TÜRKİYE Bilderberg'in gizli manşetiydi!
Bakalım...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Boğaz sakinleri 12 Haziran 2019, Çarşamba NEREYE bakarsanız bakın, aşağı yukarı aynı tabloyu görürsünüz! ABD de İngiltere de Almanya da Türkiye de İtalya...
- Mega cephe 11 Haziran 2019, Salı ABD Savunma Bakanlığı'nın ANKARA'ya yolladığı mektup sanılandan çok daha önemli. Etkileri de sonuçları da çok konuşulacaktır....
- Yeni Roma 01 Haziran 2019, Cumartesi TÜRKİYE'NİN ABD-NATO- BATI ile çatışması yeni değil. Artık herkes üç aşağı beş yukarı olan bitenin farkında. Bu...
- İşte son plan 31 Mayıs 2019, Cuma TÜRKİYE içindeki bir güç, ÇİN'i ve Avrasya'yı önemserken bir güç de KÜRESEL arenada ABD ile birlikte hareket etmek...
- Büyük masa! 30 Mayıs 2019, Perşembe MEDYADA, sosyal medyada, herkesin dilinde İSTANBUL SEÇİMLERİ. Doğal ve anlaşılır. Seçimlerin tekrarı belki sandık...