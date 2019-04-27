Tesadüf!
Düşürtmezler! Yakın tarihe bakın görürsünüz. Darbeler, cuntalar, ekonomik saldırılar, suikastlar, uçak düşürmeler, zehirlemeler, bombalar, karakter tasfiyeleri...
Say say bitmez. Bunların bırakın aynısını benzeri Fransa'da, Almanya'da, Norveç'te, Rusya'da, ABD'de, İspanya'da oluyor mu? OLMAZ, OLAMAZ!
Tam zamanını söylemek istemem ama TÜRKİYE çok uzun süredir İKİ DERİN OLUŞUMUN ÇEKİŞMESİNİ yaşamakta! Çok sorarlar!
Merak edilir çünkü... Türkiye'de DERİN DEVLET VAR MI? ELBETTE, OLMAZ MI! Son döneme bakın, tamamen TÜRK AKLI, TAMAMEN DERİN İŞLER OLMAKTA... İsimleri bilmem! Ama gördüklerim vardır!
Anladıklarım vardır! TÜRK DERİN DEVLETİ 2000'lerin başından itibaren sanırım içinde büyüttüğü yapılardan kurtulma kararı aldı. Yüzlerce isim verebilirim. Ama gerek yok!
Tarih yazan bir milletin DERİN DEVLETİ OLMAZ MI! Olur elbette, ancak görmek zordur!
Bizdeki bütün önemli kırılmalar, savrulmalar, çekişmeler, davalar, yön değiştirmelerde BÜYÜK BİR ORTAK PAYDA vardır!
BU DA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'DİR! Bu nettir!
Siyasetin önünde kalır, arkasında kalır, sağa geçer, sola geçer bilemem. Ama asker yani ORDU TÜRKİYE'NİN ROTASININ
BELİRLENMESİNDE önemli bir rol alır! OSMANLI'yı tasfiye eden askerlerdi! Cumhuriyet'i kuran askerlerdi! NATO'ya gireceğiz diyen askerlerdi! Kıbrıs'ı alacağız diye bastıranlar askerlerdi! Gelelim son döneme! Daha önce de yazdım. Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı, Askeri Casusluk, Yakamoz ve aklıma gelmeyen pekçok DOSYA askerler üzerinden gitmedi mi?
GİTTİ! Sonra terse döndü mü?
DÖNDÜ! Bütün olanları, davaları, duruşmaları alt alta koyduğunuz zaman ASKER üzerinden bir kapışma olduğu sonucu ortaya çıkmakta! Bir güç "KARŞIDA" gördüğü askerleri içeri aldı.
Karşıdaki güç de bu hamleleri birkaç yıl içinde tersine döndürdü ve SAKINCALI GÖRDÜĞÜ tarafı silip süpürdü! Dışarıdan, uzaktan bakınca görünen bu!
"Bütün bunlar ne içindi?" diye kendime çok sordum! Dünyaya da bakınca TÜRBÜLANSIN nedeninin TÜRKİYE'nin İTTİFAK YAPISI olduğuna kanaat getirdim! Bulduğum sonuç bu! Türkiye İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra NATO ile ABD ile Avrupa Birliği ile yürüdü!
Yürüdü ancak ne içlerine aldılar ne samimi oldular ne de sağlıklı ortaklık kurdular! Olmadı! Özellikle ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kontrol ederek bölgede kendine en uygun formatı atmaya kalktı. Bunu yaparken bile görüş almadılar!
Dayattılar. Güç her yerde yetmezdi!
Özellikle bu bölgede! Vietnam'ı yaşamışlardı ama gereken dersleri almamışlardı... Elbette ABD büyük devletti! Ama biz de buralarda çok büyüktük. Ve bizsiz buralarda bir şey yapamayacaklarını bildikleri için KULÜPLERİNE DAVET ETTİLER! Bunu bildikleri halde bize rağmen adım attılar! Bir değil, iki değil, üç değil...Okuyorsunuz, izliyorsunuz... Her gün onlarca yüzlerce asker ya da devlet görevlisi alınmakta. Bunu kim neden yapmakta! Soru bu! TÜRK DERİN DEVLETİ sakıncalı bulduğu isimleri tasfiye etmekte...
Planlı ve sistemli bir şekilde TÜRKİYE DERİN AKLIN istediği şekle bürünmekte...
Yaşanılan bu! Ve benim de çok kez yazdığım gibi TÜRK DERİN DEVLETİ, Trump-Erdoğan-Putin denklemini istemekte... Trump orada, Erdoğan burada saldırılarla uğraşmakta... Elbette Trump daha yeni yaşıyor bunları. Ama ABD Başkanı da ABD içindeki büyük bir güçle mücadele etmekte. Mueller DOSYASI rafa kalktı görünse de her an her şey olabilir! İklim müsait çünkü... Kenara çekilmiş görünen, tasfiye edildi diye düşünülen Hillary Clinton resmen taarruza geçti. Trump tehlikeyi bir kez daha fark etti... ABD'deki kapışmanın, Londra'daki sancının, Moskova'daki tansiyonun gölgesi anında TÜRKİYE'ye düşer!
Bunu bilmeden olan biteni anlama şansımız hiç yoktur!
Hillary Clinton ile arası çok iyi olan isimlerin öne çıkması, itirazlarını dillendirmesi zamanlama olarak "TESADÜF" diye açıklanamaz!
Karşıdaki AKIL çok büyük! O LİG'de tesadüf yok çünkü!
Washington-Londra- Moskova-Pekin- Ankara YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN BÜTÜN AKTÖRLERİ SAHAYA SÜRDÜ, SÜRECEK! Bu kavga sadece Türkiye'de değil! Her yerde.
Kilit ülkelerin hepsinde! ÇİN BAŞKONSOLOSU İmamoğlu'na gidiyor, TÜSİAD CHP'ye "GEÇMİŞ OLSUN" ziyareti yapıyor, MHP hedef oluyor, YSK üzerinden tartışmalar sürüyor, F-35 krizi tırmanıyor, S-400 siparişi bekleniyor... Bunlar büyük kavgada TÜRKİYE'yi yanına almak isteyenlerin salvoları!
SON DERECE NORMAL...
Defalarca yazdım. ABD'nin derin adamı Steve Bannon... Aylardır AVRUPA'da... KAVİMLER GÖÇÜ ile AVRUPA'yı dağıtmak istiyorlar. Bir eliyle göç dalgası başlatıyor, diğer eliyle de SAĞ PARTİLERİ yukarı çekiyordu!
İSVEÇ %18, FİNLANDİYA %17, DANİMARKA %21, ESTONYA %18, HOLLANDA %13, İSVİÇRE %29, AVUSTURYA %26, MACARİSTAN %49...
BUNLAR YERLERDE GEZİNEN sağ partilerin oylarının artışı...
TÜRK DERİN DEVLETİ ABD'nin Avrupa'daki SAĞ'ın aksine buralarda Kürtler üzerinden yürümek istediğini görmekte. Bu nedenle söylemi bu yönün aksi! Bu ritmin nedeni ise BÖLGEDEKİ AMELİYATLARA İZİN VERMEYECEĞİNİN İLANI! Türk derin devleti de Rusya da ABD'deki bir kol da Trump-Erdoğan-Putin denklemini savunmakta... Ancak Rusya dışındaki iki ülke içeriden sorunlarla uğraşmakta ve uğraşacak da...
BU ÜÇLÜ'nün kontrolü ele geçirmemesi için karşıdakiler gelecektir, gelmek için her yolu deneyecektir... Karşıdaki en kuvvetli KOL Washington-Londra arasındaki hatta yerleşen güç! Bu HAT ABD'de sonuç alamasa bile TÜRKİYE'de almak isteyecektir.
Kendi kuramadığı sistemi karşısındakine de kurdurmayacaktır.
Motivasyonları bu! Ankara'nın RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN S-400'e geçişinin arkasındaki motivasyon bu! Yıllarca gölgesiyle savaştığı RUSYA ile yanına ABD'nin TRUMP KOLUNU da alarak yürümek isteyen bir AKIL var. Bunu CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRMEK ZOR DEĞİL... Bence tabii... Buna itiraz BAŞROL olmak isteyen ÇİN'den ve Washington-Londra hattından gelecektir... Hazırlıklar da yok değildir... İsimlere girmediğim için gördüklerimi aktarırken zorlanıyorum.
Ortadaki TABLOYU tanımlamaya çalışıyorum sadece...
Kolay da olmuyor! ABD ile kavga edilirken oradan işadamlarının gelecek olması aradaki TON FARKLILIĞININ göstergesidir!
Türkiye eski düzenin söz dinleyen üyesi olmak istemiyor.
Bu nedenle NATO ile de ABD ile de sorun yaşıyor. Yaşayacak da... Yıkılmak üzere olan DENGE İKİ BÜYÜK SAVAŞTAN SONRA KURULDU! Şimdi yaşanılanlar ve yaşanacaklar son derece doğal!
Şimdiki ANKARA'ya itiraz edenlerin büyük bir MALİ GÜCÜ bulunmakta... Ve gelmeyi düşündükleri en sağlam kulvar olarak da EKONOMİYİ görmekteler!
Buradaki mücadele TRUMPERDOĞAN- PUTİN üçgeninin geleceğini belirleyecek. 15 Temmuz'da TASFİYE EDİLENLER KAZANSAYDI ORADA
HILLARY BAŞKANDI! Burada NATO kaybedince orada da Hillary yenildi! Şimdi yeni hamleler için herkes gereken gücü toplamış gibi... Belli ki mücadele devam edecek. Kaldığı yerden... Bunlar benim gördüklerim. Katılırsınız katılmazsınız. Ama böyle...
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